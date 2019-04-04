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Правительство одобрило законопроект об упрощении системы госзакупок

Правительство одобрило проект федерального закона, упрощающего процедуры госзакупок, сообщает пресс-служба кабинета министров. Документ подготовил и внес на рассмотрение правительства Минфин. Замминистра финансов Алексей Лавров ранее говорил, что документ изначально был посвящен стройкам, но при доработке был расширен. «В совокупности он обеспечивает сокращение сроков и упрощение реализации не только строительных, но и других контрактов», – уточнял он.

Теперь в случае форс-мажоров участники закупки смогут поменять условия контракта, не проводя новый тендер, если цена и срок исполнения контракта не вырастут более чем на 30%. Поправки также предусматривают возможность однократно продлить срок его исполнения. Если же подрядчик нарушит договоренности, заказчик сможет сразу перезаключить контракт со вторым участником конкурентной закупки. Таким образом, ситуации, когда «кто-то один выигрывает конкурс, причем просто так, чтобы поучаствовать или испортить настроение другим, а потом отказывается, и приходится новый конкурс проводить, в этом случае будет исключена», пояснил премьер Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства.

От участника закупки перестанут требовать заполнения в заявке множества параметров и характеристик строительных работ, если все они уже есть в проекте и не подлежат изменению. Таким образом, подрядчик должен будет подать только согласие. Документ также расширяет случаи проведения закупок товаров, работ, услуг за единицу, если определить объем необходимых товаров, работ или услуг на момент закупки невозможно.

Медведев, открывая заседание правительства, заявил, что действующая система госзакупок недостаточно гибкая для решений нацпроектов. Он признал, что в нынешнем виде она зачастую мешает работать. Вносимые изменения, по мнению премьера, позволят существенно сэкономить время при проведении закупок.