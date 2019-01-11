Минтранс опроверг проблемы с использованием новой полосы в «Шереметьево»
Минтранс опроверг сообщения о невозможности полноценного использования третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта «Шереметьево», которую планируется ввести в эксплуатацию в 2019 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса.
«Ее [третьей ВПП "Шереметьево"] эксплуатация будет осуществляться без каких-либо ограничений благодаря применению мер снижения авиационного шума», − пояснила пресс-служба.
Эксплуатировать ВПП без ограничений позволит внедрение новых технологий обслуживания воздушного движения, в том числе процедур маневрирования в районе аэродрома, пишет агентство. Эти технологии предусматривают «точное выдерживание заданных траекторий полета − самолет выполняет полет точно по установленной схеме, без отклонений, в том числе над жилой застройкой», добавила пресс-служба министерства.
Ранее на федеральном портале проектов нормативных актов появился подготовленный Минтрансом проект поправок в Градостроительный кодекс. В пояснительной записке говорилось, что расположение третьей ВПП «Шереметьево» поблизости от Зеленограда, Сходни и Лобни «не позволит полноценно ее использовать». В документе уточнялось, что этому помешают высокие показатели авиационного шума. «Количество рейсов в ночное время придется ограничить», − констатировало ведомство. Позже документы стали недоступны.