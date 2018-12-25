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Медведев сообщил о подписании документов по маркировке товаров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документы по маркировке товаров, в том числе лекарств, сообщает ТАСС. В электронной базе правительства опубликовано четыре распоряжения.

«У нас действует ряд пилотных проектов в этой сфере. Эксперимент касается табака, лекарств, обуви. В дальнейшем он распространится на те отрасли, где риск незаконного оборота товаров достаточно высок», – сказал Медведев.

Проект маркировки появился в России в 2016 г. Тогда маркировка была введена только для меховых изделий. Сейчас маркируются в пилотном режиме также табак, обувь и лекарства. С 2019 г. будет подключено еще 12 категорий – от духов и покрышек до фотокамер и постельного белья. К 2024 г. маркировка должна охватить все отрасли промышленности, обещал первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

Критерии отбора товаров в систему – предмет оживленных дискуссий, говорил вице-премьер Максим Акимов: скорее всего, критерием станет значительная доля либо серого оборота, контрафакта, либо рисков, например, для здоровья людей. Оператор системы маркировки товаров – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), 50% этой компании принадлежит структуре USM Holdings Алишера Усманова и его партнерам, еще по 25% – госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому. За свои услуги ЦРПТ собирается брать 50 коп. без учета НДС за каждую единицу маркированного товара, исключение – жизненно необходимые лекарства дешевле 20 руб., которые компания промаркирует бесплатно.