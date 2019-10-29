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Минфин опубликовал законопроект о реформе накопительной пенсии

Министерство финансов опубликовало законопроект о создании новой системы добровольных пенсионных накоплений. Цель изменений, как сказано в карточке проекта, – дать гражданам возможность за счет личных взносов и «при стимулирующей поддержке государства» увеличить свою будущую пенсию. Минфин собирает отзывы на законопроект до 19 ноября. Соавтор законопроекта – Центробанк.

Согласно документу в России появится новый пенсионный продукт – гарантированный пенсионный план (ГПП). Он позволит человеку добровольно отчислять на свой пенсионный счет средства дополнительно к социальным взносам, уплачиваемым работодателем. Размер взноса можно менять неограниченное количество раз. В течение первых шести месяцев после заключения договора об участии в ГПП с пенсионным фондом можно будет забрать деньги, однако негосударственный пенсионный фонд будет иметь право установить штраф за это, т. е. вернуть не все деньги.

Чтобы стимулировать людей копить на пенсию, Минфин и ЦБ предлагают налоговые льготы. Взносы в ГПП освободят от НДФЛ, но не более 6% от доходов человека. Если он захочет откладывать больше, то сможем включить эти расходы в уже существующий социальный налоговый вычет – он ограничен 120 000 руб. в год. Получит льготы и работодатель: если он решит софинансировать накопительную часть пенсии работника, то сможет вычесть эти расходы из базы по налогу на прибыль, но не более 6% от зарплаты сотрудника. Вычет будет увеличиваться на повышающий коэффициент: в первые шесть лет – 1,3, а затем – 1,6. Общая сумма вычета не может превышать 12% от расходов на оплату труда.

Накопленная пенсия будет наследоваться, и вся ее сумма будет застрахована.

ГПП должен прийти на смену не действующим с 2014 г. правилам формирования накопительной части пенсии. Государство заморозило накопительные пенсии из-за необходимости направить больше средств в Пенсионный фонд на выплаты нынешним пенсионерам.