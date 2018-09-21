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Фунт упал к доллару после заявления Мэй о тупике в переговорах по Brexit

Курс британского фунта подешевел к доллару США почти на 1,5% после заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о тупике в переговорах по Brexit. По состоянию на 16.45 один фунт стерлингов стоит чуть больше &1,3.

В пятницу Мэй заявила, что переговоры с Евросоюзом по Brexit «зашли в тупик». Британский премьер предлагала «мягкий» вариант Brexit, предполагающий создание зоны свободной торговли с ЕС.

Теперь Мэй призвала соотечественников готовиться к выходу из ЕС без заключения соглашения о сохранении доступа к единому рынку. В то же время она отметила, что Brexit лучше реализовать без сделки, чем с невыгодной для Британии сделкой.

Процесс выхода Великобритании из ЕС должен завершиться 29 марта 2019 г.

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