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Белоруссия предложила ограничить право вето в Евразийском экономическом союзе

Власти Белоруссии предлагают ограничить право вето у стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой в интервью телеканалу «Беларусь-1». По его словам, за последние пять лет, это право применялось семь раз, что не способствовало устранению препятствий в торговле. «Может, надо определить несколько областей, где премьер-министр не может использовать это право вето», — приводит слова Крутого «Интерфакс».

Минск также предлагает ввести в ЕАЭС мораторий на принятие нормативно-правовых актов, препятствующих взаимной торговле. По словам белорусского министра, страны союза договорились о том, что в 2018-2019 гг. будет устранено 17 препятствий, но до сих пор вопрос решен лишь по одному. Он прогнозирует, что еще 15 «так и перейдет на следующий цикл».

С инициативой о моратории на принятие странами союза новых документов, препятствующих свободной торговле, ранее выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, напомнил Крутой. «Такая идея обсуждается, но для этого надо вносить изменения в базовый Договор о ЕАЭС», — уточнил министр.

В ЕАЭС помимо Белоруссии, входят Армения, Казахстан, Киргизия и Россия.