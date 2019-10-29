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Россияне теряют 445 млрд рублей в год из-за продовольственных контрсанкций

Продовольственные контрсанкции приводят к тому, что российские потребители ежегодно теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на совместное исследование РАНХиГС и ЦЭФИР.

Для оценки эффекта контрсанкций использовались данные Росстата, Евромонитора и UN Comtrade. Авторы исследования сравнили изменение потребления, выпуска и цен на продукты из санкционного списка в 2018 г. по сравнению с 2013 г.

В материале отмечается, что за пять лет импортозамещение сработало лишь в производстве помидоров, свинины и птицы. Выгода потребителей от импортозамещения этих продуктов оценивается авторами исследования в 75 млрд руб. в год. При этом общие потери потребителей составляют ежегодно 445 млрд руб., или около 3000 руб. на человека в год.

«Это 4,8% стоимости минимальной продовольственной корзины – и соответствующий рост расходов на питание для тех, кто находится за чертой бедности», – добавляется в материале. Авторы исследования поясняют, что 84% из 445 млрд руб. потерь, которые несут потребители, ежегодно перераспределяются в пользу отечественных производителей. Около 13% составляют чистые потери для экономики. Еще 3% уходят к новым поставщикам более дорогой продукции из-за границы.

Россия запретила импорт отдельных видов продовольствия из США, Евросоюза, Австралии, Канады и Норвегии в 2014 г. в ответ на санкции из-за присоединения Крыма. Позже эмбарго было расширено и на ряд других стран, поддержавших антироссийские санкции, включая Украину.

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