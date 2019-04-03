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Росстат прокомментировал данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Результаты исследования условий жизни населения в России нужно рассматривать комплексно, их корректная интерпретация должна включать в себя сравнение результатов прошлых лет, заявили в Росстате после просьбы Кремля разъяснить данные о том, что у трети россиян не хватает денег на покупку обуви.

Ведомство отмечает, что по сравнению с 2016 г. ситуация в 2018 г. по нескольким важнейшим показателям – возможность оплачивать жизненно важные лекарства, покупать одежду по мере износа, употреблять фрукты – улучшилась. Число семей, которые с трудом могут «свести концы с концами», уменьшилось с 17,4 до 14,6%, а число семей, у всех членов которых есть возможность ежегодно покупать две пары подходящей по сезону обуви, выросло с 50,3 до 63,8%.

«Комплексное наблюдение условий жизни населения является одним из самых репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований в РФ. Его методика создавалась совместно с лучшими экспертами страны и в сотрудничестве с Высшей школой экономики», – пишет Росстат. Ведомство начиная с 2011 г. провело четыре раунда исследований. Следующий планируется провести в 2020 г.

Ранее Росстат представил статистику финансового положения семей в России за 2018 г. В частности, по данным ведомства, у 35,4% российских семей не хватает средств на покупку каждому члену семьи подходящей по сезону обуви. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эти данные и попросил Росстат разъяснить результаты исследования.