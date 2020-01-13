Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
Передача данных важна для борьбы с уходом от налогов и отмыванием средств и ослабления валютного контроля. С 1 января 2020 г. для россиян отменены все ограничения по иностранным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), участвующих в автоматическом обмене информацией с Россией.
В конце 2019 г. российская налоговая служба уточнила список стран – участниц автоматического обмена. Из него была исключена Великобритания, а также острова Мэн, Гернси, Джерси и Литва. Исключение Великобритании было ожидаемо, так как Лондон отказался от обмена в 2019 г. Причина отказа не раскрывается, чтобы не подрывать доверие других стран, заявили РБК в британской налоговой службе.
В Федеральной налоговой службе России изданию пояснили, что из списка были исключены острова Мэн, Гернси и Джерси на основании «имеющейся у ФНС информации». Эти территории могли последовать примеру Великобритании и отказаться от автообмена с Россией. Представитель правительства Гернси заявил РБК, что его территория в 2019 г. не предоставляла России финансовые сведения за 2018 г. «в соответствии с подходом, принятым Великобританией».
Россия присоединилась к глобальному автообмену по единому стандарту (CRS) в сентябре 2018 г. Согласно данным ФНС за декабрь, служба получила информацию из 70 юрисдикций за отчетный период 2018 г. и передала информацию налоговым органам 58 стран. Всего участниками автообмена с Россией являются 77 стран и 12 территорий.