ФРС США сохранила ключевую ставку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона. Об этом со ссылкой на пресс-релиз британского правительства сообщает The Guardian.
«Премьер-министр этим вечером попросила Гэвина Уильямсона покинуть правительство, утратив уверенность в его способности выполнять обязанности министра обороны и члена ее кабинета. Это решение связано с его поведением, связанным с расследованием обстоятельств несанкционированного разглашения информации с заседания Совета национальной безопасности», – говорится в пресс-релизе.
Новым министром обороны назначена Пенни Мордонт, которая до этого была министром по вопросам международного развития.
24 апреля The Daily Telegraph опубликовала материал, согласно которому Совет национальной безопасности, возглавляемый Мэй, одобрил ограниченный доступ китайской компании Huawei к созданию сети мобильной связи пятого поколения (5G) в Великобритании. Публикация газеты стала результатом утечки информации со встречи совета, в заседаниях которого, помимо Мэй, могут участвовать британские министры, высокопоставленные чиновники, а также представители вооруженных сил и спецслужб. В этой связи власти Великобритании начали расследование.
В письме Уильямсону, опубликованном The Guardian, Мэй объяснила свое решение отправить его в отставку тем, что у нее есть «неопровержимые доказательства» того, что он причастен к утечке. Кроме того, она отметила, что он отказывался участвовать в расследовании: «Оно [расследование] проводилось справедливо, и все участники совета продемонстрировали полную кооперацию. Они ответили на вопросы, предоставили столько информации, сколько возможно, чтобы помочь расследованию, а также призывали своих сотрудников поступать так же. Ваше же поведение не соответствовало этим стандартам», – подчеркнула Мэй.
Уильямсон в свою очередь заявил, что не причастен к утечке.
ЦРУ ранее обвинило Huawei в получении средств от властей Китая. Вашингтон призывал партнеров по разведывательному альянсу Five Eyes, куда помимо США входит и Великобритания, не сотрудничать с китайской компанией. В США Huawei лишилась контрактов на поставку оборудования, поскольку ее заподозрили в сборе данных пользователей в интересах властей КНР. Власти Китая отвергают обвинения. После того как стало известно о том, что Великобритания готова предоставить китайской компании доступ к созданию сети 5G, США объявили, что могут пересмотреть свой подход к передаче секретной информации.