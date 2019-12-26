Корпоративные дефолты в Китае установили рекорд
Общий размер корпоративных дефолтов в материковом Китае достиг 130 млрд юаней ($18,6 млрд) в 2019 г., сообщает Financial Times со ссылкой на данные, собранные Bloomberg. Предыдущий рекорд был установлен годом ранее и составил 122 млрд юаней.
Бизнес частных китайских компаний быстро рос в предыдущие годы благодаря активному использованию займов. Но в последнее время некоторые из них сталкиваются с проблемами на фоне замедления экономики. ВВП Китая вырос на 6% в годовом выражении в III квартале 2019 г., это самый низкий темп с начала 1990-х гг.
В основном дефолты допускали компании, которые сильно зависят от теневого банковского сектора, отмечает FT. Этот вид финансирования становится менее доступным, поскольку Пекин хочет повысить устойчивость финансовой системы. В последние 2–3 года власти активно боролись с теневым банковским сектором. Однако компании с государственной поддержкой тоже столкнулись в этом году с проблемами. Дефолты по номинированным в долларах облигациям, которые до недавнего времени были неявным образом обеспечены госгарантиями, составили $2,85 млрд в 2019 г.
Ранее власти помогали компаниям, но из-за общего осложнения экономической ситуации и избыточных долгов теперь дают им банкротиться, отмечает Йон Триси, издатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money. Поскольку ситуация с корпоративными дефолтами абсолютно новая, мы не знаем, каких масштабов они могут достичь – в отличие от США и Европы, где есть история дефолтов во время кризисов, добавляет он.