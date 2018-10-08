Нобелевский комитет назвал имена лауреатов «юбилейной» премии по экономике
Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за 2018 г. присуждена американским экономистам Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру, бывшему главному экономисту Всемирного банка. Решение принял Нобелевский комитет при Королевской академии наук. Нордхаус разработал экономические модели и методы для исследования влияния климатических изменений, Ромер исследовал влияние технологических инноваций на экономику.
Лауреаты премии этого года создали методы, затрагивающие фундаментальные проблемы нашего времени и позволяющие решить вопросы долгосрочного устойчивого роста мировой экономики и благосостояния населения мира, говорится в сообщении комитета в Twitter. Нордхаус стал первым человеком, который подготовил количественную модель, описывающую глобальное взаимодействие между экономикой и климатическими изменениями. Его модель используется для изучения последствий политики в области климатических изменений – в частности, для исследования влияния налогов на выбросы углерода. Работы Ромера заложили основу теории эндогенного роста в экономике.
Премия по экономике не упоминалась в завещании Альфреда Нобеля от 1895 г. Она была учреждена гораздо позже – в 1968 г. Государственным банком Швеции в связи с его 300-летием. С тех пор банк ежегодно отчисляет на награждение сумму, равную одной Нобелевской премии. В этом году премия присуждается в 50-й раз.
В 2017 г. премия была присуждена американцу Ричарду Талеру за изучение экономического поведения и за понимание того, какую роль психология играет в экономике. Талер «включил психологически реалистичные допущения в анализ принятия экономических решений» и «дал нам новое понимание того, как человеческая психология влияет на принятие решений», отмечалось в заявлении Нобелевского комитета Шведской академии наук.
Нобелевские премии в других областях вручали с 1 октября – уже были объявлены имена лауреатов премий по медицине и физиологии, по физике, по химии и Нобелевской премии мира. Официальное награждение лауреатов состоится 10 декабря в Стокгольмской филармонии. Размер награды в 2018 г. составляет 9 млн крон ($1,02 млн).