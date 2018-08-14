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Экономика
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Курс доллара опустился ниже 67 рублей

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Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи во вторник, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара опустился ниже 67 руб., евро – ниже 77 руб. К 10.10 мск доллар торгуется по цене 66,75 руб./$ (-1,05 руб., или 1,55% к закрытию торгов понедельника), евро – 76,2 руб. (-1,1 руб., или 1,4%).

Накануне стоимость доллара превысила 68 руб. впервые с 18 апреля 2016 г., а евро стоил дороже 78 руб. впервые с 11 апреля этого года.

Рубль падал с середины прошлой недели на фоне новостей о предстоящих санкциях. Дополнительному ослаблению рубля способствовал обвал турецкой лиры, из-за которого инвесторы начали выход с развивающихся рынков. В то же время опрошенные «Ведомостями» эксперты говорили, что на текущих уровнях рубль стоит неадекватно дешево с учетом значительного профицита счета текущих операций и низкой инфляции.

Экономика
Новости

Курс турецкой лиры частично восстановился после рекордного падения

Ведомости
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Курс турецкой лиры на торгах Лондонской биржи вырос более чем на 6% к доллару, до 6,52 за доллар к 11.15 мск. Лира частично отыграла падение последних двух торговых дней, когда ее курс опустился до исторического минимума в 6,2 лиры/$.

В понедельник курс лиры снизился на 6,3%, а в пятницу провалился на 13,8%. С начала года турецкая валюта ослабла более чем на 40%, хотя еще в марте доллар стоил меньше 4 лир.

Турция сталкивается с серьезными проблемами на нескольких фронтах, пишет Financial Times (FT). К беспокойству инвесторов по поводу денежной политики страны добавился конфликт с США. В пятницу американский президент Дональд Трамп объявил о плане удвоить пошлины на турецкие алюминий и сталь. Чтобы поддержать национальную валюту и стабильность на финансовом рынке, центробанк Турции принял ряд мер в понедельник. В том числе он снизил требования к хранящимся у него резервам коммерческих банков, чтобы увеличить ликвидность на финансовом рынке. 

FT указывает, что критическим для стабилизации лиры является ситуация с задержанным в Турции американским пастором Эндрю Брэнсоном. В понедельник вечером пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что советник по национальной безопасности Джон Болтон встретился с послом Турции Сердаром Киличем для обсуждения этого вопроса, а также американо-турецких отношений.

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Политика
Новости

The Economist выбрал самый комфортный для жизни город

Ведомости
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Исследовательское агентство Economist Intelligence Unit, входящее в состав группы The Economist, подготовило ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира. Список возглавила столица Австрии Вена.

Австрийский город сместил с первого места австралийский Мельбурн. Последний занимал верхнюю строчку рейтинга семь лет подряд. В этом году он занял второе место. На третьем месте оказался японский город Осака. Следом расположился канадский Калгари. Замыкает топ-5 самых комфортных городов для жизни Сидней.

Критерии, по которым рассчитывается индекс комфортности города, включают уровень здравоохранения, стабильность и безопасность, развитие городской инфраструктуры, образование и культурную среду. По каждой категории город может получить до 100 баллов. Баллы по каждому пункту суммируются, затем берется среднее значение с учетом веса каждого показателя.

Столица Австрии в этом году продемонстрировала почти идеальный результат – 99,1 балла, отмечается в исследовании. По всем показателям она набрала 100 очков, за исключением культуры и окружающей среды. Вена обошла ближайшего конкурента по уровню стабильности и безопасности. Наименее комфортным городом для жизни The Economist назвал столицу Сирии Дамаск.

10 городов мира, где дороже всего переночевать

Бизнес
Новости

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал полугодовые дивиденды

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Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам первого полугодия 2018 г. в размере 70,4 млрд руб., или 75% чистой прибыли по РСБУ, сообщает нефтяная компания. На каждую привилегированную и обыкновенную акцию предлагается выплатить 30,27 руб.

Согласно своей дивидендной политике «Татнефть» распределяет в виде дивидендов свободные денежные средства, оставшиеся после финансирования инвестпрограммы и обязательств компании. По итогам 2017 г. общие годовые дивиденды «Татнефти» составили 92,5 млрд руб., или 75% чистой прибыли по МСФО.

Внеочередное общее собрание акционеров «Татнефти» состоится 28 сентября 2018 г. в форме заочного голосования.

Аналитики ожидают, что в 2018 г. нефтяники благодаря росту цен на нефть получат сверхдоходы. В связи с этим нефтяные компании могут существенно увеличить дивиденды, указывали аналитики Goldman Sachs.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Бизнес
Новости

Власти Москвы предложили собирать налог с совместных поездок на BlaBlaCar

Ведомости
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Московский департамент транспорта подготовил законопроект о регулировании карпулинга (совместных поездок), предложив признать его услугой, с доходов от которой должны взиматься налоги. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что документ был представлен рабочей группе при Минтрансе.

Власти столицы предложили, в частности, обязать пользователей BlaBlaCar, BeepCar, «Яндекс.Попутки» и других приложений совместных поездок оплачивать услугу только по безналичному расчету. По их мнению, такая мера должна упростить взимание налогов с подобных платежей. Об этом изданию рассказал эксперт Аналитического центра (АЦ) при правительстве Алексей Сафронов.

Еще одна инициатива, которую рассмотрели участники рабочей группы, напротив, предусматривает необходимость освободить расчеты пассажиров с водителями от налогообложения. Эту идею одобрили сервисы карпулинга, а также Минэкономразвития и Союз пассажиров, представители которых приняли участие в заседании. «Плата, которую получают водители от попутчиков в междугородном карпулинге, не подлежит налогообложению, потому что она меньше, чем затраты на горючее», – отметил в беседе с газетой источник в одном из сервисов карпулинга.

Ранее правительство занялось подготовкой регулирования совместных междугородних поездок на автомобилях после обращения BlaBlaCar. «Коммерсантъ» в июле писал, что компания предложила законодательно закрепить термин «карпулинг» после обвинений в нелегальных перевозках и угрозы блокировки.

Политика
Новости

Трамп заморозил программу полетов российских военных самолетов над США

Ведомости
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В оборонный бюджет США, принятый конгрессом США и подписанный президентом Дональдом Трампом, вошел пункт 1242 о приостановке сотрудничества с Россией в рамках Договора по открытому небу. Документ разрешает военным самолетам двух стран совершать наблюдательные полеты над территорией друг друга.

Согласно утвержденному документу, США не планируют выделять финансирование на эту программу. Ответственность за замораживание соглашения американская сторона возложила на Россию. В пункте 1242 бюджета подчеркивается, что средства на программу выделять запрещено до того момента, пока американский президент не предоставит конгрессу США доказательства выполнения Москвой условий документа. Ответственность за оценку выполнения этого требования возлагается на госсекретаря США.

В документе уточняется, что российская сторона должна, в частности, прекратить использовать данные, полученные при полетах, в разведывательных целях, а также передавать Вашингтону информацию о цели планируемых облетов. Американские власти намерены также добиться от России разрешения на полеты самолетов США в рамках договора над Калининградской областью, Чеченской Республикой, районах на границе с Южной Осетией и Абхазией, а также над Москвой.

С начала года Россия ввела ответные ограничения для американских наблюдателей. Российские власти, в частности, сократили количество аэродромов, которые можно использовать американским самолетам-наблюдателям, напоминает «РИА Новости».

Новое оружие, которое показал Путин

Технологии
Новости

Оборонный бюджет США вводит запрет на закупки госструктурами продукции ZTE и Huawei

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Военный бюджет США на 2019 финансовый год, подписанный президентом Дональдом Трампом накануне на базе Форт-Драм, вводит запрет на закупку и использование администрацией США продукции компаний ZTE и Huawei, а также их контрагентов. Об этом сообщает The Hill. Это положение вступает в силу через год после подписания, 13 августа 2019 г., уточняет ТАСС со ссылкой на документ. Впрочем, из этого правила могут быть сделаны исключения, если заинтересованное в китайских контрактах ведомство предоставит развернутое и убедительное обоснование их необходимости.

«Глава исполнительного ведомства не должен закупать, приобретать или продлевать контракт на приобретение оборудования, систем или услуг указанного списка телекоммуникационного оборудования и услуг», – отмечается в документе. В списке запрещенного оборудования также оказались системы видеонаблюдения и телекоммуникационное оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology.

Представители спецслужб США опасаются, что использование продукции высокотехнологичных компаний, подчиненных китайскому правительству, повышает риск шпионажа, отмечает Reuters. При этом в Huawei агентству заявили, что компания «поддерживает цели правительства США по повышению безопасности, но это случайное дополнение к NDAA (оборонному бюджету) является неэффективным, ошибочным и неконституционным».

Китай пообещал провести «всестороннюю оценку» подписанного финансового документа, приводит агентство заявление министерства торговли Китая. Чиновники отмечают, что США следовало бы относиться к инвесторам с объективностью и справедливостью.

Ранее сообщалось, что оборонный бюджет США предусматривает выделение Пентагону $716 млрд на 2019 финансовый год. Он предполагает увеличение численности американских военнослужащих примерно на 16 000 и рост их денежного довольствия на 2,6%.

Политика
Новости

Канадская фирма поставит Украине снайперские винтовки почти на $800 000

Ведомости
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Компания – производитель винтовок из Канады PGW Defense Technologies заявила о договоре с министерством обороны Украины о поставках в страну дальнобойных снайперских винтовок на сумму около $770 000. Об этом в интервью украинскому телеканалу UATV сообщил хозяин компании Росс Спагруд.

«Многие канадцы имеют украинское происхождение, и я абсолютно уверен, что каждый украинец в Канаде, наверное, поддерживает подобные инициативы», – приводятся его слова на сайте телеканала.

Соглашение предусматривает поставку снайперских винтовок LRT-3 0,50 калибра, определенную постпродажную поддержку, обслуживание, а также обучение. Ожидается, что оружие будет доставлено на Украину уже этой осенью.

В числе клиентов компании на ее сайте указаны, в частности, вооруженные силы Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Кореи. Также у компании есть свой дистрибутор для Украины и Эстонии.

В 2017 г. администрация США одобрила коммерческие поставки на Украину летального оружия, сообщала The Washington Post. Лицензию на поставки крупнокалиберных снайперских винтовок M107A1, зарядов к ним и необходимых деталей выдал госдепартамент США. Предполагалось, что сумма сделки составит $41,5 млн.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Финдиректор Netflix объявил об отставке

Ведомости
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Онлайн-видеосервис Netflix расстается со своим финансовым директором. Проработавший в компании 14 лет Дэвид Уэллс объявил о своей отставке. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте компании.

«Учитывая финансовое положение Netflix и захватывающе планы роста, это подходящее время, чтобы помочь компании выбрать нового финансового лидера», – пишет Уэллс. Сам он в будущем намерен заняться благотворительными проектами, которые пока он видит в общих чертах.

Отчетность компании за II квартал оказалась слабее ожиданий инвесторов. Netflix прибавил 5,6 млн новых пользователей, хотя ранее прогнозировал, что его платящая аудитория вырастет во II квартале на 6,2 млн, аналитики ожидали роста на 6,3 млн. Всего у Netflix, одной из крупнейших видеоплатформ в мире, насчитывается 124,4 млн платящих пользователей.

За последние годы Netflix выпустил такие получившие всемирную известность проекты, как «Карточный домик», «Оранжевый – новый черный», «Марко Поло», «Восьмое чувство», «Странные вещи».

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Экономика
Новости

Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ в два этапа

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В 2019 г. Минэкономразвития предлагает повысить тарифы на ЖКХ в два этапа. Об этом пишет РБК со ссылкой на предложения министерства, направленные в Минэнерго, Минстрой и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Пресс-служба Минэкономразвития подтвердила, что такое письмо было отправлено.

По действующему закону тарифы индексируются раз в год – 1 июля, а на 1 января они не могут быть выше, чем на 31 декабря предыдущего года. Чиновники просят сделать исключение из-за предстоящего повышения НДС с 18 до 20%. Предложение министерства должно предотвратить «негативные тарифные последствия».

По предложению Минэкономразвития с 1 января тарифы должны повыситься на 1,7%. По подсчетам чиновников, именно так вырастет совокупный платеж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС. Тогда с 1 июля 2019 г. повышение может составить не 4%, а 2,4%. Министерство отмечает, что совокупный рост платы не превысит целевую инфляцию. В 2019 г., по прогнозам министерства, она может составить 4,3%.

Из-за повышения НДС расходы коммунального комплекса в 2019 г. могут вырасти на 16 млрд руб., отмечают в министерстве. Коммунальщики обязаны платить НДС уже с начала года, но не смогут сразу включить эти расходы в счет платы населению. Это менее 1% средств, которые он получит при дополнительной индексации с июля 2019 г., указывает Минэкономразвития.

В Минэнерго, Минстрое и ФАС заявили, что предложения сейчас прорабатываются. Окончательные позиции в ведомствах пока не сформированы. При этом министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в начале августа заявил, что население не стоит беспокоить «зря» тем, что повышение НДС отразится на тарифах ЖКХ, поскольку рост платы за эти услуги ограничен «вне зависимости от тарифа».

НДС будет повышен с 18 до 20% с 1 января 2019 г. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Минэкономразвития ранее предупреждало, что из-за рассинхронизации повышения НДС с повышением тарифов будет вынуждено заложить потери от повышения НДС в тариф. 

Главные дома советской элиты

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Политика
Новости

Трамп подписал бюджет Пентагона на 2019 финансовый год

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Бюджет министерства обороны США на 2019 финансовый год, который начинается с 1 октября, составит $716 млрд. Об этом говорится на сайте Белого дома. Документ был подписан президентом США Дональдом Трампом в торжественной обстановке на военной базе Форт-Драм, расположенной в штате Нью-Йорк.

В новом финансовом году власти США планируют увеличить число военнослужащих приблизительно на 15 600 человек. Денежное довольствие военнослужащих поднимут на 2,6%.

В бюджет заложены расходы в размере $7,6 млрд на покупку 77 истребителей F-35 и $24,1 млрд на финансирование строительства 13 новых боевых кораблей и нескольких уже строящихся судов. 

В новом финансовом году США продолжат оказывать военную помощь Украине. На поставки вооружения Киеву будет выделено $250 млн (в прошлом фингоду – $350 млн). Также США планируют проведение мер, направленных на противодействие России в военной сфере. Сколько именно будет потрачено на эти цели, на сайте Белого дома не сообщается. Однако в 2018 финансовом году на противодействие «российской агрессии» в оборонном бюджете США было предусмотрено более $5 млрд.

Бюджет Пентагона на 2018 финансовый год составляет $700 млрд. Одной из затратных статей в предыдущем бюджете также было финансирование мер, направленных на «сдерживание инициатив» в Европе – $4,6 млрд. Из этих средств на повышение обороноспособности прибалтийских стран было выделено $100 млн.

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Бизнес
Новости

Владелец брендов джинсов Lee и Wrangler объявил о реструктуризации бизнеса

Ведомости
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Американская VF Corporation объявила о реструктуризации бизнеса. Совет директоров корпорации в ближайшее время примет решение о разделении бизнеса на две публичные компании. Активы по производству одежды и обуви будут объединены в VF Corporation. Производители джинсов будут выделены в отдельную компанию, которая должна стать мировым лидером в этой категории одежды, отмечается в пресс-релизе VF Corporation. В нее войдут такие бренды, как Wrangler, Lee, Rustlers, Rock and Republic. Ожидается, что совокупная годовая выручка новой компании будет превышать $2,5 млрд, VF Corporation - более $11 млрд. В корпорации считают, что разделение бизнеса будет выгодно с точки зрения управления активами, процесс руководства структурами упростится.

Создание новой компании, которая объединит джинсовые бренды, планируется осуществить путем не облагаемого налогами распределения акций новой компании между акционерами VF, отмечается в сообщении. Разделение бизнеса завершится в первой половине 2019 г.

Продажи Wrangler и Lee несколько лет подряд замедляются, так как джинсы выходят из моды. Потребители стали отдавать предпочтение брюкам для йоги, а также премиальным брендам, таким как J Brand или Frame. В 2017 г. продажи джинсового бизнеса корпорации снизились на 3% по сравнению с предыдущим годом, прибыль упала на 14%, отмечает The Wall Street Journal.

VF Corporation была основана в 1899 г. В 1969 г. компания приобрела первый джинсовый бренд - Lee. В 1986 г. купила Blue Bell Holding Co, владевшую брендами Wrangler, Rustler и JanSport.

Стоимость акции VF на торгах в понедельник практически не менялась. С начала года капитализация компании выросла на 30% и составляет $29,16 млрд.

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