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Власти Кипра назвали причину отзыва «золотых паспортов»

Ведомости
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Причиной того, что власти Кипра решили лишить гражданства 26 иностранцев, в том числе девять россиян, стали ордеры на арест. Об этом заявил кипрский министр внутренних дел Константинос Петридис, передает Cyprus Mail.

По его словам, процесс отзыва был запущен не раньше, чем против этих людей был выписан ордер на арест по линии Интерпола или властями их стран. Девять инвесторов и их родственники, которых это коснулось, получили гражданство в период с 2012 по 2017 г., отметил Петридис.

Власти Кипра не могут просто так отозвать гражданство – сначала им надо доказать, что это правомерно, сказал также министр. Он добавил, что по некоторым случаям в настоящее время начался сбор информации, по другим была запрошена информация из-за рубежа.

Количество людей, у которых будут отозваны паспорта, может увеличиться, констатировал также Петридис.

Петридис объявил о решении властей Кипра отозвать гражданства 26 иностранцев, получивших так называемые «золотые паспорта» за инвестиции в страну, 6 ноября.

Cyprus Times писала, что это коснулось девяти россиян, пяти китайцев, одного иранца, одного малазийца, двух кенийцев и восьми граждан Камбоджи. Эти данные официально не подтверждали. Среди россиян, получивших гражданство Кипра за инвестиции, – Олег Дерипаска, ранее контролировавший UC Rusal, и бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.

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Недвижимость
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Суд признал банкротом застройщика жилого комплекса Sky House в Москве

Ведомости
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Арбитражный суд Московской области признал банкротом ООО «Олтэр», застройщика проблемного жилого комплекса Sky House в центре столицы. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста. В компанию назначен конкурсный управляющий.

Элитный ЖК Sky House на Мытной улице строится уже более десять лет – с 2008 г. «Олтэр», аффилированный с Moscitygroup Павла Фукса, планировал ввести жилье в 2011 г. Среди покупателей квартир в Sky House – семья экс-губернатора Тульской области и основателя сети «Седьмой континент» Владимира Груздева, борец смешанных единоборств Федор Емельяненко, писало «РИА Новости». Всего у ЖК около 400 дольщиков.

В конце 2018 г. против девелопера долгостроя завели уголовное дело. В октябре суд санкционировал заочный арест Фукса по обвинению в мошенничестве.

Обязательства завершить строительство Sky House в 2019 г. на себя взяла Capital Group. До конца осени она планирует закончить обследование и тестирование внутренних инженерных систем жилых корпусов для определения сроков завершения строительства.

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Бизнес
Новости

Росавиация разрешила Red Wings летать из «Жуковского» в девять городов Китая

Ведомости
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Росавиация выдала допуски авиакомпании Red Wings на полеты из подмосковного аэропорта «Жуковский» в девять городов Китая, следует из материалов ведомства. Перевозчик сможет выполнять по одному рейсу в неделю в Тайюань, Нанкин, Чженчжоу, Цзинань, Шицзячжуань, Гуаньчжоу, Хефей, Ханчжоу, Фучжоу и обратно.

Кроме того, Red Wings получила допуски на полеты из Санкт-Петербурга в Гуаньчжоу (один раз в неделю), Ханчжоу (три раза в неделю), Фучжоу (один раз в неделю). Авиакомпании также разрешено летать из Казани и Екатеринбурга в Стамбул по два раза в неделю и столько же рейсов выполнять из «Жуковского» в Рим.

Разрешение на полеты из Москвы в Китай также получили авиакомпании Nordstar (Тайюань, два раза в неделю), I Fly (Наньтун, два раза в неделю) и Azur Air (Инчуань, два раза в неделю). Помимо этого I Fly будет два раза в неделю летать из Петербурга в Чженчжоу. Рейс из «Жуковского» в Сиань будут каждый день выполнять «Уральские авиалинии».

Ранее источники рассказывали «Ведомостям», что Red Wings рассматривает возможность сделать аэропорт «Жуковский» базовым для нескольких дальнемагистральных лайнеров. Сейчас в парке авиакомпании 12 среднемагистральных Airbus 320/321, в январе – августе она перевезла 2,1 млн человек. Компания специализируется на регулярных перелетах из Москвы («Домодедово»), по заказу туроператоров активно летает в Сочи, Симферополь и Анталью из Москвы и регионов. Ранее дальнемагистральные лайнеры Red Wings не эксплуатировала. Для полетов из «Жуковского» рассматриваются Airbus 330 или Boeing 777, говорят собеседники «Ведомостей».

Появление новых рейсов из Москвы и Петербурга во второстепенные города Китая приведет к росту числа китайских туристов. Китай уже занимает первое место среди иностранных государств по количеству въездных туристов в Россию. В 2017 г. Россию, по данным ФСБ, посетили 2 млн граждан этой страны.

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Политика
Новости

Ученый совет ВШЭ рекомендовал Гусейнову публично извиниться за пост в Facebook

Ведомости
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Комиссия Ученого совета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) рекомендовала преподавателю факультета гуманитарных наук, филологу Гасану Гусейнову публично извиниться за его высказывание о русском языке, которое он ранее опубликовал на своей странице в Facebook. Об этом говорится в протоколе заседания комиссии Ученого совета.

В комиссию входили восемь человек. Среди них были, к примеру, профессора Олег Воскобойников и Константин Поливанов. Комиссия пришла к выводу, что Гусейнов спровоцировал агрессивную реакцию общественности, обиду и непонимание со стороны многих людей. Гусейнов уже отреагировал на решение университетской комиссии. По его словам, он высказывался как частное лицо, а не как сотрудник ВШЭ. «Такая парадоксальная ситуация. Кому я должен приносить публично извинения? Перед кем я должен публично извиниться? Перед людьми, которые не понимают русского языка, не понимают того, что я сказал, и возводят на меня напраслину?», – сказал он агентству «Москва».

29 октября Гусейнов на своей странице в Facebook обратил внимание на отсутствие в Москве прессы на иностранных языках. Он написал, что в Москве, «где живут сотни тысяч кыргызов, украинцев, татар и немцев», нет прессы на иностранных языках, «кроме того убогого, клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».

Пост вызвал широкий общественный резонанс и позже был удален. Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов сказал, что не согласен с профессором. Он отметил, что Гусейнов как филолог должен был более спокойно относиться к проблеме «наступления новояза и загрязнения русского языка». Ректор подчеркнул, что преподаватель университета в соцсетях должен учитывать, как его поведение отразится на репутации коллег. Позже Гусейнов пояснил, что имел в виду не сам русский язык, а то, как над ним «издеваются носители, в том числе журналисты, политики и сотрудники правоохранительных органов». По его словам, русский язык прекрасен, но сейчас ему не повезло, потому что «на нем говорят болваны», сообщал телеканал «360».

Гасан Гусейнов – доктор филологических наук. Он работает во ВШЭ с 2012 г.

Новости СМИ2
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Технологии
Новости

Apple разместила зеленые облигации на €2 млрд

Ведомости
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Apple разместила так называемые зеленые облигации в европейской валюте со сроком погашения 6 и 12 лет, сообщает газета Financial Times. Вырученные от их продаж €2 млрд компания потратит на разработку энергоэффективных продуктов, пригодных для последующей переработки, а также на сокращение углеродных выбросов у своих поставщиков.

Компания пообещала ежегодно публиковать отчет о том, как она использует доходы от зеленых облигаций, а также оценку сокращения выбросов.

Apple претендует на звание крупнейшего в США корпоративного эмитента зеленых облигаций, отмечает издание. В 2017 г. она собрала $1 млрд на выпуске таких бумаг, в 2016 г. — $1,5 млрд.

Уже сейчас почти вся энергия, используемая на принадлежащих Apple объектах во всем мире, вырабатывается с помощью возобновляемых источников. Корпорация также призывает своих поставщиков как можно шире использовать зеленую энергию и минимизировать воздействие на среду.

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Экономика
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«Интерфакс» узнал о просьбе «Почты России» выделить ей денег из ФНБ

Ведомости
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«Почта России» попросила правительство предоставить ей средства фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование инфраструктурного развития предприятия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Премьер Дмитрий Медведев в октябре поручил ведомствам рассмотреть это обращение, рассказал собеседник агентства в финансово-экономическом блоке правительства. Источник «Интерфакса» в Минкомсвязи осведомлен о наличии такого поручения, но не стал называть сумму, которую попросила «Почта России».

Когда ликвидная часть ФНБ достигнет 7% ВВП, власти смогут инвестировать средства фонда, превышающие этот порог. Правительство ожидает, что это произойдет уже в 2020 г. Средства превысят установленный порог на 1,5 трлн руб.

Чиновники еще не решили, какую часть ФНБ потратить и как именно. Эти правила будут определены до конца года, говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. По его оценке, порядка 15–20% от суммы превышения можно будет направлять на инвестиционные проекты России. Минфин также предложил инвестировать часть средств в иностранные активы – суверенные бумаги других стран и бумаги высококачественных корпоративных заемщиков.

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Бизнес
Новости

Генеральный директор Gap уходит в отставку после снижения продаж

Ведомости
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Генеральный директор американского ритейлера одежды Gap Арт Пек уходит в отставку. Он покинет компанию «после короткого переходного процесса» и также выйдет из совета директоров, говорится в сообщении Gap. Временным гендиректором и президентом Gap станет сын основателей ритейлера Роберт Фишер, занимающий пост председателя совета директоров без исполнительных полномочий.

В сообщении не уточняется причина, по которой Пек покинет компанию. Он работает в ней с 2015 г. Все это время он пытался улучшить финансовые показатели компании, однако они продолжили падать.

По итогам последнего квартала сопоставимые продажи ритейлера снизились на 4%. Кроме того, ухудшился годовой прогноз по прибыли на акцию. Котировки Gap после публикации финансовых результатов упали более чем на 8%.

Пек был одним из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров. По данным WWD, зарплата Пека за 2018 г. составила $ 20,7 млн.

В ноябре прошлого года ритейлер заявил, что закроет 230 магазинов в торговых центрах из-за снижения продаж. Всего у компании более 3000 магазинов, в том числе под брендами Old Navy, Banana Republic и Athleta, Intermix и Hill City. В России работают 18 магазинов Gap. 15 их них расположены в Москве.

Бизнес
Новости

У винодельни Мантуровых и Чемезовых сменился собственник

Ведомости
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В ООО «Финансовые системы», одной из двух компаний – учредителей винодельческой компании «Мантра», изменилась структура собственников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

По данным реестра, с 6 ноября 50% «Финансовых систем» вместо Валентина Ивановича Мантурова, отца министра промышленности и торговли, принадлежит Тамаре Федоровне Мантуровой. Оставшиеся 50% – по-прежнему у Станислава Сергеевича Чемезова.

«Финансовым системам» принадлежит 33,33% в ООО «Мантра». Таким образом косвенные доли Тамары Мантуровой и Станислава Чемезова – по 16,7%. Еще 66,67% в ООО «Мантра» принадлежат ООО «Комплекткерамика», учрежденному Василием Ведищевым и Денисом Краснопольским.

В 2011 г. «Ведомости» писали, что Станислав Чемезов – сын гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Тамара Мантурова – мать Дениса Мантурова, пишет РБК, ссылаясь на региональную прессу, в частности на «Ульяновский бизнес онлайн».

Как отмечает РБК, причина смены владельца в «Финансовых системах», возможно, связана с наследованием доли. Как рассказал изданию бывший директор автономной некоммерческой организации «Национальный центр опеки наследия» Сергей Коняев, Валентин Мантуров умер в январе 2019 г. Он был одним из учредителей и руководителей этого центра.

Связаться с представителями «Финансовых систем», «Мантрой» и прочими связанными с ними юрлицами РБК не удалось. Пресс-служба Минпромторга не ответила на запрос РБК.

«Мантра» в 2017 г. выкупила у винодельческого проекта «Лефкадия» несколько участков. По состоянию на март 2019 г. ей принадлежит 12 га виноградников в Краснодарском крае. Выручка «Мантры» в 2018 г. по РСБУ – 22,2 млн руб., чистая прибыль – 42,6 млн руб., свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса».

Технологии
Новости

Песков исключил запрет «Википедии» после появления российского аналога

Ведомости
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У российских властей нет планов по ограничению доступа к «Википедии» после появления отечественного аналога, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремль заметил дискуссию, которая развернулась после предложения президента Владимира Путина заменить «Википедию» электронной версией Большой российской энциклопедии.

«Википедия» – уважаемый, популярный, самообновляемый ресурс, отметил Песков. Однако достоверность и правильность представленной в ней информации никем не гарантируется, продолжил он. «Президент говорил о том, что надо сделать доступным гарантированный с точки зрения достоверности источник энциклопедических знаний. А это Большая российская энциклопедия. Ни о каких запретах, каких-то препятствиях к доступу к "Википедии" речи нет и быть не может», – подчеркнул пресс-секретарь.

Путин в начале ноября на заседании совета по русскому языку предложил заменить «Википедию» Большой российской новой энциклопедией в электронном виде. Так он отреагировал на замечания участников совета о том, что современные школьники в большинстве случаев пользуются непроверенными источниками информации, такими как «Википедия» и поисковые системы в интернете, не способными гарантировать достоверность данных.

«Википедия» – это общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом. Владелец сайта – американская некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», имеющая 37 региональных представительств.

Политика
Новости

NYT: Блумберг может выдвинуть свою кандидатуру в президенты США

Ведомости
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Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг может выдвинуть свою кандидатуру от демократической партии на выборах президента США в 2020 г., сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Ранее Блумберг заявлял, что не будет баллотироваться.

По данным источников газеты, Блумберг еще не принял окончательного решения о выдвижении. Советник миллиардера Говард Вольфсон отметил, что миллиардер считает президента США Дональда Трампа «беспрецедентной угрозой для страны». По его словам, Блумберг не считает текущих претендентов от демократов Элизабет Уоррен и Берни Сандерса сильными кандидатами. «Нам нужно завершить работу и обеспечить поражение Трампа. Но Майк все больше обеспокоен, что текущие претенденты [от демократов] не готовы сделать это», – написал Вольфсон в Twitter. По данным NYT, Блумберг может составить серьезную конкуренцию для наиболее вероятного кандидата от демократов – Джо Байдена. Кроме него, предвыборную кампанию среди демократов уже начал сенатор Берни Сандерс.

Майклу Блумбергу 77 лет. Он занимал пост мэра Нью-Йорка с 2002 по 2013 г. Блумберг занимает 9-е место в рейтинге богатейших бизнесменов мира по версии Forbes, его состояние оценивается в $55,5 млрд.

Политика
Новости

Медведев придал статус «научной долины» центру, учрежденному фондом друга Путина

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о создании инновационного научно-технологического центра «Сириус». Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа. Его подлинность подтвердил источник в аппарате правительства.

По этому постановлению, «Сириус» будет заниматься такими, в частности, научными направлениями, как роботизированные системы, системы обработки больших данных, машинное обучение и искусственный интеллект, а также генетика, иммунобиология, биомедицина, исследования в области педагогических и когнитивных наук. Инициатором проекта назначен фонд «Талант и успех».

Медведев обязал Росимущество передать фонду 163 земельных участка в Краснодарском крае и восемь нежилых зданий – склад и трансформаторные подстанции. Премьер также поручил Минэкономразвития и Минфину проработать вопрос о бюджетных ассигнованиях для центра. Госкомпаниям и госкорпорациям в сфере высоких технологий он рекомендовал поучаствовать в создании и развитии территории и инфраструктуры «Сириуса».

Учредитель фонда «Талант и успех» – Сергей Ролдугин, друг президента Владимира Путина. Фонд «Талант и успех», в свою очередь, является учредителем образовательного детского центра «Сириус», созданного в Сочи. Идея создания центра и название придуманы президентом. Как писали «Ведомости» в 2016 г., «Сириус» – крупный владелец недвижимости в Сочи.

В октябре 2018 г. руководитель «Сириуса» Елена Шмелева рассказывала РБК, что Путин поддержал создание на территории образовательного центра и Олимпийского парка в Сочи инновационного научно-технологического центра. Площадь центра составит ориентировочно около 40 га, уточняла Шмелева. Источник, близкий к администрации президента, сообщал, что центр в Сочи будет идентичен научно-технологической долине МГУ. Собеседник отмечал, что к «Сириусу» присоединяют «довольно большую часть» Олимпийского парка.

Шмелева говорила, что «Сириус» будет подавать документы о создании центра, которые предусмотрены федеральным законом «Об инновационных научно-технологических центрах». Этот закон был принят в 2017 г. специально для создания научно-технологического центра на территории МГУ. О создании «долины МГУ» в 2013 г. объявлял ректор МГУ Виктор Садовничий. РБК писал, что в работе над проектом, помимо прочих структур МГУ, участвует проект «Иннопрактика» Катерины Тихоновой. По данным Reuters и Bloomberg, Тихонова – младшая дочь Путина. В мае она защитила в МГУ кандидатскую диссертацию.

Бизнес
Новости

Состояние богатейших людей мира снизилось на $388 млрд

Ведомости
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Состояние долларовых миллиардеров в мире в 2018 г. снизилось на $388 млрд, говорится в исследовании швейцарского финансового холдинга UBS совместно с консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PIC). Первым на это обратил внимание Bloomberg.

Общее состояние 2101 миллиардера в 2018 г. составило $8,5 трлн. Совокупное состояние миллиардеров в России – $421 млрд, в Китае – $982 млрд, в США – $3,1 трлн. За последние пять лет в мире на 46% стало больше женщин-миллиардеров. Количество мужчин с состоянием более $1 млрд выросло на 39%, говорится в исследовании. Они начали терять деньги впервые за три года, отмечают эксперты. Самое большое снижение зафиксировано в Азии – на 8%. Это связано с замедлением роста экономики в Китае и укреплением доллара США.

По словам одного из топ-менеджеров UBS Йозефа Стадлера, бум миллиардеров «переживает естественную коррекцию». «Более сильный доллар в сочетании с большей неопределенностью на фондовых рынках в обстановке жесткой геополитической окружающей среды создал условия для этого падения», – уверен он. Стадлер отметил, что бизнес миллиардеров продолжает процветать. Миллиардеры создают и управляют бизнесом, который превосходит по эффективности фондовые рынки, полагает топ-менеджер.

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