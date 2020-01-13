Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

Передача данных важна для борьбы с уходом от налогов и отмыванием средств и ослабления валютного контроля. С 1 января 2020 г. для россиян отменены все ограничения по иностранным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), участвующих в автоматическом обмене информацией с Россией.