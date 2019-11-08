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Власти Кипра назвали причину отзыва «золотых паспортов»

Причиной того, что власти Кипра решили лишить гражданства 26 иностранцев, в том числе девять россиян, стали ордеры на арест. Об этом заявил кипрский министр внутренних дел Константинос Петридис, передает Cyprus Mail.

По его словам, процесс отзыва был запущен не раньше, чем против этих людей был выписан ордер на арест по линии Интерпола или властями их стран. Девять инвесторов и их родственники, которых это коснулось, получили гражданство в период с 2012 по 2017 г., отметил Петридис.

Власти Кипра не могут просто так отозвать гражданство – сначала им надо доказать, что это правомерно, сказал также министр. Он добавил, что по некоторым случаям в настоящее время начался сбор информации, по другим была запрошена информация из-за рубежа.

Количество людей, у которых будут отозваны паспорта, может увеличиться, констатировал также Петридис.

Петридис объявил о решении властей Кипра отозвать гражданства 26 иностранцев, получивших так называемые «золотые паспорта» за инвестиции в страну, 6 ноября.

Cyprus Times писала, что это коснулось девяти россиян, пяти китайцев, одного иранца, одного малазийца, двух кенийцев и восьми граждан Камбоджи. Эти данные официально не подтверждали. Среди россиян, получивших гражданство Кипра за инвестиции, – Олег Дерипаска, ранее контролировавший UC Rusal, и бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.