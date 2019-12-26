Счетная палата поддержала передачу «Ростеху» промышленных отходов
Счетная палата участвует в обсуждении идеи создания федерального оператора по обращению с производственными отходами III-V классов опасности, сообщил «Ведомостям» аудитор Счетной палаты Михаил Мень (слова он передал через представителя).
О том, что гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов написал письмо вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой назначить госкорпорацию таким оператором, сообщило РБК. Позже Чемезов сам подтвердил это журналистам: «Пока еще решения нет. Надеюсь, после праздников» (цитата по ТАСС). Гордеев поручил Минприроды и Минпромторгу рассмотреть предложения, знает участник рынка отходов и подтверждает федеральный чиновник. «Ведомости» ожидают ответа министерств.
Представители «Ростеха» познакомили Счетную палату с рабочим проектом, рассказал Мень. Создание оператора, ответственного за формирование системы обращения с производственными отходами, по его словам, своевременно и необходимо — за обращение производственных отходов, сейчас не отвечает ни одна из госструктур. «Уверен, если за задачу возьмется одна из компаний, входящих в структуру «Ростеха», то она будет решена эффективно», — сказал Мень.