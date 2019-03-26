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Силуанов спрогнозировал рост пенсий на 20% благодаря новой накопительной системе

Рост пенсий может составить до 20% в зависимости от зарплаты благодаря запуску системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, выступая на коллегии Минфина, передает ТАСС.

По словам Силуанова, внедрение ИПК также позволит создать дополнительный финансовый ресурс – до 1,5% ВВП. В связи с этим вице-премьер призвал скорее определяться с запуском системы в России.

Минфин и ЦБ разработали систему ИПК еще в 2016 г. Она призвана заменить государственную накопительную пенсионную систему, взносы в которую заморожены с 2014 по 2021 г. ИПК предполагает, что взносы будет делать сам работник. Размер взносов будет увеличиваться с 0 до 6% на 1 п. п. в год. Накопления будут принадлежать не государству, а человеку.

В конце декабря Силуанов говорил, что публичное обсуждение новой системы накопительной пенсии пришлось отложить из-за реакции на повышение пенсионного возраста. При этом он считает, что план запустить ее в 2020 г. реалистичен.