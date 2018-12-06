Власти определили принципы системы маркировки товаров
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«Есть абсолютно четкое понимание, что все сообщество, вся экономика в итоге заплатит за создание этой системы [маркировки]», – впервые прокомментировал систему маркировки, которая в будущем охватит значительную часть товарных потоков в России, вице-премьер Максим Акимов, выступая в четверг на конференции «Ведомостей». А также рассказал, как в итоге будет работать система.
Система маркировки получит статус государственной информационной системы (ГИС), рассказал Акимов. Правила экспулатации такой системы определяет правительство. ГИС работает по жестким правилам, напоминает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян, хотя многие крупные ГИС регулируются отдельными постановлениями правительства, предусматривающими послабления. Будут они и у системы маркировки, рассказывали ранее собеседники «Ведомостей»: оператор системы – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сможет сам вносить изменения в систему и лишь потом согласовывать их с государством. Регламент работы новой ГИС еще предстоит определить оператору с правительством, рассказывал человек, знакомый с обсуждением в правительстве.
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