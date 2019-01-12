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«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%

Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

По словам Вострикова, потребители увидят изменение ценников на прилавках только через один-два месяца, поскольку переговоры об изменении цен занимают минимум 30 дней, а перед новым годом у многих ритейлеров есть мораторий на прием новых прейскурантов от поставщиков. «В результате потребители увидят изменение цен на полках в феврале-марте, – прогнозирует Востриков. – Мы ожидаем, что в совокупности повышение цен в этот период на прилавках будет в районе 8%, может, чуть больше».

Он отметил, что повышение ставки НДС с 18 до 20% отразится не только на отпускных ценах продуктов, но и на стоимости сырья, оборудования, упаковки. «Это налог, который взимается по всей цепочке производства. Поэтому аналитики считают, что изменение НДС в результате дает от 4 до 12% повышения себестоимости», – указывает Востриков.

Среди других факторов, которые могут ускорить продовольственную инфляцию, Востриков отметил повышение стоимости коммерческих кредитов после увеличения ключевой ставки ЦБ и неопределенность относительно будущих договоренностей правительства и нефтяников о замораживании цен на топливо.

По итогам 2018 г. инфляция составила 4,3%, превысив прогнозы правительства и ЦБ. Регулятор предупреждал, что в первом полугодии 2019 г. годовая инфляция из-за повышения НДС может ускориться до 5,5–6%, а по итогам года составит 5–5,5%. Минэкономразвития ждет пиковой инфляции к концу марта 2019 г., а по итогам года – 4,3%.