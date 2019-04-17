Новости
Экономика
Новости

Медведев предложил в 100 раз повысить ценовой порог для электронных аукционов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер Дмитрий Медведев предложил повысить с 3 млн до 300 млн руб. ценовой порог, допускающий проведение электронного аукциона с сокращенным сроком подачи заявок (семь дней). С такой инициативой он выступил в Госдуме в ходе ежегодного отчета о работе правительства.

Сейчас, если цена контракта меньше 3 млн руб., извещение о проведении аукциона должно быть опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок не менее чем за семь дней до окончания приема заявок. Если же цена контракта превышает эту сумму, извещение нужно разместить не менее чем за 15 дней.

Госдума на этой неделе должна рассмотреть законопроект, предполагающий повышение ценового порога для электронного аукциона до 50 млн руб. Документ уже прошел два чтения. Предложения Медведева могут рассмотреть и внести в законопроект до третьего чтения.

В сфере строительства премьер предложил поднять лимит, допускающий проведение электронного аукциона в недельный срок, до 2 млрд руб. Рассматриваемый в Госдуме законопроект предполагает повышение этого порога до 500 млн руб.

Стиль жизни
Новости

Медведев объяснил отказ от объединения старейших театров России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер Дмитрий Медведев назвал непроработанной идею объединить два старейших театра России – Александринский театр в Санкт-Петербурге и Театр имени Волкова в Ярославле, сообщает «Интерфакс».

По словам Медведева, процедура слияния театров не была проработана «ни с исторической, ни с гуманитарной, ни с какой-либо другой точки зрения», поэтому он ее отверг и приостановил. «Очевидно, что никакими соображениями, в том числе увеличением зарплаты, лучшим комплектованием труппы, некоторые решения не закрыть. Их нужно либо готовить как следует, либо вообще не предлагать», – подчеркнул премьер.

Об объединении театров в единый комплекс – «Первый национальный театр России (Академический Александринский театр – Академический театр имени Волкова)» – в конце марта сообщил министр культуры Владимир Мединский. Он отмечал, что этот шаг будет способствовать «возрождению исторической преемственности театральной культуры, повышению качества предоставляемых услуг», а также эффективному использованию бюджетных средств.

На следующий день Медведев приостановил действие соответствующего приказа и поручил чиновнику провести широкое обсуждение проекта слияния театров. Позже заместитель министра культуры Павел Степанов сообщил, что приказа об объединении театров нет, был лишь его проект, передавало «РИА Новости». «Не понимаю, почему мы тратим время на его обсуждение... Приказ не внесен в базу Минкультуры», – подчеркивал он.

  • Главное
  • Популярное
Экономика
Новости

Медведев допустил льготы по дивидендам для попавших под санкции госкомпаний

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Санкции могут стать основанием для смягчения подхода правительства по дивидендам компаний с госучастием, заявил премьер Дмитрий Медведев в Госдуме.

По его словам, дивидендная политика может меняться в зависимости от целей, которые преследует государство. «Мы остановились на цифре в 50%, и я не так давно утвердил специальное решение, но оно имеет и исключения», – сказал премьер.

Он отметил, что размер дивидендов также может быть скорректирован, если речь идет об оборонных и инфраструктурных компаниях, у которых очень значительные инвестиционные планы.

Правительство требует, чтобы госкомпании направляли на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Однако не все это требование выполняют. «Газпром» ни разу не направлял на дивиденды половину прибыли, объясняя это дорогостоящими стройками. Размер дивидендов компании за 2018 г. может составить всего 17,5% чистой прибыли. «Россети» также не выполняют требование по дивидендам из-за «бумажного» убытка за прошлый год по РСБУ.

Бизнес
Новости
Дарья Коржова

Медведев рассказал о вариантах поддержки производителей фруктов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер Дмитрий Медведев рассказал, что правительство рассматривает два варианта поддержки производителей фруктов и ягод. Первый вариант предусматривает предоставление им государственных субсидий, второй предполагает снижение ставки НДС на фрукты и ягоды до 10%. Об этом премьер сказал в ходе ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме.

Медведев пояснил, что в случае если будет выбран первый вариант, поддержку получат только российские производители, при этом субсидии им будут выделяться на регулярной основе. Второй вариант, предусматривающий снижение НДС на фрукты и ягоды, по мнению Медведева, хорош, но он будет распространяться и на зарубежную продукцию. «Но, возможно, мы по этому пути и пойдем», – не исключил премьер.

Вопрос о снижении ставки НДС на фрукты до 10% обсуждался в прошлом году на совещании под председательством Владимира Путина в Минеральных Водах. По его итогам вице-премьер Алексей Гордеев сообщил, что президент поддержал эту идею.

Путин, Медведев и ставропольская пыль в яблоневом саду

Технологии
Новости

Ассоциация электронных коммуникаций оценила размер экономики рунета

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В прошлом году вклад рунета в российскую экономику составил 3,9 трлн руб., что на 11% больше, чем в 2017 г. Таковы данные исследования, проведенного Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК). По данным РАЭК, аудитория интернета в России выросла в 2018 г. на 3% к 2017 г. Интернетом пользуются 92,8 млн россиян, или 76% населения. Со смартфонов и планшетов в сеть ежемесячно выходят 24,3 млн пользователей, с компьютеров – 13,9 млн.

Интернет впервые обогнал телевидение по рекламным доходам, говорится в исследовании РАЭК. Она ссылается на данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), которая оценила рынок интернет-рекламы в рунете в 2018 г. в 203 млрд руб., а рынок ТВ-рекламы – в 187 млрд руб. Сегмент электронной коммерции, по оценкам РАЭК, в 2018 г. вырос на 13% до 1,95 трлн руб. Транзакции на основных платформах превысили 511 млрд руб. Самый большой прирост наблюдался в сфере онлайн-ритейла.

Рост инфраструктурного сегмента до 106,2 млрд руб. (17,3% к позапрошлому году) обеспечили облачные сервисы и российские дата-центры. Сегмент медиа и развлечений также вырос на 17,3% до 75 млрд руб. за счет платных онлайн-видео, потоковых музыкальных сервисов и продаж электронных книг.

Непосредственный вклад мобильной экономики в ВВП России в прошлом году в РАЭК оценили в 1,6 млрд руб., что на 17% больше, чем в 2017 г.

Экономика
Новости

Орешкин доложил Путину о затратах на импортозамещение

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр экономического развития Максим Орешкин доложил президенту Владимиру Путину о затратах на импортозамещение в 2018 г., сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что, по данным Минэкономразвития, в прошлом году в промышленность и создание российских аналогов иностранной продукции было инвестировано практически 637,5 млрд руб. Из них государство инвестировало около 70 млрд руб.

Ранее Путин на пленарном заседании Арктического форума спросил Орешкина о том, сколько Россия в 2018 г. вложила в импортозамещение. Министр не смог ответить на этот вопрос. Президент на это сказал: «Не помнит. Министр экономического развития не помнит. Но несколько сот миллиардов точно совершенно рублей».

Позже Путин вернулся к этой теме и сказал, что на импортозамещение в прошлом году было потрачено 637 млрд руб. 

Технологии
Новости

Еврокомиссия не нашла доказательств кибершпионажа со стороны «Лаборатории Касперского»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

У Европейской комиссии, высшего органа исполнительной власти Евросоюза, нет доказательств кибершпионажа со стороны «Лаборатории Касперского». В марте бельгийский политик Герольф Аннеманс обеспокоился тем, что продукты «Лаборатории Касперского» используются российскими спецслужбами для слежки за пользователями, и подал запрос в Европейский парламент. В ответе политику, который опубликован на сайте Европарламента, сообщается, что таких доказательств найдено не было.

В июне 2018 г. Европейский парламент принял резолюцию о кибербезопасности, по которой всем странам, входящим в ЕС, было рекомендовано отказаться от вредоносного и опасного оборудования и софта. В числе производителей такой продукции была названа «Лаборатория Касперского». В мае прошлого года правительство Нидерландов публично отказалось от использования продуктов компании.

«В частных разговорах с западными политиками и регуляторами мы много раз слышали, что у них нет претензий к нашим продуктам. Я очень рад, что Еврокомиссия пришла к таким же выводам и подтвердила это публично», – рассказал «Ведомостям» вице-президент «Лаборатории Касперского» по связям с государственными органами Антон Шингарев. По его словам, план «Лаборатории Касперского» по открытию центров прозрачности и дата-центров в Европе эффективен и приносит результат.

В 2017 г. правительство США запретило все госорганам страны использовать продукты «Лаборатории Касперского». Американские власти обвинили компанию в слежке за пользователями в пользу российских спецслужб. Гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский все обвинения отрицал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал действия США как недобросовестную конкуренцию.

Политика
Новости

Власти Франции назвали собирающие пожертвования на Нотр-Дам организации

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство Франции опубликовало на своем сайте список организаций, которые официально собирают пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери.

В сообщении отмечается, что с государством взаимодействуют четыре организации: Центр национальных памятников, Фонд Нотр-Дам, Фонд наследия и Фонд Франции. Для тех, кто внесет пожертвование, предусмотрены налоговые льготы.

Вечером 15 апреля в соборе начался пожар. Его шпиль, часы и большая часть крыши сгорели, но пожарным удалось спасти каркас здания. Причины пожара пока не установлены, французские следователи считают, что он был непреднамеренным.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери за пять лет. За 16 апреля французские власти смогли собрать на его реконструкцию около 700 млн евро от французских бизнесменов и компаний.

Политика
Новости

Депутатов и сенаторов будут лишать мандатов за ошибки в декларациях

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Подготовлен проект закона, предусматривающий ответственность парламентариев за недостоверное декларирование своих доходов – вплоть до лишения их полномочий, сообщил замначальника управления президента по вопросам противодействия коррупции Александр Аникин. По его словам, 18 апреля документ обсудят на заседании рабочей группы по мониторингу национального плана противодействия коррупции. Кто является автором законопроекта, чиновник не уточнил.

Депутаты и сенаторы публикуют информацию о своих доходах с 2009 г., а с 2013 г. должны раскрывать и крупные расходы. С 2015 г. вступил в силу закон, который предусматривает возможность досрочного лишения мандатов парламентариев, если они или члены их семей не предоставили в срок декларации о доходах. Ответственность за ошибки в декларациях сейчас не предусмотрена.

Самым богатым парламентарием в 2018 г. стал сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев. Его доход составил 2,346 млрд руб. Сенатор является совладельцем «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки. Самым богатым депутатом Госдумы стал единоросс Григорий Аникеев, получивший доход в 2,327 млрд руб. Аникеев – основатель ABI Group, которая занимается мясопереработкой и девелопментом. В 2017 г. его доход составлял 4,3 млрд руб.

10 богатейших парламентариев, Володин и Матвиенко

Стиль жизни
Новости

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в городскую больницу Уфы, сообщил «Интерфаксу» главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. По его словам, Быков почувствовал себя плохо вечером 16 апреля, госпитализация связана с хроническим заболеванием. «Я сегодня утром еще не справлялся [о самочувствии Быкова], но, судя по тому, что мне не звонили, все в порядке, то есть ситуация стабильная», – сказал Венедиктов.

По данным уфимских СМИ, Быков находится в реанимации с подозрением на инсульт. Об этом сообщил портал Ufa1.ru и подтвердил источник региональной редакции «Комсомольской правды». Венедиктов опроверг эту информацию.

Быкову 51 год, он занимается писательской, журналистской и преподавательской деятельностью, является ведущим программы «Один» на радиостанции «Эхо Москвы». В 2006 г. получил литературную премию «Большая книга» за произведение «Борис Пастернак», а в 2010 г. был награжден премией «Золотое перо России», которую присуждает Союз журналистов.

В Уфе Быков планировал провести лекцию о русских анекдотах. Выступление перенесено на неопределенный период, сообщил «РИА Новости» представитель уфимской организации.

Бизнес
Новости

Фигурант дела Захарченко вышел из капитала подрядчика РЖД

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Валерий Маркелов, обвиняемый в даче взяток полковнику МВД Дмитрию Захарченко, вышел из капитала группы компаний «1520», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первым на это обратил внимание РБК.

Маркелову принадлежали 28,33% группы. Его доля 15 апреля перешла Алексею Крапивину, который увеличил свой пакет до 56,66%.

ВЭБ.РФ планирует выкупить значительную долю в группе компаний «1520», 15 апреля сообщили «Ведомости». Госкорпорация может приобрести от 30 до 49%, что позволит ей стать крупнейшим акционером «1520».

Группа компаний «1520» – крупнейший строительный подрядчик РЖД. В 2018 г. ее совладельцы заняли первое место в рейтинге «Короли госзаказа» журнала Forbes. По оценке издания, сумма полученных ими подрядов от РЖД составила 218,2 млрд руб.

В октябре прошлого года суд арестовал Маркелова по делу о даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он в течение 10 лет платил Захарченко взятки на общую сумму около 2 млрд руб.

Политика
Новости

Госдума ужесточила наказание для водителей за бегство с места ДТП

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Госдума ужесточила наказание для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой серьезно пострадали или погибли люди, сообщается в материалах нижней палаты парламента. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) депутаты приняли в третьем, окончательном, чтении. После вступления в силу закона водители, оставившие место ДТП, будут привлекаться к административной ответственности, только если в ДТП нет пострадавших. В остальных случаях будет наступать уголовная ответственность.

Тот, кто скрылся с места ДТП, в котором пострадали люди, может быть наказан 3 годами принудительных работ или лишением свободы на срок до 4 лет. Если в аварии есть один погибший, а водитель покинул место ДТП, он будет наказан лишением свободы на срок до 7 лет, если погибших два и более – на срок до 9 лет. Также поправки вводят запрет занимать руководящие должности для сбежавших с места ДТП.

Сейчас водители, оставившие место ДТП, могут быть лишены права управлять транспортным средством на срок от 1 до 1,5 года или попасть под административный арест на срок до 15 суток, говорится в пояснительной записке к проекту закона. Таким образом, тот, кто сбежал с места ДТП, несет меньшую ответственность, чем водитель, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Поправки в УК и КоАП фактически приравнивают побег с места ДТП к «пьяному» вождению.

Читать ещё
Preloader more
Фото