Корпоративные дефолты в Китае установили рекорд

В основном дефолты допускали компании, которые сильно зависят от теневого банковского сектора, отмечает FT. Этот вид финансирования становится менее доступным, поскольку Пекин хочет повысить устойчивость финансовой системы. В последние 2–3 года власти активно боролись с теневым банковским сектором. Однако компании с государственной поддержкой тоже столкнулись в этом году с проблемами. Дефолты по номинированным в долларах облигациям, которые до недавнего времени были неявным образом обеспечены госгарантиями, составили $2,85 млрд в 2019 г.