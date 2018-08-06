Статья опубликована в № 4624 от 06.08.2018 под заголовком: НДС на современную диагностику
НДС не дает клиникам обновить технику
Путаница с классификацией товаров заставляет производителей медицинской техники повышать цены
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С переходом 1 января 2017 г. на новый классификатор, часть медицинских изделий (например, томографы), теперь облагаются стандартной ставкой – 18%, а с нового года будет 20%
Максим Стулов / Ведомости
Производители и дистрибуторы просят пересмотреть условия НДС для медицинских изделий. Об этом они написали письмо в государственные органы власти, в том числе первому зампреду правительства и министру финансов Антону Силуанову, министру здравоохранения Веронике Скворцовой, министру экономического развития Максиму Орешкину. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили гендиректор ООО «Медрелис» Юрий Матвиенко, а получение – сотрудники Минфина и Минздрава.
Представитель Минфина обещал, что оно будет рассмотрено, а Минэкономразвития – что оно сейчас рассматривается: давать комментарии преждевременно. Но представитель Минэкономразвития не подтвердил получение документа.
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