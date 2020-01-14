Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что эффективным инструментом для борьбы с бедностью может стать субсидия, которую бы назначали, основываясь на доходе каждого члена семьи. По его словам, такая мера была бы более весомой, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих.
Он также отметил, что Счетная палата не прорабатывала этот вопрос, так как правительство не вносило конкретных предложений. «Если говорить в целом об уменьшении налогообложения для низких зарплат, то это очень косвенная мера в отношении бедных, хотя любое снижение налогообложения будет приветствоваться», – сказал Кудрин.
НДФЛ с единой ставкой в 13% был введен в России в 2001 г. вместо прогрессивного налога (12–30%) для повышения сборов и обеления экономики.
13 января депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект об освобождении от НДФЛ людей с доходами ниже двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Первым о необходимости отмены НДФЛ для людей с таким уровнем дохода заявил президент ВТБ Андрей Костин. Несколько раз о такой возможности говорил министр экономического развития Максим Орешкин, назвав меру «полезной для экономики». Инициативу также поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, утверждавшая, что в правительстве идет «серьезная дискуссия». В декабре прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что на эту тему «пока нет ни позиции, ни решений».