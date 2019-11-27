Власти предлагают разрешить строить дома на садовых участках за счет маткапитала
Правительство внесло в Госдуму законопроект о разрешении использовать материнский капитал для строительства домов на садовых или земельных участках. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
В апреле Минтруд сообщал, что предлагаемые изменения касаются строительства или реконструкции на садовом участке именно жилого дома, а не садового.
В сентябре стало известно, что правительство впервые за пять лет проиндексирует материнский капитал. В 2020 г. он составит 466 600 руб. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд руб. на общее финансирование программы, в том числе на возобновление индексации, писал «Интерфакс».
Программа материнского капитала действует с 2007 г. Тогда сумма выплат, которые полагались семьям после рождения второго и последующих детей, составляла 250 000 руб. В 2008 г. ее подняли на 10,5% (годовая инфляция за 2007 г. составила 11,87%) до 276 000 руб. и затем до 2015 г. ежегодно индексировали. Самое большое повышение случилось в 2009 г., когда она выросла на 13% до 312 162 руб. (инфляция в 2008 г. – 13,28%).