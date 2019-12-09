Умер бывший председатель ФРС США Пол Волкер, победивший инфляцию

Но Волкер не отступил, и с двузначных величин в конце 1970-х гг. инфляция опустилась до 3,5% к 1983 г., когда Волкера переназначил уже Рональд Рейган. Причем инфляция была побеждена не только в период его руководства ФРС, но и на целые десятилетия. Следующие руководители ФРС с помощью процентных ставок стремились достичь цели по инфляции, управляли инфляционными ожиданиями. А на рынке облигаций начался длящийся до сих пор бычий тренд: доходность 10-летних казначейских бумаг опустилась до 1,5%.