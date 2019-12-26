Счетная палата поддержала передачу «Ростеху» промышленных отходов

Представители «Ростеха» познакомили Счетную палату с рабочим проектом, рассказал Мень. Создание оператора, ответственного за формирование системы обращения с производственными отходами, по его словам, своевременно и необходимо — за обращение производственных отходов, сейчас не отвечает ни одна из госструктур. «Уверен, если за задачу возьмется одна из компаний, входящих в структуру «Ростеха», то она будет решена эффективно», — сказал Мень.