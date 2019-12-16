Налоговые вычеты для нефтяников Минфин России предложил оплатить за счет ФНБ

По бюджетному правилу при цене нефти ниже базовой все нефтегазовые доходы поступают в федеральный бюджет, если же цена нефти превышают базовую, дополнительные доходы идут в ФНБ. При цене нефти выше базовой размер льготы будет пропорционально увеличиваться и достигнет максимума 60 млрд руб. в год при фиксированной цене $65 за баррель.