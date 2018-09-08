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Россия и Вьетнам расширят зону добычи нефти и газа на шельфе республики

Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг договорились расширить зону разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе республики. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном на сайте Кремля.

Стороны поддержали планы «Газпрома» по участию в сооружении газовой электростанции в провинции Куангчи, а также планы «Новатэка» по строительству терминала по приему сжиженного природного газа в провинции Биньтхуан.

Кроме того, лидеры России и Вьетнама договорились о сотрудничестве в таких отраслях, как промышленное производство, электроэнергетика, добыча и переработка полезных ископаемых, сельское хозяйство, связь и телекоммуникации и др.

Также Путин и Нгуен Фу Чонг подтвердили намерение начать строительство во Вьетнаме центра ядерной науки и технологий. «Стороны договорились, что в случае возврата Вьетнама к планам создания национальной атомной энергетики Россия будет рассматриваться в качестве приоритетного партнера в указанной области», — говорится в заявлении.

Нгуен Фу Чонг по приглашению Путина 5 сентября прибыл в Россию с официальным визитом.

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