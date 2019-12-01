В России стала обязательной маркировка духов, фотокамер, шин и покрышек
С 1 декабря в России стала обязательной маркировка духов, фотокамер, шин, покрышек, а также некоторых предметов одежды и белья. Маркировка будет распространяться на рабочую одежду, вещи, изготовленные из натуральной или композиционной кожи, блузки, пальто, полупальто, плащи, куртки, включая лыжные, ветровки, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье.
Запуск обязательной маркировки не означает, что оборот всей непромаркированной на 1 декабря продукции будет одномоментно запрещен, подчеркнул министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Совместно с участниками рынка и заинтересованными ведомствами мы разработали сроки поэтапного вступления в силу требований об обязательной маркировке этих товаров», – сказал он. Сроки, по словам министра, учитывают готовность отраслей, особенности товарооборота и сложившиеся бизнес-процессы.
После того как маркированная продукция начнет поступать в магазины, покупатели получат возможность с помощью мобильного приложения узнавать информацию о товаре. Все четыре товарные группы – шины и автопокрышки, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода и продукция легкой промышленности – уже интегрированы в приложение «Честный знак».
Центр развития перспективных технологий сообщил «Ведомостям», что уже разработано готовое решение, которое может быть быстро адаптировано к новым отраслям. Сейчас в системе более 6 млрд кодов сигарет, лекарств, обуви и шуб.
Пилотный проект по маркировке духов начался 1 июля и был поддержан 650 компаниями, среди которых «Л’Этуаль», «Новая заря», «Рив Гош», Brocard. Аппараты в тестовом режиме начали маркировать 16 мая, в эксперименте участвовали более 130 компаний, включая Canon, Nikon, Sony, «Яндекс.Маркет», «Ситилинк», Fujifilm, а также крупнейшие ассоциации РАТЭК, АКОРТ и Союз участников потребительского рынка. В шинной отрасли маркировка началась 20 июня.