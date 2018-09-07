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Минфин задумался об отмене НДС на золото ради репатриации капиталов

Минфин России думает об отмене НДС на золото ради облегчения репатриации капиталов, сказал замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью РИА «Новости» на Московском финансовом форуме.

«Выяснилось, что целый ряд граждан хотели бы репатриировать свои капиталы, но вложить их не в банковскую систему, а в слитки золота. Это личное право. Препятствием же для этого сейчас является НДС», - сказал Моисеев. По его словам, сейчас появился «дополнительный импульс» для такого решения.

Моисеев оценил сумму, которая может вернуться в Россию через золото, в десятки миллиардов рублей. «Если эта мера позволит нам даже на несколько десятков миллиардов репатриировать капитал, она будет оправданна», - считает замминистра.

Сейчас граждане России при покупке золота в банке обязаны уплатить НДС, причем при продаже слитков банку налог не возмещается.

Моисеев считает полную отмену НДС на покупку золота целесообразным, ссылаясь на опыт Казахстана: там после отмены НДС на золото спрос на него со стороны населения сильно вырос. «Решение в конечном итоге будет за руководством», - заметил он.