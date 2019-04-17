Экономика

Новости

Медведев предложил в 100 раз повысить ценовой порог для электронных аукционов

Премьер Дмитрий Медведев предложил повысить с 3 млн до 300 млн руб. ценовой порог, допускающий проведение электронного аукциона с сокращенным сроком подачи заявок (семь дней). С такой инициативой он выступил в Госдуме в ходе ежегодного отчета о работе правительства.

Сейчас, если цена контракта меньше 3 млн руб., извещение о проведении аукциона должно быть опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок не менее чем за семь дней до окончания приема заявок. Если же цена контракта превышает эту сумму, извещение нужно разместить не менее чем за 15 дней.

Госдума на этой неделе должна рассмотреть законопроект, предполагающий повышение ценового порога для электронного аукциона до 50 млн руб. Документ уже прошел два чтения. Предложения Медведева могут рассмотреть и внести в законопроект до третьего чтения.

В сфере строительства премьер предложил поднять лимит, допускающий проведение электронного аукциона в недельный срок, до 2 млрд руб. Рассматриваемый в Госдуме законопроект предполагает повышение этого порога до 500 млн руб.