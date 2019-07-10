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Кудрин усомнился в прогнозе Минфина о росте доходов россиян

Прогноз руководителя Минфина Антона Силуанова по росту реальных доходов россиян в этом году на уровне 1% слишком оптимистичен. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в Совете Федерации на обсуждении поправок в бюджет 2019 г.

По его словам, в I квартале года реальные доходы снижались на 2,2%. «Поэтому достижение даже этого скромного показателя [в 1%] будет проблематично», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Кудрин выразил также сомнение в достижимости показателя по сокращению в 2019 г. уровня бедности до 12% от общей численности населения. Этот показатель предполагает, что количество бедных уменьшится на 1,5 млн, констатировал он, добавив, что это «немало». Но здесь, подчеркнул он, «пока остается под вопросом выполнение некоторых макропоказателей, которые должны, по сути, являться основанием для даже этой более скромной цели».

«В зоне риска» остается и прогноз Силуанова о росте ВВП в 2019 г. на 1,3%. Кудрин напомнил, что в I квартале экономика выросла на 0,5% в годовом измерении, а в сравнении с последним кварталом 2018 г. экономика показала снижение темпов роста.