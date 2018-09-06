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Силуанов не видит необходимости в докапитализации банков из-за падения рубля

Минфин не видит необходимости в докапитализации банковской системы России при ослаблении рубля, как это было несколько лет назад, заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

По итогам прошедшего кризиса банки накопили опыт хеджирования от волатильности рубля, сказал Силуанов, отвечая на вопрос, не несет ли ослабление рубля выше 70 руб. за доллар рисков для банковской системы. «Те сложные моменты, которые наша банковская система уже проходила, они позволили нам захеджировать такую ситуацию со стороны банков. Уже по-другому взглянуть на риски, которые существуют в области изменения курса рубля», – указал он.

«Такой ситуации, которая была несколько лет назад, когда правительству приходилось выделять дополнительные ресурсы на докапитализацию банковской системы, мы сейчас не видим, что она возможна к повторению», – заключил Силуанов.

Правительство запустило программу докапитализации банковского сектора через ОФЗ в конце 2014 г. на фоне резкого обвала рубля, предусмотрев на эти цели 1 трлн руб.

В четверг, 6 сентября, курсы доллара и евро превысили 69 руб. и 80 руб., обновив максимумы с апреля 2016 г. и апреля 2018 г. соответственно.

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