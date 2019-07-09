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Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray

Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram. Как уточнили в пресс-службе ведомства, министр поедет в город, где базируется «АвтоВАЗ», на Lada Xray.

«Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва – Владимир – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Тольятти», – сообщил он.

Орешкин отметил, что хочет в пути пообщаться с предпринимателями. В конечной точке путешествия Орешкин должен оказаться в понедельник, а выехать он намерен в пятницу, 12 июля, и планирует сделать две остановки: в Нижнем Новгороде и Казани. Основной задачей поездки Орешкин назвал подготовку позиции для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва – Казань и полной реконструкцией трассы М7.

В 2010 г. Владимир Путин, тогда занимавший должность премьер-министра, устроил автопробег из Хабаровска в Читу также на автомобиле российского производства – желтой Lada Kalina Sport. Путина сопровождал целый кортеж из джипов и две запасные машины той же модели, что и у премьера. После начала автопробега на телефонную горячую линию «АвтоВАЗа» обрушился шквал звонков от желающих купить такую же машину.