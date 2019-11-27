Путин объявил название новой дороги между Москвой и Петербургом
Новая платная трасса между Москвой Санкт-Петербургом будет называться «Нева», сообщил президент Владимир Путин, который в среду, 27 ноября, приехал на открытие автомагистрали.
По словам Путина, таков результат общественного голосования. Такой результат общественного голосования огласил президент России Владимир Путин, приехавший на открытие автомагистрали.
«Насколько я понимаю, там три основных — "Валдай", "Две столицы" и "Нева". Больше всего [голосов] набрал [вариант] "Нева. Так и назовем»
Скоростную платную трассу M11 строили с 2010 г. Это самый масштабный реализованный инфраструктурный проект в современной России. Общую стоимость проекта М11 в «Автодоре» оценивают в 520 млрд руб. К примеру, Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД), которую строят в Московской области, оценивается в 315,8 млрд руб, Крымский мост стоит 228 млрд руб.
Летом 2019 г. «Автодор» и Минтранс объявили конкурс на лучшее название для новой трассы. Пользователи социальных сетей предложили много вариантов – от курьезных («За шаурмой» и «Столичная») до вполне традиционных («Валдай», «Нева»).