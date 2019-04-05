Минэкономразвития заявило о прохождении пика годовой инфляции в марте
По оценке Министерства экономического развития, годовая инфляция в России в марте достигла пикового значения, после чего ее темпы начнут снижаться. В прошлом месяце годовые темпы роста потребительских цен увеличились до 5,3% по сравнению с 5,2% в феврале. К концу когда инфляция в годовом выражении опустится до 4,3%, полагает Минэкономразвития.
При этом в помесячном выражении инфляция в марте замедлилась до 0,32%, что говорит об исчерпании эффекта на цены от повышения НДС с 18 до 20%, говорится в сообщении ведомства. Минэкономразвития прогнозирует, что в апреле инфляция составит около 0,3%, а годовые темпы роста цен при этом снизятся до 5,1–5,2%
Ранее Всемирный банк представил свой прогноз роста российской экономики, согласно которому инфляция в России в России в 2019 г. вырастет до 5,2%. Аналитики связали это с повышением ставки НДС и ослаблением рубля. В 2020 г., по мнению экспертов, инфляция замедлится и составит 4%.