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Росстат зафиксировал падение реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян в первой половине 2019 г. снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Росстат. Для сравнения: в январе – июне 2018 г. доходы населения выросли на 1,3%.

Во II квартале 2019 г. доходы россиян сократились на 0,2% (данные год к году). Росстат также пересмотрел оценку за I квартал: их падение оказалось значительнее – 2,5% вместо заявленных ранее 2,3%. При этом реальные зарплаты россиян, по оценке Росстата, во II квартале выросли на 2,3%, а в первом полугодии – на 1,8%. Среднемесячная начисленная зарплата в июне составила 49 840 руб.

В апреле Росстат сообщил, что изменил методику расчета реальных располагаемых доходов населения, вдвое увеличив число источников данных и исходных показателей, и пересчитал по ней показатели прошлых лет. В результате падение доходов в 2018 г. на 0,1% сменилось ростом на 0,2%. Показатели падения доходов в 2014–2017 гг. остались неизменными.