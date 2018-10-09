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МВФ улучшил прогноз ВВП России в 2019 году

Международный валютный фонд (МВФ) в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook) сохранил июльский прогноз роста экономики России в 2018 г. на уровне 1,7%, но существенно повысил оценку роста российского ВВП на 2019 г. – с 1,5 до 1,8%. Тем не менее динамика российской экономики останется вдвое хуже среднемировой, следует из обзора.

Рост мировой экономики в 2018–2019 гг., по оценке МВФ, будет ниже июльской оценки и составит 3,7% в год вместо 3,9%. Для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран МВФ прогнозирует рост в 2018 г. на 4,7% (ранее – 4,9%), в 2019 г. – 4,7% (5,1%). Оценка роста ВВП развитых стран в 2018 г. не изменилась – 2,4%, на 2019 г. прогноз снижен на 0,1 п. п. до 2,1%.

Банк России в базовом сценарии на 2019 г. ожидает рост ВВП всего на 1,2–1,7%, причем в июне ЦБ прогнозировал 1,5–2%.