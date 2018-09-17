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Минфин оценил дополнительные расходы бюджета в 2019 году для сдерживания цен на топливо

На изменение механизма сдерживания цен на бензин и дизельное топливо в налоговом маневре из бюджета в 2019 г. дополнительно потребуется 230 млрд руб. Об этом заявил замминистра финансов Илья Трунин, передает ТАСС.

«Максимальная величина демпфирующей надбавки в 2019 г. составляет 400 млрд руб. в соответствии с действующей нормой. Если добавить еще 230 млрд руб., то получится 630 млрд руб.», — ответил Трунин на вопрос о том, какие средства бюджета потребуются дополнительно при снижении ставок отсечения с 56 000 руб. и 50 000 руб.

Летом в России был принят закон о завершении нефтяного налогового маневра с 1 января 2019 г. Согласно ему к 2024 г. в России постепенно будет обнулена экспортная пошлина при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В результате этих изменений российские НПЗ будут покупать нефть фактически по мировым ценам. Для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке предусмотрен демпфирующий механизм. В частности, в 2019 г. при превышении оптовой цены бензина целевого уровня в 56 000 руб. за тонну разница между ценой на внешнем рынке, пересчитанной в рубли, и целевой ценой будет компенсироваться НПЗ из бюджета.

По словам Трунина, окончательное решение по снижению ставок отсечения не принято, необходимо понимать источники финансирования такого решения. Трунин пояснил, что 630 млрд руб. — это столько, сколько бюджет получит от увеличения НДС на 2 п. п. «С нашей точки зрения, это было бы очень странно — вернуть нескольким нефтяным компаниям то, что со всего населения будет взято в виде повышения НДС», — сказал замминистра. Возможны любые механизмы, отметил он. При необходимости Минфин готов идти на изменение инструментов, предусмотренных Налоговым кодексом.

На прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, провел совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний по вопросам завершения налогового маневра в нефтяной отрасли и ситуации на рынке нефтепродуктов. Обсуждалась также возможность переноса сроков введения демпфирующего механизма, снижение цены отсечения для его расчета и варианты источников финансирования, рассказал РИА «Новости» участник совещания. Представители нефтяных компаний заявили о риске снижения инвестиций на освоение месторождений в условиях существующей налоговой нагрузки с учетом завершения налогового маневра, отметил он.

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