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Минфин объяснил ущерб в 80 млрд рублей от передачи «Российского капитала» в Дом.РФ

Ущерб государству в 80 млрд руб. при передаче банка «Российский капитал» институту развития в жилищной сфере Дом.РФ, о котором сообщила Счетная плата, обусловлен разными подходами к передаче госимущества, сообщает РБК со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева.

Моисеев пояснил, что Росимущество получило акции банка от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по исторической балансовой стоимости. Она была сформирована в ходе санации банка, финансового оздоровления на его балансе других кредитных организаций и финансирования завершения строительства объектов обанкротившегося девелопера «СУ-155", отметил Моисеев.

Позже банк был передан в уставный капитал Дом.РФ, но уже по справедливой стоимости по требованию закона об акционерных обществах. «Балансовая стоимость вложений в достройку "СУ-155", например, составляет 33,2 млрд руб., а их справедливая стоимость – ноль», – сказал чиновник. Эти деньги, по его словам, фактически являются безвозмездным финансированием достройки проблемных домов девелопера и «не имеют перспектив возврата».

«Российский капитал» был переименован в Дом.РФ в декабре 2018 г. На его базе теперь создается опорный банк строительного сектора. Ранее Счетная палата оценила потери казны при передаче акций «Российского капитала» в Дом.РФ в 80,5 млрд руб. Аудиторы поясняли, что АСВ «передало в Росимущество свой дочерний банк по балансовой стоимости 84,14 млрд руб., а в Дом.РФ пакет перешел уже по рыночной цене в 3,63 млрд руб., которую определил оценщик.