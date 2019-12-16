Росстат сообщил о резком замедлении роста промпроизводства в ноябре

В ноябре по сравнению с октябрем снизился объем производства в обрабатывающей промышленности на 3,7%, добыче полезных ископаемых – на 3,3%, в секторе водоснабжения водоотведения, организации сбора и утилизации отходов – на 3,5%. Одна из причин, по мнению Росстата, – то, что в ноябре было на 3 рабочих дня меньше, чем в предыдущем месяце.