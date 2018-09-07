«Интерфакс» сообщил о планах Минфина выделить «Сколково» еще 45 млрд рублей
Минфин предлагает продлить программу развития инновационного центра «Сколково» до 2024 г. с ежегодным госфинансированием в размере 11,2 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Это предложение сейчас проходит межведомственное согласование.
Подпрограмма «Создание и развитие инновационного центра «Сколково» входит в госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика», она предусматривает два этапа – с 2013 по 2016 г. и с 2017 по 2020 г. и предполагает бюджетное финансирование в размере 132 млрд руб. Минфин предлагает продлить программу на третий период – с 2020 по 2024 г., а общий размер госфинансирования увеличить на 45 млрд до 177 млрд руб. При этом внебюджетное финансирование составит с 2013 по 2024 г. 570 млрд руб.
Согласно программе к 2024 г. Сколковский институт науки и технологий сформирует для российских и зарубежных ученых привлекательную среду, создаст систему подготовки кадров , увеличит число научных публикаций до уровня ведущих молодых международных университетов, а деятельность участников центра будет способствовать модернизации крупного бизнеса.
В конце мая сопредседателем совета фонда «Сколково» был избран бывший вице-премьер Аркадий Дворкович. Тогда же он заявлял, что рассчитывает на стабильное бюджетное финансирование фонда в ближайшие три года.