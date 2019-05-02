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ФРС США сохранила ключевую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. Об этом говорится в материалах ведомства, опубликованных по итогам заседания его руководителей.

Председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что не видит веских оснований для повышения или понижения ключевой процентной ставки.

Пауэлл в очередной раз указал, что ФРС будет проявлять терпение в своих решениях, касающихся ставки. Он отметил, что базовая процентная ставка будет сохраняться на нынешнем уровне 2,25 — 2,5% в течение длительного периода времени.

В марте ФРС также сохранила базовую процентную ставку, отметив, что не собирается повышать ставку в этом году и 2021 г. Повысить ставку кредитования планируется только в 2020 г. В декабре 2018 г. ФРС предполагала, что в текущем году повышений ключевой ставки будет два, в 2020 г. — одно. Ранее ставка ФРС была установлена в диапазоне 2,25–2,5%, медианное значение ключевой ставки в 2019 г. по итогам заседания, прошедшего 1 мая, составляет 2,4%.