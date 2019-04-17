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Рахмон сообщил о двукратном сокращении притока трудовых мигрантов из Таджикистана

Количество приезжающих в Россию трудовых мигрантов из Таджикистана имеет тенденцию к сокращению, сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в среду в Кремле. По его словам, в 2018 г. на работу в Россию из Таджикистана выехали 480 000 человек. Это на 50% меньше пиковых значений начала 2000-х гг., когда в Россию ежегодно выезжало по 1 млн человек, отметил Рахмон.

Ранее эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС сообщали о минимальном за всю постсоветскую историю притоке мигрантов, остающихся в России надолго. За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее, указали они.

По данным экспертов, меньше всего мигрантов приезжало почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана, но и с ними миграционный прирост вырос незначительно.