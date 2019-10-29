Россияне теряют 445 млрд рублей в год из-за продовольственных контрсанкций
Продовольственные контрсанкции приводят к тому, что российские потребители ежегодно теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на совместное исследование РАНХиГС и ЦЭФИР.
Для оценки эффекта контрсанкций использовались данные Росстата, Евромонитора и UN Comtrade. Авторы исследования сравнили изменение потребления, выпуска и цен на продукты из санкционного списка в 2018 г. по сравнению с 2013 г.
В материале отмечается, что за пять лет импортозамещение сработало лишь в производстве помидоров, свинины и птицы. Выгода потребителей от импортозамещения этих продуктов оценивается авторами исследования в 75 млрд руб. в год. При этом общие потери потребителей составляют ежегодно 445 млрд руб., или около 3000 руб. на человека в год.
«Это 4,8% стоимости минимальной продовольственной корзины – и соответствующий рост расходов на питание для тех, кто находится за чертой бедности», – добавляется в материале. Авторы исследования поясняют, что 84% из 445 млрд руб. потерь, которые несут потребители, ежегодно перераспределяются в пользу отечественных производителей. Около 13% составляют чистые потери для экономики. Еще 3% уходят к новым поставщикам более дорогой продукции из-за границы.
Россия запретила импорт отдельных видов продовольствия из США, Евросоюза, Австралии, Канады и Норвегии в 2014 г. в ответ на санкции из-за присоединения Крыма. Позже эмбарго было расширено и на ряд других стран, поддержавших антироссийские санкции, включая Украину.
Изменения в аграрной промышленности. Главные события за 20 лет
Россия – нетто-импортер по всем видам сельскохозяйственной продукции: страна импортировала около 70% потребляемого куриного мяса и столько же сахара вырабатывалось из импортного сырца.
Введены тарифные квоты на сахар-сырец – 3,7 млн т. Поставки в пределах квоты облагались пошлиной по ставке 5%, сверх квоты – 30%. Цель – ограничить импорт и стимулировать производство сахарной свеклы.
Вступил в силу закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (подписан 24 июля 2002 г.). Документом введена частная собственность на земли сельхозназначения (в России они составляют более 400 млн га), ее куплю-продажу для граждан России. Иностранцы могут владеть такими землями только на правах аренды.
Министр сельского хозяйства Алексей Гордеев (справа на фото) предложил для развития внутреннего производства поддерживать аграриев деньгами по приоритетному национальному проекту «Развитие АПК». Основной мерой поддержки стали субсидированные кредиты. Проект заработал с 2006 г.
Национальный проект преобразован в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Она действует и по сей день: в 2008–2019 гг. аграриям по ней выделено более 2,3 трлн руб.
Правительство утвердило 10-летнюю доктрину продовольственной безопасности, чтобы определить основные задачи государственной политики по обеспечению продовольственной безопасности. Согласно документу установлен целевой удельный вес собственной продукции (зерна, растительного масла, рыбы, молочной и мясной продукции, картофеля, соли).
В сельскохозяйственном сезоне 2011/2012 г. (длится с 1 июля по 30 июня) Россия поставила рекорд по экспорту зерновых, отправив за рубеж 28 млн т. Это связано с тем, что ранее, с 15 августа 2010 г. по 1 июля 2011 г., действовало эмбарго на экспорт зерновых из-за аномальной засухи – часть зерна осталась на следующий сезон.
Россия ввела эмбарго на поставку молочной продукции, рыбы, мяса, фруктов, овощей из Евросоюза, США, Канады, Австралии, Норвегии в ответ на санкции этих стран в отношении российских политиков, чиновников, бизнесменов и компаний.
Премьер-министр Дмитрий Медведев расширил перечень стран, в отношении которых действует продуктовое эмбарго, добавив к ним Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.
Президент Владимир Путин (послание Федеральному собранию): «У нас в народе говорят – нет худа без добра: наши так называемые партнеры ввели санкции, мы – ответные меры. Ну и помогли на внутреннем рынке нашим сельхозпроизводителям. Но они не должны забывать, что это не может продолжаться вечно».
Россия впервые в современной истории стала крупнейшим экспортером пшеницы, отправив на экспорт за сельскохозяйственный сезон 2015/2016 г. 25,5 млн т этой культуры, по данным минсельхоза США (не включают Крым).
Путин к 2024 г. поставил задачу увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в 2,2 раза до $45 млрд.
Минсельхоз представил федеральный проект «Экспорт продукции АПК»: его финансирование до 2024 г. составит 406,8 млрд руб.