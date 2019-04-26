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Экономика
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Минфин упростит нумерацию Налогового кодекса

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев поручил Минфину до 24 мая представить предложения по подготовке новой редакции Налогового кодекса, сообщается на сайте правительства. Таким образом правительство планирует улучшить структуру кодекса и упростить его нумерацию, пояснили в пресс-службе министерства.

Существующая структура редакции кодекса соответствует современным требованиям, отмечают в Минфине. Но сейчас в нем сложная нумерация, так как он формировался поэтапно и его части, отдельные разделы и главы устанавливались разными законами. По этой же причине Налогового кодекса не существует как единого законодательного акта.

В Минфине заявили, что это сильно осложняет законодательную технику и уменьшает удобство использования кодекса: «Например, при обсуждении поправок в статью 105.16-6 возник вопрос о нумерации статей, которую сложно даже произнести».

Новая редакция должна предусматривать урегулирование системы налогов, сборов и страховых взносов, планируемых на долгосрочную перспективу. При этом возможность нарушения целостности кодекса при последующем внесении в него изменений будет исключена.

Политика
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Предполагаемая дочь Путина вошла в совет по развитию генетики

Ведомости
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Мария Воронцова, которую The New Times и Reuters называли дочерью российского президента Владимира Путина, включена в совет по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации. Внимание на него обратили «Открытые медиа».

В документе Воронцова названа членом президиума Российской ассоциации содействия науке. На сайте этой ассоциации она действительно указана как член президиума. Кроме того, без указания должности там значится, что она имеет отношение к ФГБУ «Эндокринологический научный центр» (ЭНЦ) Минздрава России.

«Традиционно не отвечаем на такие вопросы», — ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу «Ведомостей» подтвердить или опровергнуть то, что включенная в состав совета Воронцова является дочерью главы государства.

В материале про Воронцову, опубликованном в 2016 г., журнал The New Times писал, что она — старшая дочь Путина. По данным издания, она окончила аспирантуру в ЭНЦ, а после стала работать в этом центре. О связи Воронцовой с ЭНЦ сообщал и Reuters. На сайте ЭНЦ среди врачей фигурирует Мария Владимировна Воронцова, кандидат медицинских наук, который с сентября 2018 г. является ведущим научным сотрудником отделения детской тиреодологии, репродуктивного и соматического развития.

В июне 2018 г. на «России 1» был показан сюжет, в котором Мария Воронцова, названная детским эндокринологом и научным сотрудником ЭНЦ, дала интервью.

Младшая дочь Путина — Катерина Тихонова, руководитель центра «Иннопрактика», писал Reuters. Ее тоже показывал телеканал «Россия 1»: в декабре она дала интервью для сюжета про российскую технологию, способную якобы «запрограммировать подсознание». 

Путина неоднократно спрашивал про его детей и семью. На вопрос о том, действительно ли Тихонова — его дочь, в 2017 г. он ответил, что никогда не обсуждает вопросов про семью и что члены его семьи не занимаются бизнесом и политикой. Также он рассказывал, что его дети и внуки живут в Москве «нормальной жизнью, <...> занимаются образованием».

Федеральную программу развития генетических технологий утвердило правительство 22 апреля. Ее цель — «комплексное решение задач ускоренного развития генетических технологий, в том числе технологий генетического редактирования, создание научно-технологических заделов для медицины, сельского хозяйства и промышленности, совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций биологического характера и контроля в этой области».

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Бизнес
Новости

Росстат сообщил о снижении цен производителей на бензин в марте

Ведомости
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Цены производителей на бензин в марте снизились на 4% по сравнению с февралем и на 8% по сравнению с мартом прошлого года, следует из данных Росстата.

При этом розничные цены по отношению к февралю снизились 0,1%, а по отношению к марту 2018 г. выросли на 9,4%. Росстат зафиксировал снижение потребительских цен на бензин в прошлом месяце в 40 регионах, наиболее значительное – в республике Тыва и Сахалинской области: на 2,2 и 1,6% соответственно. В 10 регионах цены на бензин выросли. Заметнее всего – в Тверской области (на 0,4%), Хабаровском крае и Ивановской области (на 0,3%).

Потребительские цены на бензин в марте в среднем по России превышали цены производителей в 2,7 раза, отметили в Росстате. Соотношение цен производителей на бензин и нефть составило 1,0 раза.

Правительство и нефтяные компании 24 апреля договорились о параметрах продления сделки по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Нефтяники взяли на себя обязательство обеспечить снижение цен на дизельное топливо до уровня октября 2018 г. с учетом инфляции и увеличения ставки налога на добавленную стоимость.

Бизнес
Новости

«Яндекс.Такси» начало тестировать услугу вызова «трезвого водителя»

Ведомости
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«Яндекс.Такси» начало тестировать новую услугу: вызов водителя, который на автомобиле клиента довезет его до необходимого места. Об этом говорится в сообщении в блоге сервиса.

Услуга называется «Водитель». Она пригодится клиентам, которые по каким-то причинам не хотят садиться за руль, в частности тем, кто выпил, плохо себя чувствует или устал.

Для услуги будут использоваться водители, которые обычно принимают заказы в премиальных тарифах – «Бизнес», «Премиум» и «Ультима». Минимальная стоимость – 2199 руб., в нее входят 15 км пути и 25 минут поездки. Каждый километр или минуты поездки сверху стоят 40 руб.

Когда клиент решит воспользоваться услугой, приложение уточнит, есть ли у него полис ОСАГО, разрешающий любому человеку управлять его автомобилем.

С момента заказа до момента встречи в первое время будет проходит 10–15 минут, обещает «Яндекс.Такси». Водителю, которого клиент вызовет в рамках этой услуги, сервис будет компенсировать стоимость парковки автомобиля на время заказа.

Услуга будет запускаться поэтапно: сейчас она постепенно становится доступна в Москве. Позже будет рассмотрена возможность запуска в других городах.

Политика
Новости

В Красноярске загорелся один из крупнейших в России оборонных заводов

Ведомости
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На Красноярском машиностроительном заводе (АО «Красмаш») произошел пожар, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС. «Горит крыша одного из корпусов завода «Красмаш», – сказал собеседник агентства. По данным «Интерфакса», пожар произошел в цехе по производству холодильных установок, боевой техники в горящем здании нет.

Площадь возгорания достигла 5000 кв. м, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Пожару присвоен четвертый ранг сложности (из пяти возможных), у горящего корпуса обрушилась кровля. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

«Красмаш» – один из ведущих российских производителей оружия и боеприпасов. Завод производит баллистические ракеты «Синева», модули разгонного блока для ракет «Зенит» и «Протон». Главной программой предприятия является освоение производства новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая проходит испытания. Для этих целей на заводе была проведена масштабная техническая реконструкция, которую контролировало руководство Министерства обороны.

Пожар на территории предприятия произошел на кровле склада завода «Бирюса», уточнил представитель «Роскосмоса». По его словам, основным зданиям и сооружениям завода ничто не угрожает.

Бизнес
Новости

Sony отчиталась о почти двукратном росте чистой прибыли

Ведомости
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Чистая прибыль японской Sony выросла в 1,87 раза в 2018 финансовом году – до 916,3 млрд иен ($8,21 млрд), следует из отчетности компании. Операционная прибыль выросла на 21,7% до 894,2 млрд иен ($8,06 млрд).

Согласно прогнозу компании, в 2019 г. ее чистая прибыль сократится на 45% до 500 млн иен ($4,5 млрд). Операционная прибыль уменьшится на 9% до 810 млрд иен ($7,3 млрд). Это ниже прогноза аналитиков Bloomberg, которые ожидали, что операционная прибыль Sony составит 843 млрд иен.

В компании пояснили, что операционная прибыль уменьшится в основном за счет увеличения затрат на разработку PlayStation следующего поколения и снижения по сравнению с прошлым годом вклада от первой партии игр, в том числе God of War.

Sony Corporation – одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся производством электроники, игровых консолей и другой высокотехнологичной продукции. Она была основана в 1946 г.

Технологии
Новости

«Росбалт» обратился к генпрокурору в связи с обысками в московском офисе

Ведомости
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Главный редактор информационного агентства «Росбалт» Николай Ульянов направил генеральному прокурору Юрию Чайке заявление с просьбой проверить действия полиции во время обысков в московской редакции. Об этом сообщается на сайте «Росбалта».

Ульянов попросил Чайку «взять прокурорскую проверку данного заявления под личный контроль в связи с особой общественной значимостью событий».

Обыски в московской редакции «Росбалта» прошли 18 апреля. Поводом послужило уголовное дело о клевете, связанное с публикацией информации, порочащей миллиардера Алишера Усманова. Однако Ульянов рассказал, что в ходе обысков были изъяты компьютеры, на которых были материалы не об Усманове, а о криминальном авторитете Шакро Молодом (Захарий Калашов).

В заявлении главный редактор указал на «неадекватную реакцию» сотрудников МВД на публикации, посвященные расследованию дела Шакро. «В московском офисе редакции произведен обыск, изъята дорогостоящая аппаратура, сорван творческий процесс и дестабилизирована жизнедеятельность информационного агентства», – говорится в заявлении.

Ульянов также назвал неправомерным то, что журналистов «Росбалта» вызывают в суд в качестве свидетелей по уголовным делам, связанным с расследованием в отношении Калашова.

Бизнес
Новости

Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн

Ведомости
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Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании. Ранее в компании заявляли, что ждут единоразовых расходов на реструктуризацию бизнеса на уровне $450–500 млн до вычета налогов.

Чистая прибыль Ford, приходящаяся на акционеров, в I квартале 2019 г. снизилась на 34% в годовом выражении до $1,146 млрд. Одна из причин падения – реструктуризация бизнеса в России.

Американский концерн 27 марта сообщил, что завершит выпуск легковых машин в России к июлю, закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинет российский рынок легковых автомобилей. В России будут собирать только легкие коммерческие автомобили Ford Transit. Ford объяснял уход с российского рынка легковых автомобилей его убыточностью для компании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что уход Ford из России будет компенсирован другими компаниями.

В апреле стало известно, что сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении могут получить от 5,5 до 12 среднемесячных окладов в зависимости от стажа. Из 3700 сотрудников планируется сократить более 2000 специалистов. Также в апреле Ford начал распродажу оставшихся легковых автомобилей, предложив скидки на некоторые модели до 20%.

Выбор редактора
Политика
Новости

Фигуранта дела о взятках сотрудников ФСБ обвинили в хищении 490 млн рублей

Ведомости
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Бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Фролов, задержанный по делу руководителя отдела в управлении «К» спецслужбы Кирилла Черкалина, обвиняется в хищении 490 млн руб. Об этом заявил следователь на заседании в Басманном суде, где рассматривается ходатайство об аресте, передает ТАСС.

По версии следствия, действуя в составе преступной группы, Фролов убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на 490 млн руб. и пообещал тому прекратить за это уголовное преследование, рассказал следователь в суде. Вину фигурант дела не признал, добавил он.

Позже суд принял решение арестовать Фролова.

25 апреля Центр общественных связей ФСБ распространил сообщение о задержании начальника отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина. Также были задержаны бывшие сотрудники того же подразделения Фролов и Васильев. Последние двое были уволены со службы по компрометирующим обстоятельствам, подчеркнула ФСБ.

Управление «К» Службы экономической безопасности ФСБ занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы. Его сотрудники привлекались к разработке и задержанию крупных чиновников и преступных авторитетов. Черкалин возглавлял в управлении 2-й отдел, который занимается банками, рассказал собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах.

Фролов занимал должность замначальника 2-го отдела и заместителя начальника всего управления. Его уволили в 2012 г. после получения информации о вилле в Италии, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к спецслужбам. В 2013 г. «Новая газета» писала, что семье Фролова принадлежит дом из 11 помещений с прилегающими постройками и каштановыми рощами на севере Италии.

Бизнес
Новости

PepsiCo подала иск против индийских фермеров из-за картофеля для Layʼs

Ведомости
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PepsiCo подала иск к четырем индийским фермерам, обвинив их в незаконном выращивании сорта картофеля, на который у компании эксклюзивные права, сообщает CNN. Она использует этот сорт для производства чипсов Lay’s.

Иск был подан ранее в апреле филиалом PepsiCo в Индии. Окружной суд штата Гуджарат рассмотрит его сегодня, 26 апреля. Компания требует взыскать с каждого фермера по 10 млн рупий ($143 000).

Речь идет о сорте картофеля FC-5, пишет India Today. PepsiCo заявляет, что получила на него эксклюзивные права в Индии в 2016 г.

Более 190 активистов, среди которых представители фермерских профсоюзов, общественных организаций, юристы и журналисты, направили министру сельского хозяйства Индии письмо с требование принять меры в отношении PepsiCo и потребовать, чтобы компания отозвала иск. Авторы обращения заявили, что фермеры имеют право выращивать и продавать защищенные сорта сельскохозяйственных культур.

Бизнес
Новости

Футбольный «Спартак» объявил о смене руководства

Ведомости
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Принадлежащий бизнесмену Леониду Федуну футбольный клуб «Спартак» объявил о смене руководства.По окончании сезона клуб покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов, говорится в сообщении на сайте «Спартака». Такое решение принял в пятницу, 26 апреля, совет директоров клуба, который Измайлов и Родионов попросили освободить их от занимаемых должностей.

«Спартак» крайне неудачно выступает в этом сезоне. Команда не смогла выйти в групповой этап Лиги чемпионов, заняла последнее место в группе Лиги Европы, вылетела из Кубка России, а в чемпионате России идет лишь на пятом месте. В четверг москвичи крупно уступили тульскому «Арсеналу» – 0:3.

Совет директоров «Спартака» выразил доверие главному тренеру клуба Олегу Кононову, и именно под руководством этого специалиста будет формироваться состав команды на следующий сезон, говорится в заявлении клуба: «Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников. К сожалению, ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны».

Измайлов пришел в клуб в 2013 г. и занимал несколько руководящих должностей. Родионов в 2015–2018 гг. был гендиректором «Спартака». С декабря 2018 г. – спортивный директор команды.

Политика
Новости

ФСИН проверит все СИЗО Москвы после отравлений наркотиками в «Матросской Тишине»

Ведомости
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Московское управление ФСИН начало проверку всех следственных изоляторов (СИЗО) после смерти двух заключенных «Матросской Тишины». Об этом сообщило пресс-бюро ведомства, передает «Интерфакс».

Проверить все помещения СИЗО дал указание начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз. Участники проверки будут использовать переносные видеорегистраторы и служебных собак, обученных искать наркотики.

Началась проверке с СИЗО-1 «Матросская Тишина», отметило пресс-бюро ФСИН. Вместе с этим официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова рассказала, что ведомство проводит в «Матросской Тишине» проверку соблюдения законодательства о содержании заключенных.

24 апреля заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сообщил о том, что из-за передозировки наркотиков в «Матросской Тишине» погибли двое заключенных и еще двое в реанимации в тяжелом состоянии. Пресс-бюро ФСИН 26 апреля сообщило, что погиб один человек, а двое его сокамерников отравились.

«Они [заключенные] употребили наркотик, переданный в продуктовой посылке, предположительно в смоченной им ткани», – отмечал Максименко. По его словам, неизвестное психотропное вещество они ввели внутривенно с помощью укола. Замдиректор ФСИН подчеркивал, что сотрудники ведомства тщательно досматривают все посылки, но «выявлять наркотик в ткани у нас пока возможности нет». Следственный комитет начал службную проверку произошедшего.

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