Новости
Экономика
Новости

Росстат зафиксировал падение реальных доходов россиян

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Реальные располагаемые доходы россиян в первой половине 2019 г. снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Росстат. Для сравнения: в январе – июне 2018 г. доходы населения выросли на 1,3%.

Во II квартале 2019 г. доходы россиян сократились на 0,2% (данные год к году). Росстат также пересмотрел оценку за I квартал: их падение оказалось значительнее – 2,5% вместо заявленных ранее 2,3%. При этом реальные зарплаты россиян, по оценке Росстата, во II квартале выросли на 2,3%, а в первом полугодии – на 1,8%. Среднемесячная начисленная зарплата в июне составила 49 840 руб.

В апреле Росстат сообщил, что изменил методику расчета реальных располагаемых доходов населения, вдвое увеличив число источников данных и исходных показателей, и пересчитал по ней показатели прошлых лет. В результате падение доходов в 2018 г. на 0,1% сменилось ростом на 0,2%. Показатели падения доходов в 2014–2017 гг. остались неизменными.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Экономика
Новости

Вице-премьер Акимов назвал срок прекращения выдачи бумажных паспортов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вице-премьер Максим Акимов заявил журналистам, что в России в 2022 г. прекратится выдача бумажных паспортов, передает ТАСС. Он отметил, что переход к выдаче электронных документов будет постепенным. Кроме того, правительство приняло принципиальное решение: владельцы бумажных паспортов, выданных на бессрочной основе (то есть после 45 лет), смогут сохранить их, если не захотят обзавестись документом нового образца.

«Никакого принуждения, никакой обязательности, никакой кампанейщины здесь не предусматривается», – сказал вице- премьер. Он добавил, что в России много людей, которым «не очень комфортно жить в этом электронном мире». Он отметил, что в правительстве намерены динамично работать, чтобы внедрить новые документы, поэтому электронный паспорт смогут получить все желающие.

Акимов показал, как будет выглядеть паспорт нового образца. Это будет пластиковая карточка с чипом, содержащая основную информацию о человеке: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, а также срок действия документа. Предполагается, что документ будет действителен в течение 10 лет. Кроме того, электронное удостоверение личности будет содержать в себе данные о наличии у гражданина водительских прав, СНИЛС и ИНН.

Вице-премьер рассчитывает, что переход на электронные паспорта не приведет к увеличению расходов бюджета, а пошлина за оформление паспорта останется для граждан прежней. Согласно сайту госуслуг, оформление паспорта гражданина России впервые обходится в 300 руб., как и плановая замена в 20 и 45 лет. Пошлина за замену документа в связи с потерей или непригодностью к использованию составляет 1500 руб.

Как будет выглядеть электронный паспорт россиянина

Выбор редактора
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Путин расширил упрощенный порядок получения гражданства на весь Донбасс

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин распространил право получения российского гражданства в упрощенном порядке на жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Указ опубликован на портале правовой информации.

В конце апреля Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса в упрощенном порядке. Речь шла только о жителях самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). Путин пояснял, что Москва не хочет создавать этим решением проблемы Киеву, но ситуация с правами человека в Донбассе переходит границы. Позже российский президент допустил, что в будущем получить российский паспорт по упрощенной схеме смогут все украинцы.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это решение попыткой «соблазнить» украинцев российскими паспортами. Он подчеркнул, что если кто-то и получит российское гражданство, то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовного преследования на Украине.

Выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР началась в середине июня. Тогда сообщалось, что заявки на получение паспортов подали 12 000 жителей ДНР и ЛНР, более 1200 заявлений было одобрено.

Выдача российских паспортов жителям Донбасса

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Финансы
Новости

Прибыль банков в первом полугодии превысила триллион рублей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Прибыль банковского сектора по итогам первой половины 2019 г. составила 1,005 трлн руб., говорится в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года банки заработали почти в полтора раза больше – в январе – июне 2018 г. их прибыль составила 634 млрд руб.

Согласно обзору ЦБ, прибыль показали 365 банков, убыток – 99, доля убыточных кредитных организаций снизилась с 28 до 21%. Чуть менее половины общей прибыли приходится на Сбербанк. Его чистая прибыль за первое полугодие составила 444,2 млрд руб., это на 11,7% больше, чем в январе – июне 2018 г.

По итогам 2018 г. прибыль банков составила 1,3 трлн руб., что в 1,7 раза превысило показатель 2017 г. Результат мог бы быть еще выше, если бы не показатели санируемых банков, отмечал ЦБ. Без них прибыль банковского сектора в прошлом году достигла 1,9 трлн руб.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

СБУ сообщила о задержании участника транспортировки «Бука» из дела MH17

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Водитель автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс «Бук», который, как считает Украина, сбил малазийский Boeing в Донбассе, был задержан и отбывает наказание. Об этом заявил замначальника главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Виталий Маяков во время брифинга, который транслировал телеканал «Громадське».

СБУ установила, кому принадлежал этот тягач, благодаря видео транспортировки «Бука» в Донецке. Мужчина, имя которого Маяков не назвал, был задержан спустя три года после этого при пересечении границы с Россией на подконтрольной Украине территории.

Водителя тягача задержали в 2016 г., уточнила «Громадське» пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Он осужден по статье «террористический акт».

Boeing МН17 Malaysia Airlines был сбит в Донецкой области 17 июля 2014 г. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к крушению самолета и обвиняют в трагедии Киев. Москва также отрицает свою причастность к случившемуся. В июне международные расследователи назвали четверых обвиняемых в крушении Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Кремль отреагировал на задержание матери, купившей лекарства для сына

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери неизлечимо больного ребенка, которая купила для него незарегистрированный в России препарат от судорог. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Кремль в связи с ситуацией обратится в Минздрав и потребует от ведомства навести порядок в системе оборота медикаментов для паллиативной помощи. «Мы ознакомились [с сообщениями о задержании матери], это действительно вызывает обеспокоенность. Понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка», – заявил представитель Кремля.

Он отметил, что сейчас «ситуация разрешена, но разрешена частично», поскольку остается уголовное дело против матери, купившей незарегистрированное лекарство. Песков напомнил, что тема оборота наркотических медицинских средств затрагивалась на последней прямой линии с Владимиром Путиным. Тогда же министр здравоохранения Вероника Скворцова обещала разобраться с ситуацией.

О задержании матери ребенка, страдающего от генетического заболевания – болезни Баттена, сообщила в Facebook директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. По ее словам, Елена Боголюбова 16 июля пришла в почтовое отделение получить посылку с заказанным для ребенка препаратом, не зарегистрированным в России. В этот момент ей сообщили, что она получила контрабанду и задержана. Пресс-служба столичного управления МВД заявила, что сотрудники полиции не участвовали в задержании Боголюбовой. «Этим делом занималась таможенная служба», – уточнил источник «Интерфакса». Женщину отпустили после того, как учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер позвонила в правительство.

Летом 2018 г. в Москве было возбуждено уголовное дело против матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой. Она хотела продать излишки диазепама, которые у нее остались, договорилась с покупателем через интернет. Покупатель оказался сотрудником полиции, женщину задержали с поличным. Ей вменили сбыт наркотиков. Дело вызвало широкий общественный резонанс, позже ГУ МВД Москвы его закрыло.

Выбор редактора
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Кремль прокомментировал предложения Володина об изменении Конституции

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Кремле ознакомились со статьей спикера Госдумы Вячеслава Володина об изменении Конституции и считают это темой для дискуссии. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Володин изложил свою личную точку зрения, отметил Песков. Это новая инициатива, поэтому какой-либо позиции на этот счет у Кремля нет, добавил пресс-секретарь президента.

Володин в апреле предложил внести в Конституцию поправки, расширяющие полномочия Госдумы в части работы с правительством. Он указывал, что депутаты могли бы участвовать в консультациях при назначении кандидатов на посты вице-премьеров и министров.

В «Парламентской газете» 17 июля вышла статья Володина «Живая Конституция развития», в которой он объяснил свое предложение изменить основной закон страны. По его мнению, поправки в Конституцию необходимы, чтобы исправить дисбаланс между законодательной и исполнительной ветвями власти.

Бизнес
Новости

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Еврокомиссия (ЕК) начала антимонопольное расследование в отношении американского интернет-гиганта Amazon. ЕК хочет проверить, не нарушает ли правила конкуренции ЕС то, что компания совмещает функции и ритейлера, и торговой площадки, которая собирает данные своих конкурентов – независимых ритейлеров, говорится в ее сообщении.

«Предоставляя свою площадку для независимых продавцов, Amazon постоянно собирает данные об активности на своей платформе. Основываясь на предварительных данных, ЕК считает, что Amazon, похоже, использует информацию, которая может повлиять на конкуренцию: о продавцах, их продуктах и сделках в рамках платформы», – указывается в сообщении.

Еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер отметила, что жители ЕС все чаще покупают в интернете, из-за чего конкуренция в розничной торговле усилилась, а покупатели получили возможность выбрать наиболее выгодные цены. «Мы должны обеспечить, чтобы крупные онлайн-платформы не убирали эти преимущества с помощью антиконкурентного поведения», – подчеркнула Вестагер. Она добавила, что в ходе расследования будет изучена деловая практика Amazon.

ЕК рассмотрит стандартные соглашения между Amazon и продавцами на его торговой площадке, которые позволяют розничному бизнесу Amazon анализировать информацию о сторонних ритейлерах. Комиссия также проверит, влияет ли на конкуренцию использование собранных данных. Amazon сообщил, что будет сотрудничать с антимонопольными органами ЕС, уточняет Reuters.

Финансы
Новости

ЦБ рекомендовал банкам активнее информировать об условиях льготной ипотеки

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Население недостаточно осведомлено о программе льготной ипотеки, следует из сообщения ЦБ. Регулятор рекомендовал банкам активнее информировать граждан об условиях этой программы.

В частности, ЦБ предложил предоставлять информацию о программе в виде специальной памятки, а также проводить регулярное обучение кредитных специалистов. Кроме того, банкам рекомендовано публиковать в специальном разделе на своих сайтах информацию об условиях получения льготных кредитов, включая требования к заемщику и предмету залога.

Регулятор подчеркнул, что эта программа имеет высокую социальную значимость. Поэтому не рекомендовано предлагать клиентам дополнительные платные услуги, которые не упомянуты в госпрограмме и могут увеличить стоимость обслуживания кредита.

Льготная семейная ипотека запущена в 2018 г. Получить ее могут те, у кого родится второй или последующий ребенок в период с начала 2018 г. по конец 2022 г., при покупке квартиры в новостройке. По данным Минфина, с февраля 2018 г. по апрель 2019 г. было выдано 9422 таких кредита на 23,7 млрд руб. – менее 1% от всех выданных ипотечных кредитов за этот срок. В июне банки начали снижать ставки семейной ипотеки ниже предписанных 6%. Однако из-за страховки кредиты по этой программе могут обойтись существенно дороже.

Политика
Новости

Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».

Власов попросил суд перевести его под домашний арест. Он напомнил, что написал явку с повинной и частично возместил ущерб. Суд отказался смягчить ему меру пресечения.

В начале июля Московский гарнизонный военный суд отправил под стражу пятерых сотрудников ФСБ, а еще двоих – под домашний арест. Им вменяют разбой в составе организованной группы в крупном размере (ч. 4 ст. 162 УК). Почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказывал «Интерфаксу», что среди фигурантов три человека из спецподразделения «Альфа» и один из «Вымпела». Начальник «Альфы» генерал-майор Валерий Канакин был уволен c должности.

Собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах рассказал, что задержанных подозревают в том, что в ходе инсценированного ими 10 июня обыска в банке «Металлург» они завладели 136 млн руб., принадлежавших московскому предпринимателю. Их также проверяют на причастность к другим преступлениям.

Политика
Новости

ФСИН начала проверку после публикации нового видео с пытками в ярославской колонии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Управление ФСИН по Ярославской области начало служебную проверку после публикации видео о применении физической силы и специальных средств сотрудниками колонии к осужденному, сообщается на сайте ведомства.

«Новая газета» 17 июля опубликовала новое видео применения силы сотрудниками ярославской исправительной колонии № 1 к осужденным, это произошло в феврале 2016 г. Видео было восстановлено экспертами с изъятой в колонии техники.

По словам бывшего заключенного этой колонии Руслана Вахапова, осужденный Андрей Иванов несколько раз жаловался администрации, что ему не выдают туалетную бумагу из его личных вещей. После этого сотрудники колонии решили провести с ним «воспитательные мероприятия». На защиту Иванова встали его сокамерники. Сотрудники колонии начали избивать их дубинками.

В июле 2018 г. «Новая газета» опубликовала видео, на которой сотрудники этой же колонии пытали осужденного Евгения Макарова. После публикации ФСИН назначила служебную проверку, а управление СКР по региону возбудило уголовное дело. Его фигурантами стали 15 сотрудников ярославской колонии. 12 из них сейчас находятся в СИЗО, трое под домашним арестом.

Бизнес
Новости

Владелец Louis Vuitton обогнал Гейтса в списке самых богатых людей мира

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно поднялся на вторую строчку сразу в двух рейтингах богатейших людей мира – агентства Bloomberg и журнала Forbes. До этого второе место в списках занимал основатель Microsoft Билл Гейтс.

Bloomberg оценил состояние Арно в $108 млрд, а Гейтса – в $107 млрд. Оценки Forbes немного ниже: $104,8 млрд у Арно и $103,7 млрд у Гейтса.

Гейтс ни разу не опускался ниже второго места за семилетнюю историю рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Агентство отмечает, что основатель Microsoft мог бы оставаться самым богатым человек в мире, если бы не его благотворительная деятельность. Он пожертвовал более $35 млрд в фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Рейтинг миллиардеров по-прежнему возглавляет основатель Amazon Джефф Безос, несмотря на развод, который сделал его бывшую жену одной из самых богатых женщин в мире. По оценке Bloomberg, cостояние Безоса после развода составляет около $125 млрд, его экс-супруги – около $40 млрд.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow