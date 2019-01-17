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Отток капитала из России вырос в 2018 году в 2,7 раза

Чистый отток капитала частного сектора из России в 2018 г. вырос в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом – до $67,5 млрд, сообщается в материалах Центробанка. Такое положительное сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами сформировалось по итогам прошедшего года.

Как отмечает ЦБ, в 2018 г. продолжилось сокращение внешних обязательств российских банков и одновременно выросли их иностранные активы на фоне более значительных поступлений от экспорта и накопления валюты на счетах. Последнему способствовала приостановка ЦБ закупки валюты для Минфина по бюджетному правилу на открытом рынке.

Регулятор указывает, что, в отличие от ситуации 2016–2017 гг., рост чистого кредитования остального мира был обусловлен не только размещением иностранных активов за рубежом (фактический вывоз капитала), но и погашением внешних долгов.

Годовой отток частного капитала соответствует базовому прогнозу ЦБ. В 2019 г. регулятор ожидает чистой отток капитала на уровне $20 млрд. «У многих возникает вопрос, почему в следующем году сальдо финансового счета по частному сектору составит $20 млрд, если в этом году оно прогнозируется на уровне $67 млрд. Помимо снижения цен на нефть причина – это приостановка и затем возобновление Банком России покупок иностранной валюты на рынке в рамках бюджетного правила», – объясняла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в середине декабря.