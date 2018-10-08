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ЦБ спрогнозировал реальную процентную ставку на 2019 год

Реальная процентная ставка в 2019 г. составит 2-2,5%, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин. По его оценке, ключевая ставка уже сейчас соответствует нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП).

«При ожиданиях инфляции на следующий год в 5-5,5% реальная процентная ставка ключевая составляет 2-2,5%», — сказал Заботкин на заседании экспертного комитета Госдумы (цитата по «Интерфаксу»).

Реальная процентная ставка — это текущая номинальная ставка за вычетом величины ожидаемой инфляции. В середине сентября ЦБ впервые с 2014 г. повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых.

«В следующем году инфляция временно, но превысит 4% в течение практически всего года. В связи с этим мы опасаемся роста инфляционных ожиданий. Несколько проинфляционных событий, которые совпадут во времени — это повышение НДС и перенос в инфляцию эффектов движения валютного курса, — могут сделать реакцию инфляционных ожиданий более длительной», — констатировал Заботкин.