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Дитрих попросил выделить РЖД 40 млрд рублей из ФНБ

Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить РЖД средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), находящиеся на счетах ВТБ, сообщает РБК.

На совещании по инвестпрограмме госмонополии на 2020 г. Дитрих напомнил, что в 2014 г. были достигнуты договоренности о возможном увеличении финансирования программы по закупке тягово-подвижного состава. Денежные средства планировалось выделить из ФНБ. «Они первоначально предполагались на приобретение именно этих локомотивов, в определенный момент времени РЖД заместили эти средства заемными. Есть ощущение о четкой потребности в возврате, возможности использовать эти деньги», – сказал Дитрих.

В 2020–2022 гг. РЖД планирует потратить 488 млрд руб. на покупку более 1800 локомотивов. Сейчас финансирование инвестпрограммы происходит за счет займов и денег компании, фактически без привлечения госсредств, отметил Дитрих.

Как поясняет РБК, речь идет о 39,8 млрд руб. фонда, размещенных в Центробанке. В 2014 г. для поддержки капитальной базы системообразующих банков Минфин разместил на субординированном депозите в ВТБ 100 млрд руб. на 30 лет по ставке инфляция + 1% и условии досрочного возврата не ранее чем через пять лет после привлечения. Из этой суммы 60,2 млрд руб. были потом размещены по ставке привлечения в облигациях РЖД. В конце октября гендиректор РЖД Олег Белозеров говорил, что госкомпания просит предоставить остаток этой суммы на покупку локомотивов.

Сейчас на эти же средства претендует «Почта России». Ранее гендиректор компании Николай Подгузов и президент ВТБ Андрей Костин написали письмо Медведеву с просьбой выделить эти деньги на развитие инфраструктуры «Почты России». На данный момент на модернизацию 42 000 почтовых отделений госкомпании требуются инвестиции, также деньги нужны на обучение и повышение квалификации персонала (около 290 000 сотрудников), говорилось в письме.