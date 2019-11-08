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«Интерфакс» узнал о просьбе «Почты России» выделить ей денег из ФНБ

«Почта России» попросила правительство предоставить ей средства фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование инфраструктурного развития предприятия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Премьер Дмитрий Медведев в октябре поручил ведомствам рассмотреть это обращение, рассказал собеседник агентства в финансово-экономическом блоке правительства. Источник «Интерфакса» в Минкомсвязи осведомлен о наличии такого поручения, но не стал называть сумму, которую попросила «Почта России».

Когда ликвидная часть ФНБ достигнет 7% ВВП, власти смогут инвестировать средства фонда, превышающие этот порог. Правительство ожидает, что это произойдет уже в 2020 г. Объем средств превысит установленный порог на 1,5 трлн руб.

Чиновники еще не решили, какую часть ФНБ потратить и как именно. Эти правила будут определены до конца года, говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. По его оценке, порядка 15–20% от суммы превышения можно будет направлять на инвестиционные проекты России. Минфин также предложил инвестировать часть средств в иностранные активы – суверенные бумаги других стран и бумаги высококачественных корпоративных заемщиков.