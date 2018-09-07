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Экономика
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«Интерфакс» сообщил о планах Минфина выделить «Сколково» еще 45 млрд рублей

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Минфин предлагает продлить программу развития инновационного центра «Сколково» до 2024 г. с ежегодным госфинансированием в размере 11,2 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Это предложение сейчас проходит межведомственное согласование.

Подпрограмма «Создание и развитие инновационного центра «Сколково» входит в госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика», она предусматривает два этапа – с 2013 по 2016 г. и с 2017 по 2020 г. и предполагает бюджетное финансирование в размере 132 млрд руб. Минфин предлагает продлить программу на третий период – с 2020 по 2024 г., а общий размер госфинансирования увеличить на 45 млрд до 177 млрд руб. При этом внебюджетное финансирование составит с 2013 по 2024 г. 570 млрд руб.

Согласно программе к 2024 г. Сколковский институт науки и технологий сформирует для российских и зарубежных ученых привлекательную среду, создаст систему подготовки кадров , увеличит число научных публикаций до уровня ведущих молодых международных университетов, а деятельность участников центра будет способствовать модернизации крупного бизнеса.

В конце мая сопредседателем совета фонда «Сколково» был избран бывший вице-премьер Аркадий Дворкович. Тогда же он заявлял, что рассчитывает на стабильное бюджетное финансирование фонда в ближайшие три года.

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Технологии
Новости

Социологи в США оценили интерес к Facebook после утечки данных пользователей

Ведомости
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Большинство американских пользователей Facebook в течение последних 12 месяцев предприняли какие-либо шаги, чтобы защитить свои личные данные, показало исследование Pew Research Center.

По данным исследования, более половины пользователей Faceboоk (54%) в возрасте 18 лет и старше скорректировали свои настройки конфиденциальности. 42% опрошенных ответили, что в течение нескольких недель не заходили в Faceboоk. Еще около четверти (26%) сказали, что удалили приложение Faceboоk со своего смартфона. В целом около 74% пользователей Faceboоk ответили, что в течение последнего года предприняли хотя бы одно из этих трех действий.

Отмечается, что пользователи соцсети в возрасте от 18 до 29 лет чаще предпринимали какие-либо шаги по защите своих личных, чем люди более старшего возраста.

Опрос проводился в США с 29 мая по 11 июня, после скандала с утечкой данных пользователей Faceboоk.

В марте стало известно, что компания Cambridge Analytica с 2015 г. собирала личные данные пользователей Faceboоk для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Речь идет о персональных данных более 85 млн пользователей. После этого основатель Faceboоk Марк Цукерберг объявил о введении ряда мер по защите личных данных пользователей.

Например, Faceboоk изменил настройки конфиденциальности, позволив пользователям самим контролировать свои персональные данные. В частности, стало проще изменить или удалить информацию на своей странице в социальной сети.

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Бизнес
Новости

«Газпром» впервые за два года продаст на аукционе газ на экспорт

Ведомости
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«Газпром экспорт» запланировал три аукциона для экспорта газа в Европу – все они начнутся 17 сентября. Об этом говорится в материалах компании.

Первые торги пройдут до 30 октября – для поставок газа в Германию в октябре, вторые – до 29 ноября – для поставок в Австрию и Словакию в ноябре и третьи – до 28 декабря – для поставки газа в Австрию и Словакию в декабре. Точная дата и время проведения каждой торговой сессии доступны зарегистрированным участникам электронной торговой платформы «Газпром экспорта».

«Газпром экспорт» запустил электронную торговую платформу для продаж газа в Европу в августе. Тогда компания не сообщала о сроках и форме проведения первой торговой сессии.

Первый аукцион по продаже природного газа «Газпром» провел в сентябре 2015 г. – для поставок в Германию, говорится в сообщении компании. По результатам торгов было продано более 40 лотов для 15 контрагентов на общий объем более 1,2 млрд кубометров. Второй аукцион прошел в марте 2016 г. – тогда продавался газ для стран Балтии: было заключены сделки с шестью партнерами на общий объем более 420 млн куб. м газа. Третий (и пока что последний) аукцион «Газпром» провел в сентябре 2016 г. В результате компания заключила контракты с 11 контрагентами на общий объем около 2 млрд куб. м газа.

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Политика
Новости

Власти Петербурга отменили митинг Навального из-за прорыва трубы

Ведомости
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Ранее согласованный на 9 сентября митинг сторонников Алексея Навального против пенсионной реформы на площади Ленина в Санкт-Петербурге не может быть проведен из-за масштабной аварии на водопроводной сети. Об этом сообщил городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Утром 6 сентября на площади Ленина прорвало магистральный водопровод. В это же день организаторов проинформировали об этом и предложили перенести акцию в Удельный парк, поскольку аварийные работы на площади завершатся лишь к 16 сентября, отмечается в сообщении. В комитете указывают, что нахождение людей в зоне проведения масштабных земляных работ небезопасно. «Обращаем внимание, что ответственность за жизнь и здоровье участников массового мероприятия в подобной ситуации несут персонально его организаторы», – подчеркивается в сообщении.

Власти Петербурга за «два года ни разу нам не согласовывали ничего и никогда», прокомментировал сторонник Навального Леонид Волков на своей странице в Facebook. Он отметил, что законодательство не предусматривает отзыв согласования митинга. «У нас митинг согласован, все бумаги на руках. Площадь большая. Там, где мы собирались сцену ставить – там не огорожено. Мы дальше готовимся, – подчеркнул Волков. – Если власти Санкт-Петербурга не исполнят своих законных обязанностей по обеспечению проведения митинга в соответствии с согласованием, мы на месте переформатируем его в мирное шествие на Дворцовую площадь – как это и было указано в уведомление, которое мы направляли в Смольный изначально». Он также сообщил о планах подать в суд на администрацию для компенсации убытков при подготовке акции.

Ранее в проведении митинга против повышения пенсионного возраста отказали власти Москвы. Мэрия объяснила это тем, что, по ее данным, организаторы акции планируют менять агитационные материалы ЦИК и Сергея Собянина на агитацию Фонда борьбы с коррупцией. Несмотря на это, Навальный призвал сторонников выйти на акцию.

Сторонники Навального подали заявки на проведение акций против пенсионной реформы в десятках российских городов. Сам политик пропустит московский митинг, поскольку отбывает 30-дневный арест за январскую акцию «Забастовка избирателей».

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Бизнес
Новости

Туроператор «Данко» объявил о прекращении деятельности

Ведомости
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Туроператор «Данко» прекращает деятельность с пятницы, 7 сентября. Соответствующее объявление размещено на сайте компании.

«Сложная рыночная ситуация заставила нас пойти на этот катастрофический, вынужденный шаг. Решение о прекращении деятельности туроператора «Данко» является крайне тяжелым», – говорится в сообщении.

Туроператор прекращает продажи. Туры, дата которых начинается с 8 сентября, будут аннулированы. «Данко» отмечает, что занимается подготовкой документов по всем оформленным путевкам для подачи в страховую компанию: все клиенты были застрахованы в АО «ЕРВ туристическое страхование» на общую сумму 50 млн руб. Этих денег полностью хватает, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг, отмечается в сообщении.

«Данко» работает на рынке выездного и внутреннего туризма 20 лет, говорится в сообщении туроператора. В 2016 г. выручка юрлица туроператора ООО «Данко трэвел компани» сократилась на 23% до 267,5 млн руб., чистая прибыль составила 11 млн руб. против убытка в 6,5 млн годом ранее, следует из данных «СПАРК-Интерфакса» (более поздних данных нет). Согласно реестру Ростуризма, в прошлом году клиентами «Данко» стали 15 353 туриста.

Ранее из реестра туроператоров исключили «Натали турс». Летом у компании начались проблемы с ликвидностью из-за сокращения спроса на туры в Европу (на них специализировалась компания), роста стоимости топлива и волатильности курса доллара. С 30 июня туроператор отменил все чартерные рейсы, позднее аннулировал все предоплаченные туры с 4 июля по 30 сентября, затем и вовсе приостановил деятельность, но не прекратил ее.

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Технологии
Новости

Из Tesla уволился второй за год главный бухгалтер

Ведомости
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Главный бухгалтер Tesla Inc. Дейв Мортон сообщил, что он уходит в отставку через месяц после назначения. «Я присоединился к Tesla 6 августа, однако уровень общественного внимания к компании, а также темпы внутри компании превысили мои ожидания», – заявил Мортон (цитата Bloomberg).

Он подчеркнул, что высокая нагрузка является единственной причиной, по которой он решил покинуть должность. «Я хочу сказать, что я уверен в Tesla, верю в ее миссию и перспективы и у меня нет разногласий с руководством Tesla или проблем с ее финансовой отчетностью», – сказал Мортон.

О назначении Мортона на должность главного бухгалтера Tesla было объявлено 30 июля. До этого он с 1995 г. работал в Seagate Technology (производитель жестких дисков и решений для хранения данных), где занимал должности исполнительного вице-президента и финансового директора.

Также в пятницу о своем уходе из Tesla сообщила руководитель отдела кадров Габриэль Толедано. Она работала в компании с мая 2017 г. В августе Толедано ушла в отпуск, после которого решила уволиться.

На фоне увольнения двух сотрудников, занимавших руководящие должности, акции Tesla на NASDAQ подешевели более чем на 9%: в 16.46 мск обыкновенная акция компании стоила $254 (-9,58%).

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Политика
Новости

Песков прокомментировал нетрадиционный формат тегеранских переговоров по Сирии

Ведомости
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Трехсторонние переговоры лидеров России, Турции и Ирана должны были быть открытыми частично, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, планировалось, что для СМИ будут открытыми лишь вступительные слова трех президентов. Песков предположил, что «иранские коллеги каким-то образом приняли иное решение» и сделали переговоры полностью открытыми. На встрече обсуждалась только Сирия, сказал Песков. Вопросы экономического характера, в частности последствия для экономик трех стран американских санкций, во время беседы не затрагивались.

Переговоры Путина, президента Ирана Хасана Роухани и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, посвященные Сирии, сегодня транслировались в прямом эфире, например телеканала «Россия 24». Лидеры трех стран сделали заявления, где обозначили позиции, а затем вступили в дискуссию о формулировках совместной декларации. Так, Эрдоган заявил, что в декларации должно быть прописано желание сторон установить перемирие в сирийской провинции Идлиб. В ответ на это Владимир Путин заявил, что неизвестно, как будут вести себя террористы запрещенных в России ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры», поэтому в декларации более целесообразно сохранить менее четкую формулировку третьего пункта, где говорится о целях сторон в Идлибе и продолжении консультаций.

На пресс-конференции после переговоров Путин так и не дал прямого ответа о решении в отношении Идлиба: «Мы со своей стороны всегда стремились к тому, чтобы обеспечить выход гражданского населения. Но, конечно, мы исходим из того, что удастся договориться. Но при этом имея в виду, что все наши договоренности по Сирии сводятся к тому, чтобы добиваться примирения, а террористические организации выводим за скобки. Надеемся, у терорганизаций хватит ума сложить оружие».

Песков на просьбу журналистов уточнить, каковы же именно договоренности по Идлибу, ответил: «Вопрос был задан. И ответ на него был дан».

Выбор редактора
Политика
Новости

В Пскове завели дело из-за призывов «Яблока» портить бюллетени на выборах

Ведомости
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Прокуратура Псковской области сообщила о возбуждении уголовного дела после призывов регионального отделения партии «Яблоко» испортить бюллетени на выборах губернатора региона.

По данным прокуратуры, 5 сентября в подъезде одного из домов в Пскове были обнаружены 7000 листовок «с признаками нарушений законодательства о выборах»: они призывали «приводить в негодность избирательные бюллетени на выборах губернатора Псковской области путем проставления в них значков напротив всех кандидатов».

На агитационных материалах в качестве заказчика было указано псковское региональное отделение демократической партии «Яблоко», кандидаты от которой в выборах губернатора не участвуют, отметила прокуратура.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав). Она предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

На странице псковского отделения «Яблока» в Faceboоk опубликована фотография листовки, из-за которой возбуждено уголовно дело. На ней изображен бюллетень, в котором отметки проставлены напротив всех кандидатов. Под бюллетенем написано: «Это голосование против всех на выборах губернатора Псковской области». 

«Недействительным выборам – недействительный бюллетень!» – говорится в подписи к фотографии. По мнению регионального отделения «Яблока», на выборах в Псковской области нет кандидатов, которые бы не зависели от действующих властей. Поэтому партия призвала граждан испортить бюллетень, выразив таким образом свой протест. 

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Технологии
Новости

«Ростелеком» включит в базовые ТВ-пакеты телеканал «Супер»

Ведомости
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«Ростелеком» с 10 сентября включит в свои базовые пакеты кабельного телевидения по всей России развлекательный канал «Супер», сообщили оператор и холдинг «Газпром-медиа», который управляет каналом. В результате охват канала в сетях операторов платного ТВ вырастет с 23 млн до 30,5 млн домохозяйств, или до 88 млн человек с учетом распространения через эфирные частоты.

Телеканал «Супер» запустила в январе 2018 г. команда продюсерской компании Yellow, Black & White. Канал не стал проводить рекламную кампанию – прежде всего из-за того, что решение вопроса с его эфирными частотами и распространением в сетях кабельных операторов затянулось и каналу не хватало доступа к аудитории, объясняли источники «Ведомостей» в холдинге. Одним из самых важных вопросов был как раз контракт с «Ростелекомом» – «Газпром-медиа» рассчитывал договориться с этим оператором о распространении «Супера» еще к началу 2018 г.

На старте у канала были частоты в 23 городах, в этом августе он получил еще 12 частот, рассказал представитель «Газпром-медиа», но источник дополнительных частот не раскрыл. Холдинг передал «Суперу» некоторые частоты других своих развлекательных каналов, знают собеседники «Ведомостей» в холдинге. До конца года «Супер» появится в эфире еще в 40 городах, говорит представитель «Газпром-медиа», и совокупный технический охват эфирного вещания составит более 86% домохозяйств в панели Mediascope. Эта компания считает телезрителей в России, и на основе ее данных продается телереклама.

В начале сентября «Супер» начал рекламную кампанию. В сообщении «Газпром-медиа» цитируются слова генпродюсера «Супера» Эдуарда Илояна о готовности к запуску «первого сезона» этого канала: «У нас есть по-настоящему большие премьеры, рассчитанные на широкую аудиторию, стабильная сетка и активное маркетинг-продвижение». Каналы традиционно формируют сетку передач не по хронологическому году, а по телесезону – он стартует в сентябре и заканчивается в мае.

В сентябре канал покажет две большие премьеры – сериал «Гранд» от создателей «Кухни» и «Отеля «Элеон» (эти сериалы шли в эфире канала СТС), а также юмористическое шоу «Смешное время».

Политика
Новости

Путин предупредил о подготовке террористами провокации с химоружием в Сирии

Ведомости
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Террористы в Сирии готовят провокации с применением химического оружия, заявил президент России Владимир Путин перед началом трехсторонней встречи по Сирии с участием лидеров Ирана и Турции.

Путин отметил, что от террористов освобождено 95% территории Сирии, оставшиеся группировки сосредоточены в зоне деэскалации Идлиб. «Террористы предпринимают попытки сорвать режим прекращения огня, более того, осуществляют и готовят разного рода провокации, в том числе с применением химического оружия», – сказал Путин. Ранее российские дипломаты неоднократно заявляли, что оппозиция в Идлибе готовит химическую атаку, чтобы затем обвинить режим президента Сирии Башара Асада и спровоцировать резкую реакцию США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что Идлиб не должен быть «отдан на милость» Асаду. Он подчеркнул, что любое нападение на эту сирийскую провинцию «приведет к катастрофе, убийствам и большой человеческой трагедии». Турецкий лидер считает, что провинцию можно контролировать при помощи умеренной оппозиции. «Мы приложим все усилия, чтобы ликвидировать все опасности и все угрозы для [российской] военной базы в Хмеймиме и для Алеппо. В этом плане я считаю, что мы можем удалить те элементы, которые беспокоят наших российских друзей и представляют угрозу Хмеймиму и Алеппо, в более далекие места», – сказал Эрдоган. Он выразил уверенность, что «победным» результатом трехстороннего саммита могло бы стать объявление перемирия в Идлибе.

Президент Ирана Хасан Роухани подчеркнул, что борьба с терроризмом в Идлибе является необходимой для установления мира в Сирии, однако мирное население пострадать не должно. Он сообщил о намерении сохранить военное присутствие в Сирии согласно договоренностям с Дамаском.

Правительственные войска Сирии готовятся к наступлению на Идлиб, являющийся последним опорным пунктом оппозиции. Страны Запада опасаются, что эта атака обернется крупнейшей гуманитарной катастрофой за все время гражданской войны в Сирии. С предостережениями относительно наступления выступили президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Постпред США при ООН Никки Хейли предупредила, что если правительственные войска применят химоружие, США и их союзники отреагируют «соответствующим образом».

По подсчетам Associated Press, в провинции проживает около 3 млн человек, примерно половина из них – лица, перемещенные из других районов Сирии, а 10 000 – террористы, в том числе члены группировок, близких к «Аль-Каиде» (запрещена в России). Близкий к Минобороны человек утверждал в разговоре с «Ведомостями», что даже оценки ООН численности населения контролируемых оппозицией анклавов, как показал опыт боев за Восточный Алеппо в 2016 г. и за Деръа летом 2018 г., завышаются примерно в два раза, и в Идлибе скорее всего живут порядка 1,5–2 млн человек.

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Экономика
Новости

ФАС выступила против ограничений при выборе продавцов «народных» облигаций

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила допустить к продаже ОФЗ для населения (народные облигации, ОФЗ-н) все финансовые компании, у которых есть соответствующая лицензия. Об этом рассказала ТАСС заместитель руководителя управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

«Мы считаем необходимым либо выработать минимальные критерии отбора, либо допустить до работа с ОФЗ для населения все финансовые организации, у которых есть специальные лицензии», – заявила Беляева. По ее словам, ФАС и Минфин обсуждают условия привлечения агентов по продаже ОФЗ для населения, по результатом которого примут нормативный акт, определяющий их работу.

Народные облигации можно купить только в Сбербанке или ВТБ, недавно стало известно, что их можно будет приобрести еще в Промсвязьбанке и Почта-банке. Минфин планирует разрешить им продавать ОФЗ-н до конца 2018 г. Кроме того, в июле ведомство также объявило, что собирается изменить условия продажи народных облигаций. В частности, покупатели ОФЗ-н освободятся от комиссии банкам-продавцам, которая сейчас составляет 0,5-1,5% в зависимости от стоимости купленных бумаг. Минфин планирует взять на себя оплату услуг агентов по размещению этих бумаг, говорил директор долгового департамента Минфина Константин Вышковский.

Если условия останутся прежними, развитие рынка народных ОФЗ невозможно, тогда как предлагаемые меры должны повысить спрос на бумаги, объяснял ранее заместитель министра финансов Сергей Сторчак: «Рынок себя исчерпал. Мы сливки сняли, дальше идти некуда».

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