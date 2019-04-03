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Экономика
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Росстат прокомментировал данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Ведомости
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Результаты исследования условий жизни населения в России нужно рассматривать комплексно, их корректная интерпретация должна включать в себя сравнение результатов прошлых лет, заявили в Росстате после просьбы Кремля разъяснить данные о том, что у трети россиян не хватает денег на покупку обуви.

Ведомство отмечает, что по сравнению с 2016 г. ситуация в 2018 г. по нескольким важнейшим показателям – возможность оплачивать жизненно важные лекарства, покупать одежду по мере износа, употреблять фрукты – улучшилась. Число семей, которые с трудом могут «свести концы с концами», уменьшилось с 17,4 до 14,6%, а число семей, у всех членов которых есть возможность ежегодно покупать две пары подходящей по сезону обуви, выросло с 50,3 до 63,8%.

«Комплексное наблюдение условий жизни населения является одним из самых репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований в РФ. Его методика создавалась совместно с лучшими экспертами страны и в сотрудничестве с Высшей школой экономики», – пишет Росстат. Ведомство начиная с 2011 г. провело четыре раунда исследований. Следующий планируется провести в 2020 г.

Ранее Росстат представил статистику финансового положения семей в России за 2018 г. В частности, по данным ведомства, у 35,4% российских семей не хватает средств на покупку каждому члену семьи подходящей по сезону обуви. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эти данные и попросил Росстат разъяснить результаты исследования.

Политика
Новости

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Ведомости
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Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

Ранее Голикова говорила, что россиянки стали позже рожать первого ребенка: если в 2000 г. 60% всех родившихся детей рожали женщины до 25 лет, то в 2017 г. – лишь 45%. При этом возможности государства обеспечить естественный рост населения за счет стимулирования рождаемости ограничены, поскольку число женщин репродуктивного возраста снижается и не превышает 35 млн человек, отмечала она.

Ведущая программы предположила, что стимулировать женщин к рождению может в том числе возможность получения материнского капитала после рождения первенца: «Первое, что приходит в голову, – давать деньги, тот самый материнский капитал, на первого ребенка». «Не буду скрывать, такие варианты тоже обсуждаются», – ответила Голикова. Вице-премьер добавила, что это «очень большие финансовые вложения» для государства, но ему в любом случае придется стимулировать рождаемость, чтобы «сохранить российскую нацию».

Российская семья может получить материнский капитал за второго рожденного или усыновленного ребенка с 2007 г. Его размер не менялся с 2015 г., до конца 2019 г. он составляет 453 000 руб., а с 2020 г. сумма вырастет до 470 240 руб. Средства материнского капитала семьи могут использовать для улучшения жилищных условий. В феврале президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил при рождении третьего и последующих детей давать семьям 450 000 руб. из федерального бюджета для погашения ипотечного кредита. Путин предложил ввести эту меру «задним числом» – уже с 1 января 2019 г.

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Политика
Новости

В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины

Ведомости
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Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает «Интерфакс».

Он отметил, что за 2018 г. доходы бюджета Крыма составили 54,8 млрд руб. Это почти в два с половиной раза больше по сравнению с теми показателями, которые были тогда, когда полуостров входил в состав Украины, подчеркнул депутат. По его словам, даже в самые лучшие времена до присоединения к России бюджет Крыма составлял 22 млрд руб. по курсу 2014 г. Таким образом, подсчитал он, недополученная крымчанами прибыль составляла ежегодно 30 млрд руб. в течение 23 лет.

Парламентарий предложил добавить к этому «ежегодно выплачиваемые Россией Киеву $100 млн "арендной платы" Черноморского флота в Севастополе». Также, считает он, надо подсчитать недополученные доходы за простой сотен гектаров земли на южном берегу Крыма, зданий санаториев, экологический ущерб, потери от энергетической, водной, продуктовой, транспортной и информационной блокад. Отдельно, добавил Козенко, надо добавить «вклады крымчан, которые прихватили, сбегая с полуострова, украинские банки».

По его словам, группе также надо оценить «моральный ущерб за годы нахождения крымчан в украинской оккупации». Он привел в пример ущемление прав русскоязычного населения, которому «в своем время подвергались жители полуострова».

В марте на заседании Совета Госдумы и Госсовета Крыма, приуроченном к пятилетию присоединения полуострова к России, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать потери, которые Крым понес за то время, пока находился в ее составе. В том же месяце в Госдуме была создана рабочая группа по оценке ущерба Крыму от Украины.

Финансы
Новости

Греф купил облигации Сбербанка на 50 млн рублей

Ведомости
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Президент Сбербанка Герман Греф купил 50 000 биржевых облигаций банка на 50 млн руб., которые тот разместил 29 марта, говорится в материалах раскрытия.

Зампред правления Сбербанка Олег Ганеев приобрел рублевые облигации банка на 30 млн руб., а также привилегированные акции на 29,97 млн руб. В результате, по данным кредитной организации, размер его доли в уставном капитале Сбербанка вырос с 0,00051 до 0,0012%.

Общий объем размещенного выпуска составил 4 млрд руб. Срок погашения облигаций – через два года, 26 марта 2021 г. Купоны выплачиваются дважды в год исходя из ставки 8,2% годовых.

Греф не впервые покупает облигации Сбербанка. В октябре 2017 г. он купил бумаги на 60 млн руб. из выпуска биржевых облигаций с купоном 8% годовых, а в декабре 2018 г. – бонды на 100 млн руб. со ставкой 8,45% годовых.

Политика
Новости

Суд оставил Кокорина и Мамаева под стражей еще на полгода

Ведомости
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Пресненский суд Москвы оставил под арестом еще на полгода полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, передает агентство «Москва».

То же решение судья вынесла в отношении младшего брата Кокорина Кирилла и знакомого футболистов Александра Протасовицкого. Арест всех четверых продлится до 25 сентября 2019 г.

Кроме того, судья решила приступить к рассмотрению дела по существу 9 апреля. Она отказала защите Кокорина и Мамаева, которая просила вернуть дело в прокуратуру из-за грубых нарушений в обвинительном заключении.

Мамаева, Кокорина, его младшего брата и Протасовицкого задержали в октябре 2018 г. По версии следствия, футболисты избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Пострадавшим по делу также проходит гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Мамаев и Кокорин обвиняются в двух эпизодах побоев (ст. 116 УК) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

Как выглядят Кокорин и Мамаев после полугода в СИЗО

Экономика
Новости

FT: США и Китай решили большинство спорных торговых вопросов

Ведомости
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Бóльшая часть спорных вопросов, которые США и Китай обсуждали на торговых переговорах, решена, сообщает Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ходом дискуссии. Однако стороны по-прежнему не договорились, как гарантировать соблюдение соглашения и что делать с уже введенными США пошлинами на китайские товары. Пекин хочет, чтобы они были сняты, но Вашингтон видит в них гарантии того, что Китай будет выполнять данные обещания.

Вице-премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в среду начнет очередной раунд переговоров в Вашингтоне с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином. Если их встреча пройдет успешно, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут уже в апреле встретиться для подписания соглашения, пишет FT. В противном случае их встреча, возможно, будет отложена до конца июня, когда в Японии состоится саммит «большой двадцатки». Хотя при худшем варианте развития событий переговоры вообще могут сорваться.

Возможная сделка будет включать в себя увеличение закупок американских товаров Китаем, чтобы лучше сбалансировать двустороннюю торговлю, а также принятие Китаем мер по открытию своего рынка для иностранных компаний и защите их интеллектуальной собственности. Но Пекин хочет, чтобы в ответ Вашингтон снял все пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $250 млрд, которые были введены в прошлом году. По словам источников FT, один из возможных компромиссов – постепенное снятие пошлин с течением времени при выполнении определенных условий.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Силуанов: власти Венесуэлы задерживают выплаты по долгу перед Россией

Ведомости
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Венесуэла еще не выплатила транш по долгу перед Россией, который должен был поступить в марте. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

Он отметил, что в течение месяца Венесуэла может выплатить его без финансовых последствий.

Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак рассказал, что Венесуэла платит России два раза в год. Ближайший платеж был запланирован на март и составляет $100 млн. Сторчак отметил, что Венесуэла не допускала просрочек, но не исключил возможность возникновения проблем c обслуживанием долга.

Госдолг Венесуэлы перед Россией превышает $3 млрд. В конце 2017 г. страны договорились о его реструктуризации на 10 лет с минимальными платежами в первые шесть лет.

В январе в Венесуэле прошли выборы президента, на которых победил Николас Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо отказался признать его президентом и объявил себя временным главой страны. США, Канада, ЕС и большинство латиноамериканских стран поддержали Гуайдо. Россия и Китай поддерживают Мадуро.

Политика
Новости

Мэр Евпатории задержан по подозрению в махинациях с землей

Ведомости
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Мэр Евпатории Андрей Филонов задержан после обысков в здании городской администрации и у него дома, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства отмечает, что Филонов подозревается в превышении должностных полномочий. Чиновнику инкриминируют махинации с землей площадью около 14 га, ущерб бюджету города оценивается в 35 млн руб.

Источник ТАСС в силовых структурах Крыма уточнил, что вскоре Киевский районный суд Симферополя изберет меру пресечения для Филонова.

Филонов руководит администрацией Евпатории с ноября 2014 г. Вечером 2 апреля он сообщил в Fаceboоk, что городской суд Евпатории вынес решение о его увольнении. По словам мэра, иск был подан городским прокурором в связи с тем, что Филонов не принял меры «по урегулированию конфликта интересов при назначении на должность директором муниципального казенного учреждения Эдуарда Макаревича». «Интерфакс» со ссылкой на источники уточнял, что Макаревич – отец гражданской жены Филонова. Мэр пообещал обжаловать это решение в Верховном суде Крыма.

Политика
Новости

Лавров рассказал о наслаждении творчеством Зеленского

Ведомости
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Руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал «РИА Новости», что наслаждается искусством актера Владимира Зеленского, вышедшего во второй тур выборов украинского президента.

«Я не знаком [c ним]. Я наслаждаюсь его искусством по телевизору, в сериалах и фильмах», – сказал министр.

31 марта на Украине прошли выборы президента. В первом туре никому из кандидатов победить не удалось, а во второй вышли Зеленский и действующий украинский президент Петр Порошенко. По результатам обработки 99,99% протоколов первый набрал 30,24% голосов, второй – 15,95%.

Кремль после первого тура выборов заявил, что следит за заявлениями кандидатов. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, российские власти хотели бы видеть у руля Украины партию не войны, а «силы, которая нацелена на реальное поэтапное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины на основе имеющихся договоренностей».

Бизнес
Новости

Бывший вице-премьер Хлопонин возглавил совет директоров «дочки» «Онэксима»

Ведомости
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Бывший вице-премьер Александр Хлопонин возглавил совет директоров «Интергео», входящего в группу «Онэксим» Михаила Прохорова, говорится в пресс-релизе компании. Также в совет директоров вошел экс-губернатор Красноярского края Лев Кузнецов.

В середине марта Российский фонд прямых инвестиций, Российско-китайский инвестиционный фонд и ближневосточный суверенный фонд приобрели 9,53% акций «Интергео». Предполагалось, что Хлопонин и Кузнецов войдут в совет директоров компании в качестве представителей новых инвесторов.

«Интергео» была создана в 2008 г. на базе активов «КМ инвеста» – совместной компании Михаила Прохорова и президента «Интерроса» Владимира Потанина. Компания реализует два крупных проекта – «Ак-Суг» (Республика Тыва) и «Кингаш» (Красноярский край). Это крупнейшие в России месторождения по запасам меди и никеля соответственно.

Хлопонин в 2010 г. была назначен вице-премьером и полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. В 2014 г. он был освобожден от должности полпреда с сохранением поста вице-премьера, после чего начал курировать в том числе вопросы экологии и недропользования. Кузнецов в 2014 г. стал министром по делам Северного Кавказа. Оба чиновника не вошли в состав нового правительства, сформированного в мае 2018 г.

Политика
Новости

Штаб Зеленского потребовал от Порошенко извиниться за слова о «марионетке Коломойского»

Ведомости
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Президенту Украины Петру Порошенко не мешало бы извиниться за высказывание о том, что кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский – «марионетка [бизнесмена Игоря] Коломойского», заявил в интервью изданию «TheБабель» политтехнолог штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Он отметил, что Порошенко называет «треть избирателей страны марионетками одного из олигархов». «Это не ложится в канву европейского политического деятеля», – подчеркнул Разумков.

В день первого тура выборов украинского президента Порошенко назвал Зеленского марионеткой Коломойского. «Судьба свела меня во втором туре, я не боюсь этого сказать, с марионеткой Коломойского», – сказал он.

Зеленский в тот же день ответил ему. «У меня только один вопрос: так вы марионетка [Олега] Свинарчука или Свинарчук ваша марионетка?» Олег Свинарчук (Гладковский) – основатель автомобилестроительной корпорации «Богдан» и бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Зеленский – художественный руководитель студии «Квартал 95». С 2012 г. она сотрудничает с телеканалом «1+1», который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому.

На выборах украинского президента никто не смог победить в первом туре. Во второй тур вышли Зеленский и Порошенко. Первый по итогам обработки 99,99% протоколов набрал 30,24% голосов, второй – 15,95%.

Бизнес
Новости

Путин предложил Токаеву построить в Казахстане атомную электростанцию

Ведомости
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Президент России Владимир Путин предложил построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям, сообщает «Интерфакс». «Предлагаем переходить к новым формам взаимодействия, имею в виду прежде всего возможность сооружения в Казахстане АЭС по российским технологиям», – заявил российский лидер.

Путин добавил, что стороны уже сотрудничают в области мирного атома. «Работают шесть российско-казахстанских предприятий по добыче и обогащению урана», – сказал он по итогам встречи с новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Впервые планы построить АЭС в Казахстане были обнародованы в 1998 г., но затем свернуты из-за негативной реакции общества, напоминает агентство. В феврале чрезвычайный и полномочный посол России в Казахстане Алексей Бородавкин говорил, что Москва ожидает скорого принятия решения о строительстве АЭС. Проект может получить госкорпорация «Росатом», уточнял он. До этого министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявлял, что Казахстан примет решение о необходимости строительства АЭС лишь после изучения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта.

Ранее Токаев в ходе своего первого зарубежного визита в Москву заявил, что намерен сохранить прежний уровень отношений с Россией. «Мы хорошо понимаем, что такое союзнические отношения и вытекающие отсюда обязательства», – отметил он. При первом президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве отношения между Россией и Казахстаном развивались «по восходящей линии». «Моя задача состоит в том, чтобы обеспечить преемственность данной стратегии, особенно в том, что касается наших отношений с Россией», – заверил Путина Токаев.

Назарбаев сложил полномочия 20 марта после 30 лет у власти. На этом посту его сменил Токаев, до этого занимавший пост председателя сената (верхней палаты) парламента. Срок полномочий президента Казахстана истекает в 2020 г.

Друг Путина, отец Таможенного союза, лидер Казахстана. 30 лет президентства Назарбаева

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