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Всемирный банк посоветовал Украине не спешить с ликвидацией налога на прибыль

Всемирный банк, один из ключевых кредиторов Украины, посоветовал властям не торопиться вводить налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль предприятий. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение банка. Такой шаг, по мнению организации, может привести к сокращению бюджетных доходов Украины «в без того сложных фискальных условиях».

«Украина в 2019 и 2020 гг. потребует значительных финансовых ресурсов для погашения государственного долга. Поэтому критическое значение имеет утверждение реалистичного бюджета на следующий год и выполнение его с дефицитом не выше 2,5% ВВП», — подчеркивается в сообщении. Ранее украинское правительство подготовило проект бюджета с дефицитом в 2,27% ВВП. Однако документ потребует переработки, если парламент примет закон о налоге на выведенный капитал, указывает агентство.

Введение налога на выведенный капитал было одобрено еще в 2016 г. на заседании Национального совета реформ. В октябре 2017 г. инициативу поддержало правительство. В июле этого года президент Украины Петр Порошенко предложил рассмотреть соответствующий законопроект парламенту. Он призывал принять его в неотложном порядке. Инициатива позволит бизнесу не платить налог с той части прибыли, которая вкладывается в развитие. Облагаться налогом, согласно законопроекту, станут дивиденды и подобные платежи в момент их начисления собственникам.

Сейчас украинские компании ежеквартально уплачивают налог в размере 18% прибыли, которая определяется как разница между доходами и расходами. Согласно законопроекту, ставки налога на выведенный капитал должны составить 15% для дивидендов и 20% для приравненных платежей.