Налоговые вычеты для нефтяников Минфин России предложил оплатить за счет ФНБ
Министерство финансов России предложило правительству профинансировать налоговые льготы для Приобского месторождения, которое разрабатывают Роснефть и «Газпром нефть», за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил «Коммерсантъ» глава департамента Минфина Алексей Сазанов.
«Роснефти» требовался фиксированный десятилетний налоговый вычет на 46 млрд руб., «Газпром нефти» — на 13,5 млрд руб. в год для увеличения инвестиций в Приобское месторождение.
По словам Сазанова, Минфин готов отказаться от введения НДПИ на попутный нефтяной газ (385 руб. за 1 тыс. кубометров) в качестве компенсации выпадающих доходов, но предлагает ограниченное действие налогового вычета, при цене нефти не ниже базовой.
По бюджетному правилу при цене нефти ниже базовой все нефтегазовые доходы поступают в федеральный бюджет, если же цена нефти превышают базовую, дополнительные доходы идут в ФНБ. При цене нефти выше базовой размер льготы будет пропорционально увеличиваться и достигнет максимума 60 млрд руб. в год при фиксированной цене $65 за баррель.
«На данный момент это предложение, которое внес Минфин. Мы недавно разослали законопроект по ведомствам, еще не получили их позицию»,— сказал Алексей Сазанов.
В этом году Госдума уже не успеет принять изменения в Налоговый кодекс, которые предполагают налоговые преференции для Приобского месторождения. Роснефть и Газпромнефть сохраняют возможность применения налогового вычета с 2020 года, с применением обратной силы закона.