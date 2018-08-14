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Курс доллара опустился ниже 67 рублей

Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи во вторник, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара опустился ниже 67 руб., евро – ниже 77 руб. К 10.10 мск доллар торгуется по цене 66,75 руб./$ (-1,05 руб., или 1,55% к закрытию торгов понедельника), евро – 76,2 руб. (-1,1 руб., или 1,4%).

Накануне стоимость доллара превысила 68 руб. впервые с 18 апреля 2016 г., а евро стоил дороже 78 руб. впервые с 11 апреля этого года.

Рубль падал с середины прошлой недели на фоне новостей о предстоящих санкциях. Дополнительному ослаблению рубля способствовал обвал турецкой лиры, из-за которого инвесторы начали выход с развивающихся рынков. В то же время опрошенные «Ведомостями» эксперты говорили, что на текущих уровнях рубль стоит неадекватно дешево с учетом значительного профицита счета текущих операций и низкой инфляции.