Матвиенко: большинство россиян не могут накопить на пенсию

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Чубайс назвал арест Калви «максимальным ущербом» для российской экономики

Арест основателя Baring Vostok Майкла Калви нанес «максимально возможный ущерб» российскому инвестиционному климату и российской экономике. Об этом заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на пленарной сессии конгресса Private Equity. Видео со своим выступлением он опубликовал в своем Facebook.

Он отметил, что во время этого же конгресса в 2018 г. «мы [участники] рассчитывали, что мы уже в нижней точке, но, похоже, что в этом году ситуация тяжелее, чем в прошлом году». «Мы это дно пытаемся нащупать, как это [говорится], достиг дна – и в это время снизу постучали. Ровно это с нами и произошло», – подчеркнул Чубайс.

«Я, объективно оценивая картинку, представил себе, что кто-то умный, профессиональный и злой поставил себе задачу: а как одним действием нанести максимально возможный ущерб российскому инвестиционному климату, российской экономике, российской private equity индустрии? Для этого нужно найти человека, который пользуется самым большим уважением, человека, который является одним из самых авторитетных, человека, который, больше двух десятилетий работая в индустрии, привлек в страну миллиарды и миллиарды долларов, человека, который приложил свой интеллект к тому, чтобы в стране возникли крупнейшие авторитетнейшие компании, признанные всем миром, – и ровно этого человека посадить», – констатировал председатель правления «Роснано».

Он иронично назвал решение об аресте Калви «предельно технологичным» и выразил мнение, что в этой ситуации применим термин «провокация». «Трудно было такого масштаба ущерб нанести стране одним решением. Удалось», – добавил Чубайс.

Он подчеркнул, что дело «рассыпается». «Не в последнюю очередь потому, что консолидировалось бизнес-сообщество. Я уверен, что оно рассыплется. Ущерб от этого не исчезает, но мне кажется, что обратное движение маятника может существовать», – отметил Чубайс. Он выразил надежду на то, что те, кто принимает такие решения, «в следующий раз подумают» и «немножко мозги приложат свои».

Ранее Чубайс уже высказывался о ситуации с Калви. Он называл это дело «позорным».

Основатель Baring Vostok Майкл Калви и пятеро его деловых партнеров были арестованы в феврале по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный». Бизнесмены вину отрицают и связывают дело с акционерным конфликтом. В апреле Калви был переведен под домашний арест.