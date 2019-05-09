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Белоусов увидел риски для экономики России в решении США повысить пошлины для Китая

Ведомости
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Решение США повысить пошлины на ряд товаров из Китая негативно отразится на экономике России, считает помощник президента Андрей Белоусов. «Бесспорно, это негативно отразится на мировой экономике и вдвойне негативно – на российской экономике», – передает его слова ТАСС.

По мнению Белоусова, если США повысят пошлины на китайские товары, то это с высокой вероятностью приведет к снижению темпов развития всей мировой экономики, а также к оттоку капитала с развивающихся рынков. «Но самое главное, самое плохое во всей этой истории состоит в том, что с двух сторон рушатся правила, по которым была устроена мировая торговля», – добавил Белоусов.

Для России решение Вашингтона опасно тем, что оно может вызвать непредсказуемые колебания курса российской валюты, считает помощник президента. «Риски пока не очень большие, невелики. Думаю, что с этой бедой мы справимся. Но, тем не менее, риски существуют», – констатировал он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах повысить с 10 до 25% пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд с 10 мая. Президент США также пригрозил в «скором времени» обложить 25%-ными пошлинами китайские товары еще на $325 млрд – то есть в общей сложности фактически весь экспорт Китая в США.

В начале декабря прошлого года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились принять меры, направленные на заключение торгового соглашения. В связи с этим США отложили повышение пошлин до 25% до 1 марта. После этого Трамп заявлял, что не будет повышать пошлины, пока переговоры проходят в нужном Вашингтону направлении.

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Путин присоединился к шествию «Бессмертный полк»

Ведомости
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Президент Владимир Путин в пятый раз принимает участие в акции «Бессмертный полк». Он присоединился к шествию в Москве, участники которого пройдут по Ленинградскому проспекту, Тверской улице, через Охотный ряд и Манеж и дойдут до Красной площади.

Как и в предыдущие годы, президент несет портрет отца-фронтовика. Рядом с Путиным в колонне «Бессмертного полка» идет народный артист СССР Василий Лановой.

В 2018 г. в шествии вместе с Путиным прошли премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич. Нетаньяху нес портрет участника Великой Отечественной войны, Вучич – изображение своего деда.

Впервые акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая 2012 г. в Томске, в 2013 г. она стала всероссийской. Сегодня шествия уже прошли в регионах Дальнего Востока, Сибири, некоторых городах Поволжья и юга России.

«Бессмертный полк» в городах России

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Суд в Черногории признал двух россиян виновными в подготовке путча в стране

Ведомости
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Суд в Черногории заочно приговорил двух граждан России к тюремным срокам по обвинению в подготовке государственного переворота в стране, сообщает агентство Associated Press.

Оглашая приговор, судья заявила, что россияне Эдуард Шишмаков и Владимир Попов признаны виновными в попытке совершения теракта и создании криминальной организации. Шишмаков получил 15 лет тюрьмы, Попов – 12 лет. Кроме того, суд вынес приговор еще 11 фигурантам дела.

По версии следствия, обвиняемые планировали захватить парламент Черногории в день выборов 16 октября 2016 г., убить премьера Мило Джукановича и установить власть, настроенную против НАТО.

В феврале 2017 г. специальный прокурор Черногории Миливой Катнич заявил в телеэфире, что Россия причастна к подготовке переворота в Черногории. Как сообщало издание Vijesti, следователи установили, что Попов и Шишмаков перед путчем якобы встретились в Москве с лидером националистической организации «Сербские волки» Александром Синджеличем, представили ему план переворота и дали инструкции устроить беспорядки в Черногории.

Associated Press называет заочно осужденных Шишмакова и Попова сотрудниками российских спецслужб. Ранее газета The Times писала, что Шишмаков является капитаном ВМФ России и «разоблаченным агентом ГРУ», а Попова «агентом ГРУ» называла газета The Telegraph.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения Черногории в причастности Москвы к попытке госпереворота. Кремль считает подобные обвинения абсурдными.

Политика
Новости

СМИ сообщили о возможном запуске ракет в Северной Корее

Ведомости
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КНДР 9 мая осуществила запуск неустановленных снарядов в восточном направлении, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на военных. По его данным, пуск снарядов неопределенной модификации был произведен в 16.30 по местному времени (10.30 мск). Южнокорейские военные анализируют данные, чтобы установить тип снарядов.

Как отмечает агентство, в районе, где произошел запуск, расположена военная база, на которой размещаются баллистические ракеты малой и средней дальности «Скад» и «Нодон».

Информацию о запуске подтверждает агентство Associated Press со ссылкой на южнокорейских военных. По его данным, речь идет как минимум об одном пуске, произведенном на западе КНДР.

В субботу, 4 мая, Южная Корея сообщила, что КНДР запустила несколько ракет малой дальности в сторону Японского моря. Северокорейское агентство ЦТАК позже подтвердило эту информацию, заявив, что запуски осуществлялись в ходе учений.

У каких стран есть ядерное оружие

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Воздушную часть парада в Москве отменили из-за непогоды

Ведомости
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Воздушную часть парада Победы на Красной площади в Москве отменили из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в эфире «Первого канала». В столице наблюдается сильная облачность.

Воздушная часть обычно завершает парад. Предполагалось, что всего в честь 74-й годовщины Победы над Красной площадью пролетят 74 воздушных судна на высотах от 150 до 450 м и на скорости от 200 до 550 км/ч.

В 2017 г. воздушная часть парада 9 мая также была отменена из-за погодных условий. В прошлом году из-за погоды не состоялась генеральная репетиция воздушной части.

Репетиция парада Победы в Москве. Фотографии

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В финале Лиги чемпионов сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль»

Ведомости
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Лондонский «Тоттенхэм» обыграл в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов амстердамский «Аякс» со счетом 3:2. После первой половины игры лондонцы уступали в два мяча, однако не только отыгрались, но и забили решающий гол на пятой добавленной минуте. Три мяча в составе «Тоттенхэма» забил Лукас Моура.

Неделю назад в Лондоне победу со счетом 1:0 одержали амстердамцы, однако «Тоттенхэм» имеет преимущество благодаря большему количеству забитых мячей в гостях. Таким образом, лондонский клуб вышел в финал турнира, где сыграет с еще одной английской командой – «Ливерпулем». Мерсисайдцы в двухраундовом противостоянии одолели испанскую «Барселону».

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

Политика
Новости

США ввели санкции против производителей металлов Ирана

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о расширении санкций против Ирана. Новые ограничения затрагивают сферу добычи и производства металлов, говорится на сайте Белого дома. Новые санкции вводятся в отношении иранских производителей железа, стали, алюминия и меди. США грозятся ввести ограничения также против компаний, торгующих иранскими металлами. Активы этих посредников на территории США могут быть заблокированы по решению минфина страны.

Новые санкции также запрещают поставки Ирану продукции и оборудования для добычи и производства вышеперечисленных металлов.

«Данным указом предпринимаются шаги, направленные на то, чтобы лишить Иран доходов, в том числе от экспорта железа, стали, алюминия и меди, которые можно было бы использовать для финансирования и поддержки распространения оружия массового уничтожения, террористических группировок и сетей, региональной агрессии и военной экспансии», – отмечается в документе.

В апреле 2019 г. США расширили санкции против Ирана, введя полное эмбарго на иранскую нефть. Американские власти и их союзники планируют продолжить давление на иранскую администрацию, говорилось в сообщении Белого дома. Введение нефтяных санкций против Ирана уже позволило снизить годовые доходы этой страны от продажи нефти с $50 млрд до $10 млрд, говорил госсекретарь США Майк Помпео.

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Политика
Новости

СМИ узнали о планах лидера группы «Океан Эльзы» стать депутатом

Ведомости
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Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук создал штаб для участия в парламентских выборах на Украине, сообщает украинское интернет-издание «Новое время» со ссылкой на источники. По их информации, предвыборный штаб возглавит бывший заместитель министра экономики страны Юлия Клименко.

Как отмечает издание, Вакарчук начал переговоры с несколькими медийными персонами о поддержке. По словам источников, Вакарчук предложит им войти в команду предвыборного штаба. Клименко и пресс-служба Вакарчука не стали комментировать данную информацию изданию.

О желании Вакарчука принять участие в выборах в Верховную раду первым сообщило издание «Факты ICTV» со ссылкой на источники. По данным издания, об участии в выборах он объявит 16 мая.

По данным «Нового времени», помимо Вакарчука участвовать в выборах в Раду также решил брат мэра Киева Виталия Кличко – профессиональный боксер Владимир Кличко. Источники издания «Украинская правда» подтвердили эту информацию.

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Бизнес
Новости

«Аэрофлот» отменил или перенес за сутки 11 рейсов на самолетах SSJ100

Ведомости
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Авиакомпания «Аэрофлот» в среду, 8 мая, в общей сложности отменила или перенесла 11 рейсов, которые должны были выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), свидетельствуют данные электронных табло аэропортов. Первым на это внимание обратил РБК.

После жесткой посадки SSJ100 в «Шереметьево» «Аэрофлот» отменил и перенес пять рейсов в этом аэропорту. Согласно данным «Шереметьево», был отменен рейс SU 1226 Москва – Нижний Новгород, обратный рейс SU1227. Помимо этого отменен рейс SU2180 Москва – Гетеборг и обратный рейс по данному направлению SU2181, не состоится и рейс SU1374 Москва – Белгород и обратный SU1375, а также рейс SU1392 Москва – Пермь и обратный SU1393.

На несколько часов перенесены рейсы Ростова-на Дону – Москва, Рига – Москва и Москва – Минск.

В воскресенье вечером, 5 мая, самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва – Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево». Экипаж лайнера, на борту которого находились 73 пассажира, из-за технических неполадок принял решение вернуться в аэропорт. Во время посадки у самолета подломилось шасси, начался пожар в хвостовой части. Жертвами катастрофы стал 41 человек.

Sukhoi Superjet 100 – российский ближнемагистральный пассажирский самолет. Разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

Аварийная посадка SSJ100 в «Шереметьево»

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Политика
Новости

Годовой доход Собянина вырос на миллион рублей

Ведомости
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Доход мэра Москвы Сергея Собянина за прошлый год составил 7,6 млн руб. Такие сведения содержатся в декларации, опубликованной на сайте правительства столицы. В 2017 г. Собянин заработал более 6,5 млн руб., в 2016 г. – 6, 4 млн руб., в 2015 г. – 6,4 млн руб., в 2014 г. – 7,2 млн руб.

На протяжении последних пяти лет Собянин, согласно данным деклараций, владеет только гаражом площадью 26,8 кв. м, в пользовании у него находится квартира площадью 308,1 кв. м. Другого имущества у мэра Москвы нет. В декларации также не содержится сведений о ближайших родственниках главы города. Собянин занимает пост мэра Москвы с 2013 г.

Наибольший доход из членов правительства Москвы в 2018 г. получил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин. За прошедший год, согласно опубликованным данным, он заработал 81,3 млн руб. На втором месте по величине дохода – заместитель мэра, руководитель департамента транспорта Москвы с годовым доходом 19,9 млн руб. В декларации он идет пятым номером, его имя и фамилия на момент публикации материала не были указаны, однако этот департамент возглавляет Максим Ликсутов. В собственности заммэра три земельных участка общей площадью 4170 кв. м, жилой дом площадью 2129,5 кв. м и два нежилых помещения общей площадью 426,5 кв. м. Ликсутову также принадлежат два мотоцикла – Harley-Davidson V-Rod Muscle и Ducati XDiavel S.

10 богатейших членов правительства и Медведев

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Технологии
Новости

В WhatsApp появится платежный сервис

Ведомости
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Facebook решил открыть в Лондоне центр развития сервиса мобильных платежей WhatsApp, пишет Financial Times. Создаваемый центр должен будет разработать не только сервис платежей WhatsApp, но и продукты, отвечающие за безопасность пользователей и выявление спама, отмечает газета.

Facebook выбрал Великобританию из-за того, что мессенджер гораздо более популярен здесь, чем в США, пояснили в пресс-службе соцсети. Компания рассчитывает, что услугами платежного сервиса WhatsApp в первую очередь будут пользоваться жители тех стран, где приложение наиболее популярно.

Как отмечает издание, планы соцсети усиливают надежды города стать глобальным финансово-техническим центром и свидетельствуют о приверженности компании монетизации мессенджера. Facebook для создания сервиса мобильных платежей собирается нанять 100 сотрудников, тем самым штат WhatsApp увеличится на 25%. Большинство инженеров-программистов будут искать в Лондоне, дополнительный персонал – в Дублине (здесь расположена штаб-квартира Facebook. – «Ведомости»), уточняет FT.

На прошлой неделе гендиректор Facebook Марк Цукерберг заявил, что новый сервис заработает сразу в нескольких странах уже в 2019 г. По его словам, после тестирования сервиса он сначала заработает в Индии. В конце 2018 г. WhatsApp сообщил, что в Лондон были направлены инженеры из команды основателей WhatsApp. «Мы готовы работать с лучшими техническими экспертами в Лондоне и Дублине, чтобы WhatsApp вошел во второе десятилетие. WhatsApp – это действительно глобальный сервис, и наши команды помогут разработать сервис мобильных платежей WhatsApp и другие полезные функции для наших пользователей», – говорил операционный директор WhatsApp Мэтью Идема.

Facebook купил WhatsApp в 2014 г. за $19 млрд.

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Финансы
Новости

Экс-руководителям Danske Bank предъявили обвинения из-за скандала с российскими деньгами

Ведомости
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Датская прокуратура предъявила обвинения 10 бывшим менеджерам Danske Bank в связи со скандалом с отмыванием денег в Эстонии, сообщила в среду местная газета Berlingske со ссылкой на неназванные источники. Среди них – бывший гендиректор банка Томас Борген. В прошлом октябре он ушел в отставку из-за того, что в 2007–2015 гг. через эстонское подразделение банка были проведены операции на 200 млрд евро с деньгами из России и других стран бывшего СССР. Значительная их часть является подозрительной.

О том, что Боргену предъявлены обвинения, его адвокат Петер Шрадик рассказал накануне датскому изданию Borsen и добавил, что 12 марта в доме его клиента был проведен обыск. Борген обвиняется в том, что не смог предотвратить подозрительные транзакции, пишет Financial Times со ссылкой на человека, знакомого с ходом расследования. Из-за этого скандала расследования в отношении Danske Bank ведут сразу несколько стран, включая США. Но до сих пор индивидуальные обвинения были предъявлены только нескольким сотрудникам эстонского подразделения банка.

Борген руководил операциями Danske Bank в странах Балтии в 2009–2013 гг., поэтому следователи хотят выяснить, что ему могло быть известно. Как выяснила FT, в октябре 2013 г. один из топ-менеджеров банка предупреждал Боргена о том, что эстонское подразделение проводит слишком много операций с деньгами нерезидентов. Борген, который на тот момент уже месяц занимал должность гендиректора, ответил, что необходимо найти «середину», и предложил обсудить эту тему позже. В докладе по итогам внутреннего расследования Danske Bank сказано, что Борген не помнит, о какой «середине» он тогда говорил.

Неизвестно, кому еще были предъявлены обвинения и каков их характер, пишет Reuters. По информации Berlingske, среди этих людей нет нынешних и бывших членов совета директоров Danske Bank.

Скандал с отмыванием денег в Danske Bank стал одним из крупнейших в мире. Его акции за последний год подешевели вдвое, и банку грозят крупные штрафы. Но другие европейские банки тоже подозреваются в отмывании денег из России и стран бывшего СССР. Так, в марте выяснилось, что шведский Swedbank в 2008–2018 гг. провел через свое эстонское подразделение высокорискованные операции примерно на 135 млрд евро, в основном с деньгами российских клиентов. Причем основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер утверждает, что операции на $26 млн связаны с «делом Магнитского». Аналогичные обвинения он предъявляет и Danske Bank.

Банки, подозреваемые в отмывании денег из России и стран бывшего СССРФото

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