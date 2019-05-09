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Белоусов увидел риски для экономики России в решении США повысить пошлины для Китая

Решение США повысить пошлины на ряд товаров из Китая негативно отразится на экономике России, считает помощник президента Андрей Белоусов. «Бесспорно, это негативно отразится на мировой экономике и вдвойне негативно – на российской экономике», – передает его слова ТАСС.

По мнению Белоусова, если США повысят пошлины на китайские товары, то это с высокой вероятностью приведет к снижению темпов развития всей мировой экономики, а также к оттоку капитала с развивающихся рынков. «Но самое главное, самое плохое во всей этой истории состоит в том, что с двух сторон рушатся правила, по которым была устроена мировая торговля», – добавил Белоусов.

Для России решение Вашингтона опасно тем, что оно может вызвать непредсказуемые колебания курса российской валюты, считает помощник президента. «Риски пока не очень большие, невелики. Думаю, что с этой бедой мы справимся. Но, тем не менее, риски существуют», – констатировал он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах повысить с 10 до 25% пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд с 10 мая. Президент США также пригрозил в «скором времени» обложить 25%-ными пошлинами китайские товары еще на $325 млрд – то есть в общей сложности фактически весь экспорт Китая в США.

В начале декабря прошлого года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились принять меры, направленные на заключение торгового соглашения. В связи с этим США отложили повышение пошлин до 25% до 1 марта. После этого Трамп заявлял, что не будет повышать пошлины, пока переговоры проходят в нужном Вашингтону направлении.