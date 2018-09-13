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Экономика
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В офшоре на острове Русский зарегистрирован первый резидент

Ведомости
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Первый резидент зарегистрировался в специальном административном районе (САР) на острове Русский в Приморском крае во время проведения Восточного экономического форума. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока Дениса Тихонова.

Первым резидентом офшора на острове Русский стала компания «Финвижн Холдингс», ранее находившаяся под кипрской юрисдикцией, рассказал Тихонов. Единоличным бенефициаром компании является Артем Аветисян. «Финвижн Холдингс» — основной акционер банка «Восточный» — опорного банка на Дальнем Востоке. Иностранный инвестор, заключив договор об осуществлении деятельности в САР, обязался в течение полугода вложить в территорию не менее 50 млн руб., напомнил Тихонов.

В августе президент Владимир Путин подписал закон о создании специальных административных районов — офшоров на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде. О намерении зарегистрироваться в российских офшорах, в частности, заявили UC Rusal и энергетическая «дочка» En+ — компания En+ Holding.

Создание САРов — одна из мер поддержки попавших под санкции российских компаний. Стать резидентами офшоров могут только зарегистрированные за рубежом компании. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. в течение шести месяцев после регистрации. Взамен компаниям обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля. Кроме того, получить доступ к информации о бенефициарах резидентов САРа смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды.

Кто попал под новые санкции США

Бизнес
Новости

Акционеры назначили нового гендиректора в РКК «Энергия»

Ведомости
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Акционеры ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» избрали ее новым гендиректором Сергея Романова. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте корпорации.

Романов выбран в результате заочного голосования. Он стал временно исполняющим обязанности РКК «Энергия» после того, как в начале июля предыдущий гендиректор Владимир Солнцев написал заявление об уходе по собственному желанию и покинул пост 3 августа.

Как рассказывал источник «Интерфакса» в ракетно-космической отрасли, формируемая в «Роскосмосе» команда новых руководителей «очень внимательно следит за всеми предприятиями отрасли», но особое внимание уделяет «оценке ситуации на значимых головных предприятий отрасли – в Центре имени Хруничева и РКК «Энергия». Руководство пришло к выводу, что нужно провести кадровые перестановки, отметил собеседник агентства.

Романов работает в РКК «Энергия» с 1980 г. Он прошел путь от инженера до главного конструктора пилотируемых космических комплексов в корпорации. Романов участвовал в создании станций «Салют-7» и «Мир», орбитального корабля «Буран», Международной космической станции.

В конце мая бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавил «Роскосмос» по предложению президента Владимира Путина. В июле Рогозин поручил проверить всех руководителей предприятий отрасли. В том числе проверка проводилась в РРК «Энергия», которая занимается разработкой и производством ракет «Союз» и космических грузовиков «Прогресс».

В августе следователи задержали заместителя гендиректора РКК «Энергия» Алексея Белобородова и двух его подчиненных. Всех троих обвинили в покушении на мошенничество (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). Белобородов арестован. До этого «Роскосмос» рассказал, что нескольких сотрудников РКК «Энергия» подозревают во взяточничестве.

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Политика
Новости

ФСИН назвала сроки эксперимента с отдельными блоками для бизнесменов в СИЗО

Ведомости
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Эксперимент по содержанию фигурантов дел по экономическим статьям отдельно от других арестованных продлится в московских СИЗО до конца года, после чего правило введут по всей России. Об этом рассказал «Дождю» заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

По его словам, обвиняемых этой категории больше всего именно в Москве — «это каждый десятый в СИЗО». Московская ФСИН справляется с расселением и количество жалоб на вымогательства со стороны других заключенных снизилось «в десятки раз», добавил Максименко.

В других городах вводить новое правило «будет не так просто», поскольку СИЗО переполнены, констатировал замдиректора ФСИН.

ФСИН объявила об эксперименте в Москве 11 сентября. «В следственных изоляторах управления ФСИН по Москве апробируется проект по содержанию подозреваемых, обвиняемых по экономическим преступлениям (в первую очередь предпринимателей) в отдельных корпусах и блоках учреждения», — сообщала служба.

Она отмечала, что при поступлении в СИЗО эта категория людей распределяется в камеры в отдельных блоках или в отдельных корпусах. Это делается для того, чтобы исключить контакты подозреваемых и обвиняемых по экономическим статьям с теми, кто подозревается или обвиняется «в совершении преступлений неэкономического характера — против личности и других тяжких правонарушений», поясняла ФСИН.

На Восточном экономическом форуме бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что он попросил ФСИН оградить «в тюрьмах» предпринимателей. «Мы обращались во ФСИН с таким предложением, поскольку это огромная проблема, когда заключенные по экономическим статьям сидят вместе с уголовниками», — отметил он (цитата по «Коммерсанту»). Газете ФСИН не подтвердила, что отдельные блоки могут быть выделены в колониях — пока речь идет только об изоляторах.

Политика
Новости

РБК узнал о скором увольнении из ЦИК куратора выборов за рубежом

Ведомости
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Бывший депутат Госдумы и заместитель министра юстиции Василий Лихачев, курирующий в Центризбиркоме выборы за рубежом, покинет комиссию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, и два собеседника, близких к ЦИК. Лихачев от комментариев отказался.

По данным издания, Лихачев написал заявление об отставке из-за не сложившихся рабочих отношений с председателем комиссии Эллой Памфиловой. Источники РБК не уточнили, предъявляло ли руководство Центризбиркома претензии к работе Лихачева. Один из собеседников издания сообщил, что Кремль пытался убедить Лихачева остаться в ЦИК, но он отказался. По данным другого источника, члену Центризбиркома уже нашли новую работу, несвязанную с госслужбой. Ожидается, что перевод Лихачева на новую работу состоится в течение трех недель.

Лихачев в 1990-е годы был вице-президентом Татарстана, возглавлял госсовет республики, затем занял пост зампредседателя Совета Федерации. В 2003 г. стал советником президента Ингушетии, через год вернулся в Совет Федерации на должность зампредседателя комитета по международным делам. В 2010 г. Лихачев стал замминистра юстиции, в 2011 г. — депутатом Госдумы.

Назначение в ЦИК Лихачев получил в 2016 г. по президентской квоте. В Центризбиркоме отвечает за международные контакты, а также курирует несколько регионов — Нижегородскую, Омскую, Самарскую и Ростовскую области.

Бизнес
Новости

«Роскачество» нашло нарушения у 35% продукции на рынке творога

Ведомости
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«Роскачество» совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором, исследовавшие российский рынок творога жирностью 9%, пришли к выводу, что 34,7% продукции продается с нарушениями. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования. В пресс-службе организации уточнили, что всем обязательным требованиям соответствовали 27 торговых марок из 73.

Самой распространенной проблемой является «превышение норм по микробиологическим показателям». Речь идет о содержании в продукции дрожжей, плесени, кишечной палочки или же о недостатке молочнокислых бактерий. Причиной этого может быть низкое качество исходного сырья, нарушения санитарного состояния производства или несоблюдения условий хранения продукции.

Лучшими марками творога ревизоры признали белгородский «Белый город», краснодарскую «Кубанскую Буренку», а также кировские «Вятушку», «Вожгалы» и «Красногорский». Также всем стандартам качества соответствуют карельский творог «Славмо» и тюменская марка «Першинский». Эти товары «превосходят по качеству действующие ГОСТы» и могут претендовать на государственный Знак качества, отметили в «Роскачестве».

«Роскачество» зафиксировало снижение случаев обмана покупателей о составе продукции. При этом кардинально ситуация на рынке молочных продуктов за последние полгода не изменилась. По итогам федеральной проверки продукции этого сектора, проводившейся весной теми же ведомствами, выяснилось, что всем необходимым нормам соответствуют 28 из 73 марок творога. Со сливочным маслом ситуация была чуть лучше, здесь нормативам соответствовали 53 из 82 марок, а на рынке молока – 72 из 90.

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Политика
Новости

Премьер Японии заявил о намерении продвигать мирный договор с Россией

Ведомости
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Власти Японии намерены улучшить условия для разрешения многолетнего территориального спора с Россией и заключить мирный договор при широкой общественной поддержке народов двух стран. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с бизнесменами в рамках Восточного экономического форума, сообщает агентство Kyodo.

Абэ сообщил о своем «твердом намерении» продвигать мирный договор, «основанный на взаимном признании того, что сотрудничество между Японией и Россией принесет большие результаты и улучшит жизнь людей». Для решения территориального вопроса важно оставить в прошлом взаимные подозрения. «Я решил преодолеть взаимно укрытые подозрения и сделать шаг вперед (цитата по ТАСС)», – отметил он. Абэ также уточнил, что для заключения мирного договора необходимо «продвигать понимание жителей обеих стран по этому вопросу и наладить атмосферу».

Абэ – автор пакета экономического сотрудничества России и Японии в Дальневосточном регионе и совместной деятельности на спорных островах. Токио рассматривает экономическое сотрудничество как основу для заключения мирного договора.

Накануне президент России Владимир Путин предложил Абэ, приехавшему на ВЭФ, заключить мирный договор без предварительных условий до конца года. Территориальный спор по Курильским островам при этом предлагалось отложить. «А потом, на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы», – предложил Путин.

20 сентября Абэ в последний раз будет принимать участие в выборах председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии.

Секреты Сечина, задумчивый Ма и довольный Мантуров. Эмоции Восточного форума

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Политика
Новости

Путин прибыл на крупнейшие с советских времен военные учения

Ведомости
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Президент России Владимир Путин прибыл на полигон «Цугол» в Забайкальском крае, где проходит основная стадия маневров российских, китайских и монгольских войск в рамках учений «Восток-2018», сообщает «Интерфакс».

Вместе с верховным главнокомандующим на смотровой вышке центрального командного пункта полигона находятся министр обороны России Сергей Шойгу, начальник Генштаба – первый замминистра обороны Валерий Герасимов и другие представители командования Вооруженных сил, отмечает ТАСС. Кроме того, на трибуну приглашены министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, замначальника объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая Шао Юаньминь и командир бригады Вооруженных сил Монголии Гансэлэм Лхагвасурэн.

В основном этапе маневров задействованы две пусковые установки ракетного комплекса «Искандер-М», 42 ударных самолета, в том числе четыре стратегических ракетоносца Ту-95 и шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, 52 реактивные системы залпового огня и 72 артиллерийских орудия. «В ходе основного этапа будут отработаны действия по отражению наступления, нанесению всеми средствами огневого поражения силам условного противника, переходу подразделений в наступление и завершению разгрома его главных сил», – сообщили в Минобороны России.

В маневрах на полигоне «Цугол» примут участие до 25 000 российских военнослужащих, более 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, около 250 самолетов и вертолетов. От Народно-освободительной армии Китая – 3500 военнослужащих, свыше 600 единиц военной техники и 30 летательных аппаратов. Ранее Минобороны заявляло, что учения «Восток-2018» станут «крупнейшим со времен маневров «Запад-81» – одних из самых крупных советских оперативно-стратегических учений, в которых участвовали 100 000 человек.

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Технологии
Новости

Акции Apple подешевели после презентации новых iPhone

Ведомости
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Новинки iPhone, представленные Apple 12 сентября, не вдохновили инвесторов. Акции компании подешевели на 1,3% и торгуются на отметке $220,94 за бумагу. Об этом свидетельствуют данные с биржи NASDAQ. Накануне – в день презентации – стоимость акций достигала $224,18. В начале августа рыночная стоимость компании достигла показателя в $1 трлн ($207,05 за акцию).

Основные параметры презентации стали известны еще в конце августа. Об этом сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Уже тогда стало понятно, что обновление будет не революционным, а эволюционным, и что внешний вид новых iPhone окажется схожим с флагманской моделью iPhone X.

в среду компания представила три модели: iPhone XS Max – самый большой iPhone с 6,5 дюймов против 5,8 дюймов у iPhone X, iPhone XS и iPhone XR.- бюджетную версию iPhone X.

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Технологии
Новости

Еще один топ-менеджер объявил об уходе из Tesla

Ведомости
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Вице-президент Tesla по международным финансам Джастин Маканир объявил о предстоящем уходе из компании, передает CNN. Последним рабочим днем топ-менеджера будет 7 октября.

Маканир отметил, что собирается перейти на должность финансового директора в другую компанию. Однако он не стал раскрывать новое место работы.

«Я действительно ценю проведенное в Tesla время, я очень уважаю своих коллег и работу, которую они делают, но это возможность, которую я не могу упустить», — заявил он.​

На прошлой неделе об уходе из Tesla объявили главный бухгалтер Дейв Мортон и руководитель отдела кадров компании Габриэль Толедано. «Я присоединился к Tesla 6 августа, однако уровень общественного внимания к компании, а также темпы внутри компании превысили мои ожидания», – пояснил Мортон (цитата по Bloomberg). По его словам, высокая нагрузка стала единственной причиной ухода. Толедано устроилась на работу в компанию в мае 2017 г. В августе она ушла в отпуск, после него решила уволиться. В июле старший вице-президент Tesla по инженерной работе Даг Филд решил покинуть компанию после пяти лет работы. До этого член руководства Tesla Мэттью Скволл, отвечавший за эксплуатационные характеристики электромобилей, перешел в конкурирующую компанию Waymo.

Суперкары и электромобили автосалона в Женеве

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Политика
Новости

Госдеп осудил предстоящие выборы в ДНР и ЛНР

Ведомости
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США осудили запланированные выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт, опубликованном в твиттере.

«Мы осуждаем анонсированные фиктивные выборы, поддерживаемые Россией в Украине. Учитывая сохраняющийся российский контроль над этими территориями, подлинные выборы немыслимы и грубо противоречат обязательствам России по минским соглашениям», - говорится в заявлении Нойерт. Представитель внешнеполитического ведомства США также подчеркнула, что «так называемым народным республикам нет места в конституционном строе Украины».

Заявление представителя Госдепартамента стало реакцией на назначение выборов глав ДНР и ЛНР на 11 ноября. Ранее парламент ДНР назначил врио главы республики Дениса Пушилина после убийства экс-руководителя Александра Захарченко 31 августа.

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Политика
Новости

ФСО предложила защитить от раздела при разводе жилье военнослужащих

Ведомости
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Федеральная служба охраны (ФСО) предложила сделать неделимым при разводе жилье, которое было приобретено по военной ипотеке, пишет «Коммерсантъ». Соответствующий законопроект служба представила на сентябрьском заседании Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

По закону «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» квартиры для них приобретаются на средства банковского целевого жилищного займа, который гасит государство. Право на безвозмездный кредит имеют, в частности, подчиненные федеральных силовых министерств и спецслужб.

Из представленного законопроекта следует, что льготного кредита, который может быть выдан только один раз, часто оказывается недостаточно, если квартира была разделена после развода как совместно нажитое имущество. ФСО указывает, что это приводит к «снижению гарантированных государством жилищных прав» военных, и предлагает наделить квартиры, купленные с помощью военной ипотеки, новым юридическим статусом. Они могли бы рассматриваться в качестве личных средств одного из супругов, а не купленной в браке общей собственности, которая подлежит разделу при разводе, считают авторы проекта. Такие поправки было предложено внести в Гражданский и Семейный кодексы, в законы о статусе военнослужащего и о военной ипотеке. ФСО обосновала свою инициативу тем, что кредит дается военному без учета его семейных обстоятельств, а члены его семьи не являются исполнителями обязательств по договору.

Эксперты совета раскритиковали предложение ФСО, «хотя представители службы долго отстаивали свою позицию», отмечает собеседник издания. В заключении совета проект назван «недостаточно обоснованным», а его концепция – «вызывающей серьезные сомнения». Эксперты указали на то, что кредит по военной ипотеке является трудовым доходом, который трактуется Семейным кодексом как общее имущество супругов в браке. При расторжении договора взыскание кредита будет обращено на имущество военного, в том числе и совместно нажитое супругами, отмечает глава коллегии адвокатов «Адамова и партнеры» Ирина Адамова.

Отрицательный отзыв совета не запрещает ФСО продвигать свою инициативу. «Этот документ мог бы внести в Госдуму один из депутатов – решение совета запрета на это не налагает», – отмечает собеседник.

Взгляд властей на квартирный вопрос в России

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Экономика
Новости

Трутнев оценил окупаемость моста на Сахалин

Ведомости
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Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев считает проект строительства моста между Сахалином и Хоккайдо рентабельным. По его словам, мост окупит себя. Благодаря ему будут снижены цены на продукцию, стоимость которой на Сахалине в несколько раз выше, чем на материке, передает ТАСС.

«Есть позиция людей, которые говорят, что мост не окупится, районы труднодоступные, дорога длинная. Скажу честно, я придерживаюсь совершенно другой точки зрения: дело в том, что у нас на Сахалине цены, например, на строительные материалы, превышают материковые в 2-3 раза», — сказал он на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По его словам, ежегодно из бюджета Сахалина на закупку материалов для строительства объектов выделяется порядка 90 млрд руб. «Таким образом экономия для Сахалина может составить, по нашим оценкам, не менее 40 млрд», — отметил он, добавив при этом, что предугадать окупаемость инфраструктурных проектов сложно.

Трутнев рассказал, что 11 сентября «были переговоры с крупнейшей в Китае инфраструктурной компанией CCCC (China Communication Construction Company). "У нас пока оценка грузовой базы расходится... Мы будем стараться сближать оценки, потому что от этого зависят большие объемы инвестиций», — пояснил вице-премьер.

В среду, 12 сентября президент России Владимир Путин на ВЭФ поручил изучить экономическую целесообразность строительства моста — подсчитать, достаточно ли будет грузов, чтобы это было экономически окупаемо. Глава государства предложил подключить к подсчетам регионы. Как выяснили «Ведомости», грузов недостаточно: в основном это был бы уголь, но пока ни один из грузовладельцев не выразил заинтересованности в перевалке угля через Сахалин, рассказал федеральный чиновник. Это «Ведомостям» подтвердили другой чиновник и топ-менеджеры трех угольных компаний. «Полная стоимость моста на Сахалин будет намного дороже, чем сейчас заявляется, но сколько именно, никто пока не подсчитал», – уточнил чиновник.

Самые длинные мосты в России

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