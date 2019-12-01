В России стала обязательной маркировка духов, фотокамер, шин и покрышек

Запуск обязательной маркировки не означает, что оборот всей непромаркированной на 1 декабря продукции будет одномоментно запрещен, подчеркнул министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Совместно с участниками рынка и заинтересованными ведомствами мы разработали сроки поэтапного вступления в силу требований об обязательной маркировке этих товаров», – сказал он. Сроки, по словам министра, учитывают готовность отраслей, особенности товарооборота и сложившиеся бизнес-процессы.