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В офшоре на острове Русский зарегистрирован первый резидент

Первый резидент зарегистрировался в специальном административном районе (САР) на острове Русский в Приморском крае во время проведения Восточного экономического форума. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока Дениса Тихонова.

Первым резидентом офшора на острове Русский стала компания «Финвижн Холдингс», ранее находившаяся под кипрской юрисдикцией, рассказал Тихонов. Единоличным бенефициаром компании является Артем Аветисян. «Финвижн Холдингс» — основной акционер банка «Восточный» — опорного банка на Дальнем Востоке. Иностранный инвестор, заключив договор об осуществлении деятельности в САР, обязался в течение полугода вложить в территорию не менее 50 млн руб., напомнил Тихонов.

В августе президент Владимир Путин подписал закон о создании специальных административных районов — офшоров на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде. О намерении зарегистрироваться в российских офшорах, в частности, заявили UC Rusal и энергетическая «дочка» En+ — компания En+ Holding.

Создание САРов — одна из мер поддержки попавших под санкции российских компаний. Стать резидентами офшоров могут только зарегистрированные за рубежом компании. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. в течение шести месяцев после регистрации. Взамен компаниям обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля. Кроме того, получить доступ к информации о бенефициарах резидентов САРа смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды.

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