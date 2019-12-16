Росстат сообщил о резком замедлении роста промпроизводства в ноябре
Промышленное производство в России в ноябре выросло на 0,3% по сравнению с ноябрем 2018 г. и снизилось на 2,5% к октябрю, свидетельствуют данные Росстата. Динамика роста за январь – ноябрь составила 2,4% в годовом выражении.
Для сравнения: в октябре промышленное производство в России выросло на 2,6% в годовом выражении и на 5,5% в месячном. За январь – октябрь оно выросло на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В ноябре по сравнению с октябрем снизился объем производства в обрабатывающей промышленности на 3,7%, добыче полезных ископаемых – на 3,3%, в секторе водоснабжения водоотведения, организации сбора и утилизации отходов – на 3,5%. Одна из причин, по мнению Росстата, – то, что в ноябре было на 3 рабочих дня меньше, чем в предыдущем месяце.
По сравнению с ноябрем 2018 г. обрабатывающие производства и электроэнергетика остались на прежнем уровне. Добыча полезных ископаемых за год показала рост на 1,4%, а сектор водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов – снижение на 8,9%.