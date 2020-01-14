Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью

13 января депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект об освобождении от НДФЛ людей с доходами ниже двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Первым о необходимости отмены НДФЛ для людей с таким уровнем дохода заявил президент ВТБ Андрей Костин. Несколько раз о такой возможности говорил министр экономического развития Максим Орешкин, назвав меру «полезной для экономики». Инициативу также поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, утверждавшая, что в правительстве идет «серьезная дискуссия». В декабре прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что на эту тему «пока нет ни позиции, ни решений».