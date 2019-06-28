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Кудрин пообещал взять под контроль KPI топ-менеджеров госкомпаний

Счетная палата возьмет под контроль вопрос о ключевых показателях эффективности (KPI) топ-менеджеров госкорпораций и госкомпаний. Об этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин написал на своей странице в Facebook.

Счетная палата намерена анализировать, какие KPI зафиксированы для руководства госкомпаний и госкорпораций, пояснили «Интерфаксу» в ведомстве.

В правительстве признали недостаточным исполнение президентского поручения шестилетней давности по утверждению в госкомпаниях KPI, сообщил ранее РБК со ссылкой на письмо замглавы аппарата правительства Анатолия Кириенко, направленное в адрес премьера Дмитрия Медведева. Достижение KPI должно учитываться при определении зарплаты топ-менеджеров госкомпаний.

В письме отмечается, что нормативный правовой акт, закрепляющий статус KPI, не был установлен. Кроме того, Минэкономразвития не провело анализ эффективности применения KPI и не выполнило поручение правительства о привлечении к ответственности 43 руководителей госпредприятий за неутверждение этих показателей.