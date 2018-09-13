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Путин поддержал идею проведения Северо-Кавказского экономического форума

Президент Владимир Путин поддержал идею проведения Северо-Кавказского экономического форума. Об этом сообщил в четверг полномочный представитель главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников на встрече с депутатами Госдумы от региона, передает ТАСС.

Первый замруководителя думской фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев выступил за «проведение окружного или странового масштаба форума типа Дальневосточного или Сочинского». «Эта идея у нас обсуждалась», – ответил Матовников. По его словам, 15 сентября во время посещения Путиным Северо-Кавказского молодежного образовательного форума «Машук-2018» президент «устно одобрил» это предложение.

«А в понедельник я ему отправил уже документы по организации Северо-Кавказского экономического форума осенью 2019 г.», – добавил Матовников.

11-13 сентября во Владивостоке прошел четвертый Восточный экономический форум. В нем приняли участие российский президент, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Японии Синдзо Абэ, премьер Республики Корея Ли Нак Ён и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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